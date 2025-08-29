Tạ Đình Phong cưng chiều con trai cả, ngó lơ cậu út?

Mới đây, truyền thông Trung Quốc chia sẻ hình ảnh Tạ Đình Phong cùng con trai cả Lucas sang Dubai nghỉ dưỡng. Được biết, cả hai cha con đều có sinh nhật vào tháng 8, vì vậy chuyến đi này được cho là cách nam tài tử ăn mừng tuổi mới cùng con trai.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Lucas gây ấn tượng bởi vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh với đường nét cuốn hút. Nhiều netizen nhận xét Lucas thậm chí còn thừa hưởng nhiều ưu điểm hơn cả bố khi còn trẻ, vừa có khí chất nam thần vừa mang vẻ phóng khoáng, lãng tử. Không ít người hâm mộ cho rằng nếu bước chân vào làng giải trí, Lucas hoàn toàn có thể trở thành gương mặt sáng giá, thậm chí vượt qua cả Tạ Đình Phong.

Tạ Đình Phong đi du lịch cùng cậu cả Lucas và bạn bè

Trong chuyến đi Dubai, hai cha con được bắt gặp ăn uống tại một nhà hàng Trung Hoa sang trọng. Tạ Đình Phong mặc áo khoác đen kết hợp quần short xanh rêu và mái tóc chải gọn, dù diện trang phục khá đơn giản, anh vẫn toát lên thần thái ngôi sao với vóc dáng cân đối, bờ vai rộng và gương mặt trẻ trung hơn tuổi thật. Đáng chú ý là trong bữa ăn, Lucas khá trầm lặng, ăn uống từ tốn trong khi Tạ Đình Phong thoải mái thưởng thức món ăn, liên tục cười nói và không quá để ý đến con trai.

Ngoài ra, hai cha con còn cùng nhau trải nghiệm lái xe go-kart. Trong trang phục bảo hộ, cả Tạ Đình Phong và Lucas được nhận xét giống nhau đến mức khó phân biệt. Những khoảnh khắc đi dạo phố, cả hai cũng thể hiện sự ăn ý hiếm thấy khi cùng dáng đi tay đút túi, phong thái tự tin, thậm chí cả động tác ngẩng đầu, cúi người cũng giống hệt nhau. Netizen bình luận rằng Lucas chẳng khác nào "bản sao trẻ tuổi" của Tạ Đình Phong.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng bàn tán nhiều hơn cả lại nằm ở chỗ cậu út Quintus hoàn toàn vắng bóng trong chuyến đi. Nhiều người đặt câu hỏi liệu Tạ Đình Phong có phải chỉ dành sự ưu ái cho con trai lớn trong khi ít thân thiết với con trai nhỏ?

Theo truyền thông Trung Quốc thì Quintus ra đời vào năm 2010, đúng giai đoạn hôn nhân của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đang rạn nứt. Khi Quintus mới 2 tuổi, cặp đôi đã chính thức ly hôn, kể từ đó, các con chủ yếu sống cùng với Trương Bá Chi. Chính vì vậy, Lucas lớn tuổi hơn, lại có nhiều ký ức gắn bó với cha và họ được cho là thân thiết hơn trong khi Quintus lại có phần xa cách. Công chúng cũng dễ dàng nhận ra, phần lớn những lần Tạ Đình Phong bị bắt gặp đi chơi cùng con thường là đi riêng với Lucas nhiều hơn.

Trước luồng ý kiến cho rằng nam diễn viên thiên vị con cái, trang Sohu đưa ra lý giải rằng Quintus vừa mới nhập học nên không thể theo Tạ Đình Phong và anh trai ra nước ngoài. Hơn nữa, việc Tạ Đình Phong không thường xuyên xuất hiện cùng con út trước truyền thông không đồng nghĩa với việc anh lạnh nhạt hay ngó lơ. Có thể chỉ là do lịch trình của các con khác nhau dẫn đến hình ảnh về Lucas nhiều hơn mà thôi.

Hình ảnh Tạ Đình Phong đi chơi cùng các con

Dù thế nào đi chăng nữa thì loạt ảnh ở Dubai lần này cũng nhanh chóng trở thành đề tài được quan tâm. Một bên là sự ngưỡng mộ trước ngoại hình nổi bật, khí chất tương đồng của cha con Tạ Đình Phong - Lucas, bên kia là những thắc mắc xoay quanh mối quan hệ của nam tài tử với cậu con trai út Quintus.

Nguồn: Sohu