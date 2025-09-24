Đây là lý do "Hứa nào cũng không được, Hứa Quang Hán thì được"!

Vào rạng sáng ngày 24/9, Hứa Quang Hán đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Nam thần màn ảnh đình đám đến TP.HCM để tham dự hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh Năm Của Anh, Ngày Của Em (tựa tiếng Anh: Measure in Love). Sự xuất hiện của anh ở Việt Nam khiến MXH bùng nổ. Hình ảnh nam diễn viên phủ sóng trên khắp các diễn đàn MXH. Nhiều khán giả đùa rằng nếu Hứa Quang Hán mà lên mạng chắc chắn sẽ sốc lắm bởi 1 mét vuông có vô số cô gái gọi anh là "chồng iu". Thậm chí không ít netizen còn đùa vui rằng ngày Hứa Quang Hán hạ cánh ở Việt Nam cũng là ngày đại hội nhận chồng và đám cưới tập thể diễn ra.

Vậy, cư dân mạng là truyền tay nhau câu: "Hứa nào cũng không, Hứa Quang Hán thì được" hay "Trong tất cả lời hứa, chỉ tin lời Hứa Quang Hán", và điều gì đã khiến mỹ nam này trở thành ngoại lệ, trở thành "lời hứa" được tin tưởng nhất, khiến chị em nào cũng muốn có 1 Hứa Quang Hán trong đời?

Hứa Quang Hán tại sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng 24/9 (Clip: Đi soi sao đi)

Sức hút của Hứa Quang Hán không ai có thể cưỡng nổi

"Thanh xuân nợ tôi 1 Hứa Quang Hán"

Sinh năm 1990, Hứa Quang Hán hiện là cái tên cực hot trên màn ảnh Hoa ngữ. Anh bén duyên với nghệ thuật khá sớm. Năm 2003, anh đã xuất hiện trong MV ca nhạc Lớp 2 năm 3 của Châu Kiệt Luân. Khi ấy, Hứa Quang Hán mới 13 tuổi, vẫn còn 1 chàng thiếu niên còn đeo kính cận trên ghế trường trung học cơ sở. Sau khi trưởng thành, Hứa Quang Hán dự định thử sức với lĩnh vực âm nhạc, nhưng không thành công. Vì vậy, anh chuyển sang học diễn xuất và bắt đầu đóng phim từ năm 2013. Chính nhờ cú rẽ hướng này đã giúp Hứa Quang Hán vang danh như hôm nay.

Tuy nhiên, con đường chạm đỉnh hào quang của Hứa Quang Hán không hề dễ dàng. Anh đóng nhiều phim, thử nghiệm nhiều màu sắc với các vai diễn đa dạng, nhưng phải đến tận 2019, tên tuổi Hứa Quang Hán mới gây dấu ấn cực mạnh trên màn ảnh với 2 bộ phim Dương Quang Phổ Chiếu và Muốn Gặp Anh (bản truyền hình). Đặc biệt bộ phim Muốn Gặp Anh đã đưa Hứa Quang Hán trở thành nam thần thanh xuân vạn người mê trên toàn châu Á. Dáng vẻ tươi mới, trầm ổn nhưng rạng ngời và ấm áp của anh khiến dân tình đổ rạp. Từng khung hình của Hứa Quang Hán trong phim đều được chị em chia sẻ lia lịa trên MXH.

Vibe tỏa nắng của Hứa Quang Hán

Mọi khung hình của Hứa Quang Hán trong Muốn Gặp Anh đều gây bão

Có thể nói Hứa Quang Hán là nhân tố lớn nhất giúp Muốn Gặp Anh thành công vào năm 2019, giúp anh được đề cử Thị đế Kim Chung. Vai diễn Lý Tử Duy do anh thể hiện cũng trở thành chuẩn mực "nam thần thanh xuân" trên màn ảnh Hoa ngữ. Cũng đó, câu nói "thanh xuân nợ tôi 1 Hứa Quang Hán" cũng ra đời.

