Rosé đối mặt với câu hỏi "gây sốc" về BLACKPINK

Rosé trên chương trình The Howard Stern Show. (Ảnh: Koreaboo)

Rosé mới đây đã xuất hiện trên chương trình The Howard Stern Show và tại đây, thành viên của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc đã nhận được một câu hỏi được đánh giá là khá gây tranh cãi về các thành viên của nhóm mình. Cụ thể, người dẫn chương trình The Howard Stern Show đã hỏi Rosé: "Bạn có nghĩ rằng họ (các thành viên của nhóm) ghen tị với thành công của bạn không?". Câu hỏi này nhanh chóng gây ra phản ứng dữ dội - bất chấp câu trả lời khéo léo của Rosé, vì nhiều người cho rằng nó được thiết kế để tạo ra những rắc rối không cần thiết trong nhóm.

Mặc dù có khoảnh khắc ngượng ngùng, Rosé đã trả lời một cách ấm áp và chân thành, khẳng định rõ ràng rằng không hề có sự ghen tị nào trong BLACKPINK.

"Không hề, tôi nghĩ vậy" - Rosé nói - "Bởi vì tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều biết, chúng tôi đều đang làm điều này đồng thời, từ nhóm nhạc đến solo. Chúng tôi đều hiểu rõ công sức bỏ ra để có được sự độc lập này, nên mỗi lần như vậy, chúng tôi đều gắn kết với nhau bằng tất cả những trải nghiệm và những thứ khác, nên mọi thứ thật sự rất trọn vẹn. Họ luôn hỏi thăm tôi, tôi yêu họ, họ giống như gia đình và chị em của tôi vậy".

Trong khi một số người hâm mộ chỉ trích tình huống này - cho rằng các thành viên khác sẽ không bị đặt vào tình huống như vậy - thì nhiều người lại bảo vệ Rosé, khen ngợi sự chuyên nghiệp của cô khi xử lý một câu hỏi "có ẩn ý". Những người ủng hộ nhấn mạnh rằng những lời buộc tội Rosé là "cô nàng xấu tính" là không công bằng và cô đã biến một khoảnh khắc có khả năng gây hại thành một khoảnh khắc làm nổi bật sự đoàn kết của BLACKPINK.

Sự việc diễn ra trong cuộc phỏng vấn của Rosé trên chương trình The Howard Stern Show kể từ đó đã lan truyền rộng rãi, làm dấy lên cuộc tranh luận về cách truyền thông phương Tây tiếp cận các thần tượng K-pop và liệu những câu hỏi như vậy có được cố tình thiết kế để gây tranh cãi hay không.