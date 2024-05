Emma Stone gây sốt với khoảnh khắc bung xõa, "quẩy" bất chấp trên thảm đỏ Cannes 2024

Emma Stone là 1 trong những minh tinh được săn đón và gây chú ý bậc nhất Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 (LHP Cannes). Nữ diễn viên có phim tham gia tranh giải và đã xuất hiện cực kỳ gợi cảm tại sự kiện này vào ngày 18/5. Mới đây, khoảnh khắc Emma Stone vừa tạo dáng chụp ảnh, vừa lắc lư theo điệu nhạc trên thảm đỏ Cannes được chia sẻ và gây sốt trên mạng xã hội. Khán giả bày tỏ sự thích thú với hình ảnh phóng khoáng, năng lượng, cực quậy và không kém phần dễ thương của Emma Stone. Trang Vogue Taiwan bình luận hài hước về màn nhún nhảy của nữ diễn viên rằng: "Nhạc lên, Emma Stone không nhịn được nữa rồi, quẩy thôi!".

Khoảnh khắc Emma Stone bật mood bung xõa, "quẩy" theo điệu nhạc trên thảm đỏ Cannes 2024 gây bão mạng xã hội

Hình ảnh phóng khoáng, năng lượng và cực quậy của nữ diễn viên khiến khán giả thích thú

Emma Stone xuất hiện trên thảm đỏ Cannes vào ngày 4 của sự kiện để tham dự buổi công chiếu tác phẩm Kinds of Kindness mà cô đóng chính. Ngay khi vừa đến địa điểm tổ chức, nữ diễn viên đã chiếm trọn spotlight. Cô khoác lên mình bộ váy xẻ ngực sâu gợi cảm, tôn lên vóc dáng mảnh mai, làn da trắng hút mắt cùng nhan sắc yêu kiều, rạng rỡ.

Theo Page Six, Kinds of Kindness là tác phẩm tranh giải đầu tiên của Emma Stone tại Cannes. Bộ phim do "ảnh hậu Oscar" đóng chính nhận tràng pháo tay tán thưởng dài hơn 4 phút từ khán giả. Tuy nhiên, đây cũng được đánh giá là tác phẩm gây sốc bậc nhất tại Cannes 2024. Dù vậy, với việc nhận nhiều lời tán dương từ giới phê bình, hiện đạt điểm 95% trên trang Rotten Tomatoes, Emma Stone đứng trước cơ hội tạo nên kỳ tích mới tại Cannes năm nay.

Gương mặt đẹp cuốn hút của Emma Stone qua "ống kính hung thần" Getty Images trên thảm đỏ Cannes ngày 18/5

Bộ váy xẻ ngực táo bạo giúp tôn lên sự gợi cảm, vóc dáng khoẻ khoắn, đầy năng lượng cùng làn da sáng của Emma Stone

