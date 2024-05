Mỹ nhân Kbiz "đại chiến" Cannes: Han So Hee như Bạch Tuyết phát sáng, Yoona diện váy hồng gây tranh cãi

Vào ngày 19/5, Yoona (SNSD) và Han So Hee đã sải bước trên thảm đỏ ra mắt Horizon: An American Saga tại LHP Cannes 2024. Ngay lập tức, màn xuất hiện của 2 mỹ nhân Kbiz đình đám tại LHP phim danh giá thế giới đã gây bão mạng xã hội.

Yoona (SNSD)

Yoona đến Cannes với tư cách đại sứ thương hiệu trang sức xa xỉ QEELIN. Tại đây, nữ idol nổi bật khi khoác lên mình chiếc váy hồng lộng lẫy. Không hổ danh nữ thần nhan sắc Kpop, nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào của Yoona chấp cả "ống kính hung thần" Getty Images.

Tuy nhiên trang phục của mỹ nhân SNSD lại gây ra những ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng váy hồng giúp Yoona nổi bật trên thảm đỏ Cannes. Nhưng có không ít người cho rằng chiếc váy này khá sến sẩm.

Yoona xinh đẹp tỏa sáng trên thảm đỏ LHP Cannes 2024

Yoona diện váy hồng đầy nữ tính, đến dự Cannes với tư cách đại sứ của thương hiệu trang sức xa xỉ

Nữ thần nhan sắc xứ Hàn nổi bật với làn da trắng sáng và vóc dáng thanh mảnh

Tuy nhiên chiếc váy của Yoona đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội

Có người cho rằng chiếc váy này hợp với phong cách nữ tính, ngọt ngào của Yoona. Nhưng cũng có không ít người cho rằng nó khá sến sẩm

Tạm bỏ qua những tranh cãi trang phục thì nhan sắc Yoona vẫn xứng đáng điểm 10

Han So Hee

Tên tuổi bao năm xây dựng của Han So Hee đã bị ảnh hưởng nặng nề vì drama tình ái và nghi vấn giả du học. Tuy nhiên nhan sắc của Han So Hee là bất bại và không thể "bash" được vì lý do gì.

Han So Hee xuất hiện trên thảm đỏ LHP danh giá với tư cách đại sứ của thương hiệu trang sức xa xỉ Boucheron. Nữ diễn viên diện váy trắng lộng lẫy, để kiểu tóc tết mang âm hưởng truyền thống Hàn Quốc. Han So Hee đẹp phát sáng như Bạch Tuyết, ngọt ngào và yêu kiều hết chỗ chê. Mỹ nhân sinh năm 1994 cũng tỏa sáng tuyệt đối qua cam thường không chỉnh sửa.

Han So Hee diện váy trắng lộng lẫy, yêu kiều như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024

Nữ diễn viên sinh năm 1994 đẹp phát sáng trong mọi góc độ

Han So Hee có thể gây tranh cãi về tính cách nhưng nhan sắc của cô là điều không ai có thể "bash" được

Bóng lưng gây thương nhớ của mỹ nhân sinh năm 1994 qua "ống kính hung thần" Getty Images

Ngay cả trong cam thường không chỉnh sửa, Han So Hee vẫn đẹp hết chỗ chê

Nguồn: Getty Images

