Selena Gomez: Bậc thầy lôi kéo sự chú ý có "thuật toán" và chấp niệm 14 năm với Justin Bieber

Chuyện tình của Justin Bieber và Hailey Baldwin là chủ đề đặc biệt gây chú ý trong nhiều ngày qua nhờ cái kết viễn mãn. Cặp đôi cuối cùng đã có tin vui, chuẩn bị đón con đầu lòng. Và dù hút hơn 15 triệu lượt like, hàng nghìn lượt bình luận chúc mừng từ cả khán giả lẫn dàn sao hạng A cho bài đăng thông báo, vợ chồng nam ca sĩ đình đám vẫn phải "chia sẻ" spotlight cho... tình cũ Selena Gomez. Có thể nói rằng, Selena Gomez là chấp niệm của khán giả trong cuộc đời Justin Bieber.

Dù hẹn hò nhiều ngôi sao nổi tiếng trong quá khứ, chuyện tình của 2 ngôi sao này luôn được khán giả đại chúng nhắc đến nhiều nhất và... nhắc đi nhắc lại trong suốt 14 năm qua. Cặp đôi mang tên Jelena (kết hợp từ Justin và Selena), bắt đầu mối quan hệ từ năm 2010, tan hợp nhiều lần đến mức trở thành mối tình rắc rối nhất lịch sử Hollywood và chính thức cắt đứt đoạn tình cảm vào tháng 3/2018. Đáng nói, Justin Bieber cưới Hailey Baldwin vào tháng 9 cùng năm. Trước đây, 1 bộ phận không nhỏ công chúng luôn cho rằng, Hailey là "tiểu tam", là phương án thay thế của Selena đối với Justin Bieber và ám ảnh với tình cũ của chồng. Thế nhưng, nhiều chi tiết sau đây góp phần khiến khán giả phải quay ngược lại để đặt ra câu hỏi, liệu Selena Gomez mới là người có chấp niệm đối với Justin Bieber?

"Bậc thầy" lôi kéo sự chú ý

Selena Gomez được mệnh danh là nữ hoàng Instagram, là người phụ nữ sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhất hành tinh trên nền tảng mạng xã hội này với mốc 428 triệu follower. Cô còn gặt hái được thành công vang dội trong mảng kinh doanh với đế chế mỹ phẩm 2 tỷ USD mang tên Rare Beauty dù hoạt động chủ yếu với tư cách ca sĩ, diễn viên. Nói qua nhiêu đây cũng đủ giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quát về mức độ đáng nể trong mảng quảng bá, marketing của nữ ca sĩ sinh năm 1992 này.

Với tài năng ca hát lẫn diễn xuất đều hạn chế so với các ngôi sao cùng lứa, để nổi tiếng như hiện nay giữa showbiz đầy cạnh tranh, cô hẳn phải có đầu óc không hề đơn giản về chuyện PR tên tuổi cho bản thân. Selena Gomez được cho là "bậc thầy marketing", "nữ hoàng lắm chiêu" trong cả chuyện tình cảm cá nhân và các mối quan hệ trong cuộc đời mình. Sau đây có thể kể qua về 1 số chiêu trò nàng ca sĩ Lose You to Love Me hay dùng để tút lại độ hot cho bản thân.

Có một "Thuật toán" Selena Gomez hay sử dụng để duy trì độ hot trên mọi nền tảng mạng xã hội dù hoạt động nghệ thuật khá trồi sụt suốt nhiều năm qua. Và vì lạm dụng quá nhiều, khán giả đều có thể nhìn rõ mười mươi chiêu trò của nàng ca sĩ đình đám. Không ít người công khai mỉa mai, ngán ngẩm mỗi lần Selena Gomez xuất hiện với phương thức quen thuộc.

"Thuật toán" này đi theo khuôn mẫu như sau:

- Selena Gomez dính vào drama với 1 ngôi sao nào đó - Drama kết thúc với kết cục 2 bên hoà hoãn hay cạch mặt nhau - Chu kỳ sau 1-2 tháng hay 1-2 năm, nữ ca sĩ này sẽ bình luận/phản ứng trên mạng xã hội về bất cứ bài đăng nào liên quan đến drama này hay bình luận lên án nhân vật trong drama này, một lần nữa thổi bùng lên ý kiến tranh luận về chuyện cũ. - Tranh cãi kết thúc, Selena Gomez tuyên bố ngừng dùng mạng xã hội vì không còn chịu nổi thị phi. - Selena Gomez trở lại mạng xã hội sau đó ít ngày như không có chuyện gì xảy ra.

