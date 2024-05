Song Seung Hun chia sẻ về bạn gái tin đồn Song Hye Kyo nhưng lại úp mở muốn cưới Lưu Diệc Phi trên truyền hình?

Chiều 30/5, tờ TenAsia đưa tin nam tài tử Song Seung Hun vừa làm khách mời trên talk show Radio Star (MBC) và có nhiều chia sẻ đáng chú ý về công việc, chuyện kết hôn.



Trước ống kính, nam diễn viên sinh năm 1976 lần đầu tiết lộ về mối duyên bất ngờ với bạn gái tin đồn Song Hye Kyo và "ác nữ" Lim Ji Yeon (The Glory): "Gần đây, tác phẩm Obsessed do tôi và Lim Ji Yeon đóng chính đang gây chú ý trở lại. Đây cũng là bộ phim đầu tay của Ji Yeon. Nhờ thành công vang dội của The Glory, thứ hạng Obsessed trên các bảng xếp hạng đang tăng lên nhanh chóng. Song Hye Kyo đã hợp tác cùng Lim Ji Yeon trong The Glory. Hye Kyo cũng đóng Trái Tim Mùa Thu với tôi. Tác phẩm này là bộ phim đầu tay của Hye Kyo. Việc hợp tác với tôi dường như mang lại những điều may mắn thì phải".



Song Hye Kyo - Lim Ji Yeon đều hợp tác với Song Seung Hun trong bộ phim đầu tay

Song Seung Hun từng vài lần dính tin hẹn hò với Song Hye Kyo trong quá khứ. Lần gần nhất là hồi đầu năm 2021, 2 ngôi sao vướng nghi vấn tình cảm sau khi Song Seung Hun đăng lên trang cá nhân bức ảnh cười hạnh phúc bên tấm poster của anh và Song Hye Kyo. Tuy nhiên, 2 nghệ sĩ chưa từng xác nhận mối quan hệ

Bên cạnh đó, Song Seung Hun còn gây xôn xao khi chia sẻ về chuyện kết hôn: "Tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn từ khi còn trẻ. Thật ra thỉnh thoảng tôi cũng thấy ghen tỵ khi bạn bè, tiền bối đưa gia đình của họ tới những buổi gặp mặt". Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen cho rằng Song Seung Hun đang úp mở nói tới việc từng muốn kết hôn với Lưu Diệc Phi trong quá khứ. Bởi lẽ, mỹ nhân họ Lưu chính là cô gái duy nhất Song Seung Hun công khai hẹn hò kể từ khi ra mắt làng giải trí tới nay. Còn nhớ Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi xác nhận chuyện tình cảm hồi năm 2015, nhưng họ đã "đường ai nấy đi" chỉ sau 3 năm bên nhau.

Song Seung Hun bất ngờ chia sẻ về chuyện kết hôn ngay trên sóng truyền hình, khiến Lưu Diệc Phi bị réo gọi

Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi xác nhận hẹn hò vào năm 2015 sau khi nảy sinh tình cảm trong quá trình quay phim Third Love. Cặp đôi được công chúng châu Á ủng hộ nhiệt tình, và thậm chí fan còn mong đợi về 1 đám cưới thế kỷ của 2 ngôi sao. Tuy nhiên tới năm 2018, họ tuyên bố "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của người hâm mộ

Cũng trong chương trình Radio Star mới đây, Song Seung Hun lần đầu hé lộ sự thật không ngờ về cảnh nóng với đàn em Lim Ji Yeon ở tác phẩm Obsessed cách đây 10 năm: "Bầu không khí không ngọt ngào như mọi người tưởng tượng đâu. Khán giả coi phim chắc hồi hộp tới mức nín thở nhưng tại trường quay, nhân viên vây kín ở đó. Vậy nên, chúng tôi không có cảm xúc gì cả khi quay chung. Nói chung, đó chỉ diễn xuất thôi và tôi không hề có cảm xúc cá nhân nào hết".

Những chia sẻ của Song Seung Hun về cảnh nóng với Lim Ji Yeon đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả xem truyền hình

Lim Ji Yeon quay cảnh nóng bỏng với tài tử họ Song ngay ở tác phẩm debut

Nguồn: Kbizoom, TenAsia

