Độc lạ 2025: Người dân dán ảnh Tạ Đình Phong khắp nơi để... chống siêu bão Ragasa

Siêu bão Ragasa đang quét qua Trung Quốc. Trên MXH, người dân thi nhau chia sẻ các cách phòng tránh thiệt hại tài sản do bão gây ra. Và trong hoàn cảnh ấy, chẳng ai ngờ nam diễn viên Tạ Đình Phong lại "hiện diện" khắp mọi nơi. Hình ảnh của anh đã được người dân in ra rồi dán lên cửa kính, xem như "bùa bình an" để xua đuổi siêu bão Ragasa.

Cách chống bão và giảm nguy cơ kính vỡ bằng Tạ Đình Phong siêu hài hước này viral trên MXH Weibo. Tuy nhiên, không phải tự dưng mà người dân xứ tỷ dân lại xem tài tử này như "tấm khiên" chống bão. Nguyên nhân đến từ phiên âm tên của Tạ Đình Phong "Xie Ting Fen" trùng với từ "Xin dừng gió lại" trong tiếng Trung. Do đó, nhiều người dân Trung Quốc mới triệu hồi ngôi sao hàng đầu này đi chống bão Ragasa. Theo các netizen, chưa biết cách dán hình Tạ Đình Phong lên cửa có giúp cản được bão tới nhà hay không, nhưng trước hết là gia chủ chắc cảm thấy an tâm phần nào, còn cư dân mạng lại đang được trận cười nghiêng ngả. Có lẽ đến cả chính chủ Tạ Đình Phong cũng không ngờ rằng hình ảnh của anh lại được sử dụng theo cách đáng yêu này.

Người dân Trung Quốc dán ảnh Tạ Đình Phong chống bão

Nam diễn viên hàng đầu đang được xem như "bùa bình an" cản bão tại xứ tỷ dân

Tên của nam diễn viên có phiên âm giống với câu "xin dừng gió lại". Vì vậy, mọi người mới dán ảnh Tạ Đình Phong lên kính như cách thức đuổi bão

Không biết cách này có chống được bão không, nhưng lại đang gây cười khắp MXH. Có lẽ Tạ Đình Phong cũng không ngờ rằng hình ảnh của anh lại được sử dụng theo cách này

Tạ Đình Phong sinh năm 1980, vào showbiz từ năm 16 tuổi. Anh là tài tử hiếm hoi thành công trên 3 lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh và kinh doanh. Tại giới giải trí Hoa ngữ, Tạ Đình Phong được xếp vào hàng mỹ nam cực phẩm kinh điển. Tài tử xứ Hương Cảng có gương mặt góc cạnh, đường nét nam tính, lãng tử. Nụ cười của anh lại hồn nhiên như trẻ thơ rất thu hút khán giả nữ. Thậm chí, các minh tinh như Dương Mịch, Trương Bá Chi, thiên hậu Vương Phi cũng bị Tạ Đình Phong làm cho si mê.

Về đời tư, năm 2006, Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi, có hai con trai là Lucas và Quintus. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ năm 2012 sau nhiều sóng gió và scandal. Không lâu sau đó, tài tử tái hợp "Thiên hậu" Vương Phi và gắn bó đến tận giờ. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong và Vương Phi đều không có ý định kết hôn. Cả hai từng chia sẻ không thích bị trói buộc bởi giấy hôn thú và trách nhiệm xây dựng gia đình hậu đổ vỡ hôn nhân.

Tạ Đình Phong là ngôi sao lớn của showbiz Hoa ngữ

Cuộc đời anh gắn với 2 bóng hồng Trương Bá Chi - Vương Phi. Chuyện tình "tay ba" của họ chưa bao giờ thôi thu hút sự quan tâm của công chúng

Nguồn: Sina, Sohu