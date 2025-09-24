Song Seung Hun và lời chia sẻ cảm động dành cho mẹ

Nam diễn viên Song Seung Hun đã chia sẻ một bức thư đầy xúc động gửi đến người mẹ quá cố của mình sau khi bà qua đời ở tuổi 77. Trong bức thư được đăng tải vào ngày 24/9 (theo giờ địa phương), ngôi sao người Hàn Quốc đã bày tỏ tình yêu thương và mong muốn được gặp lại mẹ mình một ngày nào đó.

Trong bức thư, Song Seung Hun đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc, anh viết: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đã trải qua biết bao khó khăn trong suốt thời gian qua. Giờ đây, xin hãy yên nghỉ nơi an nghỉ vĩnh hằng. Ngày chúng ta gặp lại, con muốn được ở trong vòng tay mẹ và nói: "Con yêu mẹ! Con nhớ mẹ!' Con sẽ luôn chờ đợi ngày đó".

"Mẹ ơi, con yêu mẹ... Con yêu mẹ... Con yêu mẹ rất, rất nhiều! ♥".

Bức ảnh cũ chụp cùng mẹ được Song Seung Hun đăng tải cùng bức thư tưởng nhớ mẹ. (Ảnh: Song Seung Hun)

Và anh kết thúc bức thư bằng dòng chữ: "Từ con trai của mẹ, Seung Hun, người có người mẹ tuyệt vời nhất trên đời".

Những bức ảnh được Song Seung Hun đăng kèm có ảnh anh chụp cùng mẹ và hình ảnh bình đựng tro cốt của bà. Những bức ảnh càng làm tăng thêm sự xúc động cho lời tưởng nhớ của nam diễn viên.

Mẹ của Song Seung Hun, bà Moon Myung-ok, đã qua đời vào ngày 21/9 (giờ địa phương), hưởng thọ 77 tuổi. Tang lễ được tổ chức riêng tư. Nam diễn viên đã hủy các cuộc phỏng vấn đã lên lịch. Anh là con út trong gia đình ba anh chị em.