Phát hiện 1 nữ diễn viên bị đuổi cổ phũ phàng vì Song Seung Hun

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Lee Bon từng là nghệ sĩ quen mặt với công chúng Hàn Quốc trong thập niên 90. Hồi năm 1997, vụ việc cô đột ngột rời khỏi đoàn phim You and I đã để lại nhiều nghi vấn trong lòng công chúng. Đáng chú ý, 1 bộ phận khán giả đã đưa ra suy đoán nữ diễn viên họ Lee rời đoàn phim You and I do có bất đồng với nhà sản xuất trong quá trình hợp tác.

Tới nay vào hôm 25/1, tờ Kbizoom đã làm rõ về nguyên nhân đằng sau màn "bốc hơi" bí ấn của nữ diễn viên 7X khỏi ekip You and I cách đây gần 30 năm. Thì ra Lee Bon bị buộc rời khỏi đoàn phim vì bị đánh giá là già dặn hơn nhiều so với Song Seung Hun - bạn trai màn ảnh của cô trong You and I. Quay lại thời điểm ấy, thật sự 1 bộ phận khán giả đã phản đối Lee Bon nên duyên màn ảnh với tài tử họ Song vì cho rằng nữ diễn viên hơn bạn diễn tận 4 tuổi, khó có thể tạo nên được "phản ứng hóa học" ăn ý trên phim. Sau cùng, Lee Bon phải rời khỏi đoàn phim, đồng thời ekip sửa kịch bản để đưa vai diễn của nữ nghệ sĩ ra khỏi cốt truyện bằng cách cho nhân vật này không qua khỏi vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Hồi đóng You and I, Lee Bon bị nhận xét là quá già dặn so với bạn trai màn ảnh Song Seung Hun

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, danh tiếng Song Seung Hun đã vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc. Còn Lee Bon dù được nhiều khán giả tại Hàn biết tới nhưng lại chưa từng vươn lên hàng ngũ những sao Hallyu được yêu thích ở nước ngoài

Việc Lee Bon không thể đồng hành cùng đoàn phim You and I tới phút cuối đã để lại nhiều nỗi tiếc nuối trong lòng người hâm mộ nữ diễn viên. Bởi lẽ, tác phẩm này sau đó đã thành công vang dội với tỷ suất người xem trung bình lên tới 43,7%, trở thành 1 trong những bộ phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử Hàn Quốc.

Lee Bon sinh năm 1972, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn khi vừa tròn 21 tuổi. Nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận về nhiều tình cảm của khán giả tại Hàn nhờ hoạt động sôi nổi, tích cực trên nhiều lĩnh vực từ ca hát, đóng phim cho tới làm MC. Riêng ở mặt trận phim ảnh, Lee Bon ghi dấu ấn trong lòng công chúng xứ kim chi qua các tác phẩm truyền hình như Cảm Xúc, Purity...

Hồi đầu thập niên 2000, nữ diễn viên họ Lee bất ngờ tạm đóng băng sự nghiệp để dành thời gian chăm sóc người mẹ bệnh tật. Tới tận năm 2011, cô mới trở lại làng giải trí và tiếp tục tham gia 1 số bộ phim truyền hình, đồng thời làm MC cho 1 vài show cho đến thời điểm hiện tại.

Lee Bon là 1 trong những nghệ sĩ đa năng của làng giải trí xứ củ sâm

