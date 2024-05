Selena Gomez hút mọi ánh nhìn khi khoe visual từ ban công ngay trước giờ lên thảm đỏ Cannes 2024

Tối 18/5 (theo giờ Việt Nam), Selena Gomez gây chú ý khi cập nhật hình ảnh hậu trường trước giờ đổ bộ thảm đỏ Liên hoan phim Cannes (LHP Cannes) tại Pháp. Màn thả dáng bên ban công khách sạn để "nhá hàng" visual đẹp và outfit tham dự sự kiện điện ảnh tầm cỡ của nữ ca sĩ gây chú ý trên mạng. Theo đó, Selena Gomez diện trang phục có sắc đỏ rực rỡ, buộc tóc gọn gàng và trang điểm tone hồng nude tươi tắn.

Đáng chú ý, trong những bức hình chụp ở góc nghiêng Selena Gomez khiến dân tình không chỉ trầm trồ với đường nét gương mặt thanh tú như búp bê mà còn gây ná thở khi khoe vòng 1 nóng bỏng. Mẫu váy giọng ca Love You Like A Love Song diện còn giúp cô trưng trổ vòng eo nhỏ nhắn. Sau khi xem qua loạt ảnh hậu trường gợi cảm của Selena Gomez, nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ sinh năm 1992 sẽ là 1 trong những mỹ nhân hot nhất thảm đỏ Cannes ngày 5. Theo Page Six, Selena Gomez tham dự Cannes để quảng bá cho bộ phim Emilia Pérez mà cô đóng chính.

Selena Gomez khoe visual sang chảnh, "cực bén" gây sốt mạng xã hội trước giờ G tham dự Cannes 2024

Đường nét gương mặt hoàn hảo, thanh tú như búp bê của Selena ở góc nghiêng gây choáng ngợp. Trong khoảnh khắc này, người đẹp 9X cũng khiến dân tình ná thở khi khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm

Từ góc nghiêng đến góc chính diện, Selena đều khiến netizen xuýt xoa trước visual "sang xịn mịn", của cô. Với body nóng bỏng và diện mạo xinh đẹp của mình, Selena được dự đoán sẽ ngôi sao tâm điểm trên thảm đỏ Cannes ngày 5

Theo People, Selena Gomez hiện tích cực hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm. Gần đây, cô đang quay phần thứ 4 của dự án Only Murders in the Building ở New York (Mỹ) để. Sao nữ 32 tuổi hiện có mối quan hệ tình cảm lãng mạn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Đây là người đàn ông đầu tiên cô công khai hẹn hò kể từ sau chia tay Justin Bieber.

Selena Gomez với Benny Blanco bắt đầu hẹn hò từ sinh nhật của nữ ca sĩ vào tháng 7/2023. Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, cặp đôi mới quyết định công khai mối quan hệ. Kể từ đó đến nay, Selena và bạn trai công khai xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện. Cả 2 thường xuyên tương tác, thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với truyền thông rằng cặp đôi vẫn bền chặt bên nhau bất chấp khoảng cách địa lý và lịch trình bận rộn suốt thời gian qua. Trong cuộc phỏng vấn trên The Howard Stern Show hôm 14/5, Benny Blanco khẳng định anh nhìn thấy tương lai có thể đi đến hôn nhân với Selena Gomez và đã trò chuyện với bạn gái về việc có con.

Selena Gomez đang rất hạnh phúc bên Benny Blanco. Nhà sản xuất cho biết anh muốn tiến tới hôn nhân và có con với nữ ca sĩ 9X

