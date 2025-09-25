Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ tim, não

Ngày 25/9, Huỳnh Anh Tuấn xuất hiện trở lại trong video nấu ăn, sau thời gian dừng hoạt động để điều trị đột quỵ tim, não.

Trong video mới, nam diễn viên và quản lý nấu bánh chuối hấp. Nam nghệ sĩ tự pha bột bằng tay trái (do tay phải còn yếu sau đột quỵ), đứng sau hỗ trợ. Bác sĩ dặn Huỳnh Anh Tuấn tập luyện mỗi ngày, cử động tay kết hợp karaoke để cải thiện giọng nói, giúp phục hồi nhanh hơn.

Dù được khuyên nghỉ ngơi, Huỳnh Anh Tuấn vẫn muốn quay video do ở nhà nhàm chán, thích được ra chòi bếp trò chuyện, nấu ăn như trước đây. Tuy nhiên, anh chủ yếu quan sát, không làm việc nhiều. "Giờ anh giống đạo diễn, chỉ tay năm ngón, tới giờ dọn lên ăn là xong video", quản lý nói trong video.

Huỳnh Anh Tuấn trở lại sau hơn hai tháng điều trị đột quỵ.

Nguyên liệu nấu nướng được Huỳnh Anh Tuấn điều chỉnh để đảm bảo sức khỏe. Anh hạn chế dầu thực vật, ưu tiên dầu ô liu, ăn uống đủ chất theo hướng dẫn của bác sĩ. Tay phải của anh từ chỗ liệt hẳn nay đã có lực, cầm nắm được, nói rõ hơn.

Huỳnh Anh Tuấn nói nhớ nghề, mong sớm trở lại phim trường nhưng chờ sức khỏe ổn định hoàn toàn. Dưới video, người thân, đồng nghiệp và khán giả bày tỏ vui mừng khi nam diễn viên phục hồi tốt: "Vậy mà có người nói anh chưa thể phục hồi", "Mong sớm xem thêm nhiều video của chú Tuấn", "Chú Tuấn bình phục, sớm ra thêm nhiều video", "Mong chú trở lại tương tác với khán giả như trước"...

Huỳnh Anh Tuấn trở lại ngày 21/9, gửi lời cảm ơn khán giả đã thăm hỏi trong lúc anh nghỉ ngơi điều trị sau đột quỵ. Nam diễn viên cho biết anh trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh, bước vào cuộc chiến giành giật sự sống.

Nam diễn viên lên cơn đau tim tối 1/7, được cấp cứu tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện Bà Rịa. Bác sĩ xác định anh đột quỵ tim, não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Trong 90 phút chuyển từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TPHCM, nghệ sĩ hai lần rơi vào trạng thái gần như buông bỏ. Bác sĩ khuyên người nhà chuẩn bị tâm lý. Quản lý cũng báo tin cho người con của Huỳnh Anh Tuấn tại Mỹ, phòng trường hợp xấu nhất.

"Phép màu xuất hiện khi bác sĩ báo tin ca can thiệp tim của anh thành công. Họ không thể can thiệp phần não, mọi việc thuận theo ý trời. Dù hết nguy kịch, anh mất khả năng nói mạch lạc, tay phải gần như liệt, nguy cơ không thể trở lại nghệ thuật", quản lý chia sẻ.

Phải đến đầu tháng 9, anh dần phục hồi hoàn toàn, nói chuyện trôi chảy, cử động tay chân linh hoạt sau hai tháng thực hiện vật lý trị liệu tại Bệnh viện Quốc tế ở Cần Thơ.