Sau đó, Hứa Quang Hán tiếp tục khiến khán giả thổn thức với tác phẩm Thanh Xuân 18×2: Lữ Trình Hướng Về Em, Hôn Lễ Của Em, hay khiến mọi người cười ra nước mắt với vai diễn anh cảnh sát "trai thẳng" Ngô Minh Hàn trong Về Chuyện Tôi Và Ma Trở Thành Người Một Nhà...

Từ nam thần thanh xuân đến nam thần gây cười hay phản diện, Hứa Quang Hán đều cân đẹp trên màn ảnh

Mọi cô gái đều muốn gả cho Hứa Quang Hán

Những năm qua, Hứa Quang Hán luôn được khán giả nhắc đến với các cụm từ mà mỹ nam nào cũng muốn có như "chất liệu bạn trai" (boyfriend material), "chồng quốc dân", "bạn trai mùa đông", "con rể của mọi bà mẹ"... Thậm chí ở Đài Loan (Trung Quốc), Hứa Quang Hán còn được xem là 1 ngoại lệ. Trên MXH Trung Quốc từng lan truyền 1 tấm biển quy định hài hước có nội dung: "Cấm đỗ xe ở đây, đẹp trai cũng không được, nhưng Hứa Quang Hán thì được". Ở showbiz truyền hình Nhà Hàng Trung Hoa, đến Huỳnh Hiểu Minh cũng phải công nhận: "Có quá nhiều cô gái trên đời này muốn được gả cho Hứa Quang Hán".

Theo truyền thông Trung Quốc, nếu xét về độ đẹp trai, Hứa Quang Quang không được xếp vào hàng tuyệt phẩm của showbiz Trung Quốc. Anh sở hữu gương mặt góc cạnh, nam tính “lạ” so với thị hiếu thẩm mỹ khu vực châu Á, vốn yêu thích các chàng trai lãng tử, ngọt ngào. Vậy, tại sao anh vẫn khiến bao người "điên đảo". Tờ Sina nhận định sức hút của Hứa Quang Hán vốn không nằm ở ngoại hình mà đến từ sự tử tế, tính cách lịch thiệp, ấm áp, phong thái manly và đĩnh đạc.

Điều khiến Hứa Quang Hán được khán giả yêu thích không nằm ở vẻ đẹp trai mà là do đó là "Hứa Quang Hán" - 1 người manly, ấm áp và lịch thiệp

Hứa Quang Hán vốn trưởng thành trong 1 môi trường rất nghiêm khắc. Anh được cha - 1 người quân nhân - nuôi dạy và rèn luyện vào nề nếp từ nhỏ đến lớn như trong môi trường quân đội. Hứa Quang Hán cũng là ngôi sao hiếm hoi từ lúc đặt chân vào giới giải trí đến nay chưa từng vướng bất kỳ scandal ứng xử hay đời tư nào khiến dân tình thất vọng.

Bản thân Hứa Quang Hán cũng ghi điểm với nỗ lực vươn lên mạnh mẽ. Từ 1 chàng trai vô danh, anh từng bước dựa vào thực lực của mình để đi lên trở thành ngôi sao hàng đầu showbiz Hoa ngữ. Năm 2020, Hứa Quang Hán lần đầu tiên lọt vào danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc theo tạp chí Forbes. Năm 2024, theo trang idolnetworth, Hứa Quang Hán sở hữu tài sản 1,3 triệu USD (33 tỷ đồng) nhờ đóng phim, làm mẫu, đại sứ cho các thương hiệu.

Theo tờ Sohu, giữa showbiz Hoa ngữ xô bồ và vội vã, Hứa Quang Hán như “luồng xuân khí mát mẻ”, 1 chàng trai trẻ chậm rãi và cũng đầy nhiệt huyết, sống tử tế, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, chỉ cần bấy nhiêu ở anh đã đủ để hội chị em "nhắm mắt iu luôn".

Đời tư sạch scandal và luôn hết mình cho nghệ thuật khiến Hứa Quang Hán đã được yêu lại càng được công chúng yêu hơn

Nguồn: Sina, Sohu