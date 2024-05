Song Hye Kyo - Song Joong Ki qua 8 mùa Baeksang: 2016 tổ chức "đám cưới sớm", 2024 đụng độ "sượng trân" sau vụ ly hôn ồn ào

Song Hye Kyo - Song Joong Ki là cặp đôi tiêu tốn nhiều giấy mực truyền thông nhất nhì Kbiz, kể từ khi họ hẹn hò, kết hôn, ly hôn cho đến khi đã có cuộc sống mới. Từng động thái nhỏ nhất của cặp đôi "oan gia" đều khiến netizen xôn xao bàn tán.

Đến Baeksang năm nay, cặp vợ chồng đình đám ngày nào mới có dịp chạm mặt công khai lần đầu tiên. Sau 5 năm ly hôn và 8 năm kể từ lần cuối dự Baeksang cùng nhau, cuộc sống của Song Hye Kyo - Song Joong Ki đã có nhiều đổi khác.

Baeksang - nơi ghi dấu ấn kỷ niệm của đôi vợ chồng đình đám

Baeksang 2016: Cặp đôi Hậu Duệ Mặt Trởi tổ chức "đám cưới sớm"

Còn nhớ vào năm 2016, Hậu Duệ Mặt Trời tạo cơn sốt chưa từng có trên khắp châu Á. Bộ phim đồng thời cũng se duyên cho cặp diễn viên chính Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Thông tin Song Song "phim giả tình thật", "xé màn ảnh bước ra" khiến khán giả phát cuồng.

Baeksang 2016 chính là sự kiện đầu tiên Song Joong Ki - Song Hye Kyo công khai tham dự cùng nhau sau khi xác nhận hẹn hò. Và đây được coi như "đám cưới sớm" của Song Song. Song Joong Ki diện vest lịch lãm, khoe visual điển trai hút hồn, tình tứ sánh đôi Song Hye Kyo diện váy trắng lộng lẫy như cô dâu.

Nhìn vào những hình ảnh này, ai cũng phải công nhận rằng chúng rất giống ảnh trong đám cưới

Khung cảnh "cô dâu - chú rể" nắm tay nhau vào lễ đường khiến trái tim khán giả muốn tan chảy

Chẳng có khung cảnh nào có thể đẹp hơn thế: Tình yêu của họ được công chúng chúc phúc, được tô điểm bởi sự hào nhoáng của ánh đèn flash, của tiếng fan hò reo, tại lễ trao giải danh giá nhất nhì làng điện ảnh Hàn Quốc. Năm ấy, Song Hye Kyo - Song Joong Ki còn giành giải Nam & nữ diễn viên nổi tiếng nhất và giải iQiyi Global Star. Có thể nói rằng Baeksang 2016 chính là dấu ấn đỉnh cao thăng hoa trong cả sự nghiệp và tình yêu của cặp Song Song.

Song Song thăng hoa cả sự nghiệp và tình yêu tại Baeksang 2016

Baeksang 2021: Song Joong Ki tái xuất 1 mình

Sau "đám cưới" tại Baeksang 2016, Song Joong Ki - Song Hye Kyo hoàn toàn vắng bóng ở Baeksang 2017, 2018, 2019 và 2020. Phải đến năm 2021, Song Joong Ki mới trở lại lễ trao giải danh giá này. Tất nhiên tài tử đi 1 mình, bởi anh và Song Hye Kyo đã ly hôn từ năm 2019. Thông tin cặp đôi ly hôn đã làm chấn động truyền thông khắp châu Á. Những đồn đoán xoay quanh lý do họ ly hôn khiến danh tiếng của cả 2 bị ảnh hưởng nặng nề.

Sau 2 năm ly hôn, Song Joong Ki trở lại ấn tượng với bộ phim Vincenzo. Tại Baeksang 2021, nam diễn viên diện suit trắng bảnh bao, khoe visual "hack tuổi" đỉnh cao trên thảm đỏ. Nam thần sinh năm 1985 được đề cử cho giải Nam diễn viên nổi tiếng nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất mảng truyền hình. Nhưng đáng tiếc rằng Song Joong Ki đã tay trắng ra về.

Song Joong Ki tái xuất Baeksang sau 5 năm vắng bóng

Song Joong Ki gây sốt với Vincenzo nhưng đành tay trắng ra về

2023: Tất cả dạt ra, sân chơi này là của Song Hye Kyo!

Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo tái xuất với phim Now, We Are Breaking Up. Tuy nhiên, bộ phim này thất bại khiến danh tiếng Song Hye Kyo càng thêm xuống dốc. Nữ diễn viên chịu nhiều ảnh hưởng sau vụ ly hôn, phim mới lại thất bại khiến netizen không tiếc lời mỉa mai rằng cô đã hết thời, diễn xuất 1 màu.

Nhưng Song Hye Kyo đã lấy lại được tất cả nhờ siêu phẩm The Glory. Nhờ bước ra khỏi vòng an toàn, Song Hye Kyo đã lấy lại được danh tiếng, tình yêu thương của khán giả lẫn sự công nhận của giới chuyên môn. Sau 7 năm kể từ "đám cưới sớm" tại Baeksang 2016, Song Hye Kyo mới quay trở lại Baeksang 2023 và chiếm trọn spotlight.

Đầu tiên, Song Hye Kyo xuất hiện với diện mạo tựa tiên tử trên thảm đỏ. Nữ diễn viên đình đám diện váy dài tha thướt dịu dàng, dù để lộ dấu hiệu lão hóa trên gương mặt nhưng vẫn át hết cả dàn mỹ nhân với nhan sắc xứng danh "đại minh tinh".

Bộ váy đơn giản nhưng không hề tầm thường đã nâng tầm nhan sắc Song Hye Kyo trên thảm đỏ Baeksang 2023

Nhìn những hình ảnh này, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi Song Hye Kyo đúng là nữ thần

Quan trọng hơn cả đó chính là việc Song Hye Kyo giành giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất mảng truyền hình đầy thuyết phục. Khoảnh khắc Song Hye Kyo rơi nước mắt trong thời khắc ê-kíp The Glory nhận giải Phim truyền hình xuất sắc nhất đã chạm đến trái tim nhiều người. Nữ diễn viên dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm và cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

Mỹ nhân The Glory chiếm trọn spotlight Baeksang 2023

Đến cảnh khóc cũng đẹp như mơ

Quan trọng hơn cả đó chính là việc Song Hye Kyo giành giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất mảng truyền hình

Baeksang 2024: Màn tái ngộ ồn ào sau 5 năm ly hôn

Sau nhiều năm không đụng độ, cuối cùng Song Joong Ki - Song Hye Kyo cũng không thể tránh khỏi chạm mặt tại Baeksang 2024. Tại đây, Song Joong Ki nhận được đề cử Diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh và Diễn viên nổi tiếng nhất. Trong khi đó, Song Hye Kyo đảm nhận vai trò trao giải Nam & nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất.

Ngay khi thông tin cặp đôi "oan gia" sẽ cùng dự Baeksang, mạng xã hội đã bùng nổ. Không chỉ Hàn Quốc, netizen xứ Trung cũng dành sự quan tâm lớn, chờ đợi vào màn tái ngộ và khoảnh khắc chung khung hình của 2 ngôi sao có mối quan hệ đầy duyên nợ này. Theo Sina, từ khoá "Song Hye Kyo và Song Joong Ki tham dự Baeksang 2024" đứng top 2 hot search, với hơn 70 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo. Khán giả xứ Trung cũng chia sẻ lại hình ảnh Song Hye Kyo và Song Joong Ki cùng sánh đôi trên thảm đỏ Baeksang vào năm 2016.

Phải mất đến 8 năm, Song Song mới lại cùng dự Baeksang

Và thời khắc dân tình nín thở hồi hộp đã đến. Trong ngày đụng độ cả chồng cũ Song Joong Ki và tình cũ Lee Byung Hun, Song Hye Kyo đã xuất hiện với diện mạo không thể sexy hơn. Không còn kín đáo an toàn như mọi khi, Song Hye Kyo diện chiếc váy xẻ khoe khéo vòng 1 gợi cảm. Gương mặt xinh đẹp lộng lẫy của mỹ nhân họ Song cũng "chấp" hết ảnh chụp màn hình mờ nhòe. Chỉ xuất hiện trong thoáng chốc nhưng Song Hye Kyo vẫn cực nổi bật như thể nhân vật chính của buổi lễ.

Song Hye Kyo chỉ xuất hiện trong thoáng chốc nhưng đã chiếm spotlight của buổi lễ trao giải Baeksang

Tạm biệt hình ảnh kín đáo ngoan hiền mọi khi, Song Hye Kyo diện chiếc váy xẻ ngực táo bạo và cực kỳ sexy

Gương mặt xinh đẹp lộng lẫy của nữ diễn viên cũng vô cùng nổi bật trong ngày chạm mặt cả chồng cũ lẫn tình cũ

Visual ngọt ngào đẹp xuất sắc của mỹ nhân The Glory chấp cả ảnh chụp màn hình mờ nhòe

Bên dưới khán đài, Song Joong Ki để lộ biểu cảm có phần "sượng trân" khi chứng kiến vợ cũ đứng trên sân khấu. Ban đầu, Song Joong Ki nhìn chăm chăm lên phía sân khấu nơi Song Hye Kyo gọi tên người chiến thắng. Phải mất một lúc, tài tử Hậu Duệ Mặt Trời mới vỗ tay và quay sang đồng nghiệp bên cạnh và nở nụ cười. Đây là lần đầu cặp đôi đụng mặt công khai kể từ vụ ly hôn không yên đẹp năm 2019.

Song Joong Ki cùng biểu cảm sượng trân khi nhìn Song Hye Kyo trao giải

Phải mất một lúc, tài tử Hậu Duệ Mặt Trời mới vỗ tay và quay sang đồng nghiệp bên cạnh và nở nụ cười

Sau 8 năm kể từ Baeksang 2016, cuộc sống của cả 2 đều có nhiều đổi khác

Song Joong Ki tái hôn với Katy Louise Saunders và lên chức bố

Sau vụ ly hôn chấn động, Song Joong Ki là người bước tiếp trước. Vào những ngày cuối năm 2022, Song Joong Ki đã bất ngờ công khai chuyện tình với nữ diễn viên Anh Quốc Katy Louise Saunders. Katy Louise Saunders sinh năm 1984 và mang 2 dòng máu Anh - Colombia. Tình mới của Song Joong Ki từng là diễn viên, góp mặt trong loạt phim nổi tiếng trước khi làm gia sư tiếng Anh như hiện tại.

Netizen còn chưa hết sốc, nam diễn viên đã thông báo tin kết hôn và Katy Louise Saunders đang mang thai con đầu lòng. Đến tháng 6/2023, con trai đầu lòng của cặp đôi đã cất tiếng khóc chào đời. Kể từ đó, cặp đôi dành nhiều thời gian sống tại châu Âu để chăm sóc cho con trai mới sinh.

Song Joong Ki và bà xã diễn viên đón con đầu lòng chào đời vào năm 2023

Vì bận rộn đóng phim và chăm con nhỏ nên Song Joong Ki - Katy Louise Saunders vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Từ năm ngoái, công ty quản lý của nam diễn viên cho biết: "Cả hai đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ nhưng vẫn chưa có ngày cụ thể. Họ sẽ cùng nhau sống một cuộc sống mới, qua lại giữa Hàn Quốc và Anh".

Danh tiếng Song Joong Ki cũng bùng nổ với vai nam chính trong siêu phẩm Reborn Rich. Tuy nhiên sau khi lên chức bố, Song Joong Ki liên tiếp có phát ngôn và thái độ gây tranh cãi, khiến hình tượng bị tổn hại.

Song Joong Ki có sự nghiệp thành công, vợ đẹp con xinh nhưng có nhiều phát ngôn và thái độ gây tranh cãi

Song Hye Kyo lẻ bóng, tập trung vào sự nghiệp

Khác với chồng cũ, Song Hye Kyo chưa công khai hẹn hò thêm bất kỳ ai. Dù vướng nghi vấn tình ái với nhiều nam thần nhưng những tin đồn này đều nhanh chóng "chìm xuồng" vì chính chủ không hề lên tiếng. Song Hye Kyo tập trung vào công việc, đạt được nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp, vui vẻ đi chơi cùng bạn bè và chăm sóc chú cún cưng Ruby.

Sau thành công của The Glory, Song Hye Kyo tiếp tục thử thách bản thân qua phim Black Nuns, dự kiến sẽ ra rạp trong năm nay. Ở độ tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn là "tường thành nhan sắc" bất bại của làng giải trí Hàn Quốc. Thời gian không khiến Song Hye Kyo già đi mà chỉ càng khiến cô thêm mặn mà quyến rũ. Nữ diễn viên là gương mặt được nhiều tạp chí, thương hiệu xa xỉ săn đón. Minh tinh sinh năm 1981 bay khắp thế giới dự sự kiện thời trang cao cấp và đỉnh cao là dự "Oscar thời trang" Met Gala 2023.

Công việc, bạn bè và Ruby là những điều quan trọng nhất với Song Hye Kyo hiện tại

Ở tuổi 43, nhan sắc của Song Hye Kyo vẫn đẹp bất bại. Cô được nhiều thương hiệu cao cấp và tạp chí săn đón

Nữ minh tinh có màn chào sân gây bão tại bữa tiệc thời trang lớn nhất thế giới Met Gala