Ví dụ điển hình nhất cho "thuật toán" này của nữ hoàng lắm chiêu là ồn ào "lông mày" với Hailey Bieber và Kylie Jenner vào năm 2023. Kể từ khi kết hôn với Justin Bieber, Hailey đã luôn bị soi mói, chỉ trích và còn bị tố copycat người cũ của chồng. Mọi chuyện tưởng chừng như đã lắng xuống khi Hailey và Selena chụp hình chung thân thiết như chị em tại sự kiện gala của Viện Bảo tàng Điện ảnh tại Los Angeles vào tháng 10/2022, cho đến khi Selena Gomez lại một lần khiến mọi chuyện căng thẳng.

Selena thổi bùng lên drama với Hailey ít lâu sau khi chụp hình chị chị em em, tưởng rằng đã hoá giải mối quan hệ

Tháng 2/2023, Selena bỗng phản ứng lại một video của người hâm mộ trên TikTok về việc Hailey giả vờ bịt miệng khi nhắc tới Taylor Swift khi dẫn chương trình Drop the Mic vào nhiều năm trước. "Xin lỗi nhưng bạn thân của tôi đã và đang là một trong những người chiến thắng cuộc chơi này", Selena bình luận phía dưới video của người hâm mộ. Đông đảo fan và netizen đều bênh vực cặp bạn thân Selena - Taylor, ví Selena như người hùng vì đứng lên bảo vệ bạn thân mặc dù... ồn ào này đã trôi qua nhiều năm.

Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm vì vụ ồn ào tiếp nối ngay sau đó. Selena Gomez đăng video chia sẻ về sự cố và làm hỏng lông mày của mình. Chỉ vài giờ sau, Kylie Jenner đăng ảnh chụp màn hình FaceTime giữa cô và Hailey Bieber, kèm theo dòng trạng thái ẩn ý: "Đó thật sự là tai nạn hả?". Bị cho là "đá đểu", Kylie đã phải thanh minh là không hề có ác ý và cả Selena cũng đồng tình.

Selena "đào" lại chuyện cũ của Hailey Bieber...

... và kéo tới ồn ào lông mày với Hailey - Kylie

Hậu quả để lại sau drama "đá đểu" giữa Selena Gomez và hội bạn Hailey Bieber là Kylie mất hơn 450 nghìn người theo dõi trên Instagram, Hailey Bieber hụt hơn 300 nghìn người theo dõi. Đỉnh điểm, Hailey Bieber còn phải nhắn tin cầu cứu Selena Gomez vì bị dọa giết sau ồn ào "chân mày". Selena Gomez đã đứng lên bảo vệ Hailey. Nữ ca sĩ cho thấy sức mạnh và tầm ảnh hưởng khi được tăng tận 1 triệu follower trong 9 tiếng kể từ ồn ào. Đáng nói, Selena tuyên bố khoá mạng xã hội vì không chịu nổi thị phi này, nhưng trở lại chỉ sau đó 1 tuần.

Chiêu thức tương tự từng được Selena dùng trong câu chuyện đáng chú ý về bạn thân hiến thận Francia Raisa. Năm 2022 - 2023, Selena Gomez dính vào ồn ào "ăn cháo đá bát", vô ơn với người bạn thân đã hiến thận cho mình Francia. Sau thời gian căng thẳng khoảng 1 năm, mọi chuyện trở nên im ắng. Nữ ca sĩ bỗng thổi bùng lên drama khi đăng bài chúc mừng sinh nhật bạn thân và gắn thẻ trực tiếp tài khoản của Francia Raisa vào để chính chủ chú ý.

Đáng nói, Francia lại không hề có bất cứ phản ứng đáp lại nào và thậm chí còn không thả tim bài đăng khẳng định tình bạn tốt đẹp của Selena dù vẫn liên tục đăng lại bài chúc của cả chục người bạn thân thiết khác lên story. Francia Raisa hoàn toàn ngó lơ động thái của Selena, và điều này càng hâm nóng cuộc tranh cãi nảy lửa về tình bạn của cả hai.

Hiện Selena Gomez và Francia Raisa đã hoà hoãn, nhưng khán giả vẫn không quên được drama vô ơn cùng thái độ gây tranh cãi của cựu ngôi sao Disney

Trước đó, Selena Gomez từng nhiều lần đóng và rồi mở lại tài khoản Instagram. Năm 2019, nữ ca sĩ thông báo đã xóa ứng dụng này bởi quá nhiều bình luận tiêu cực dưới các bài đăng khiến cô trầm cảm. Và rồi ít lâu sau, nữ ca sĩ trở lại nền tảng này với 3 bức ảnh selfie trong nhà tắm.

Cô luôn tuyên bố không hứng thú với mạng xã hội và cảm thấy phí phạm bởi đôi khi có thể khóc hay lo lắng khi đọc được một điều gì đó trên mạng. Đến nay, Selena Gomez vẫn hoạt động đều trên Instagram. Mới đây nhất, nữ ca sĩ dính phải thị phi khi đăng ảnh nhạy cảm chúc mừng bạn trai Benny Blanco.

Chấp niệm đối với Justin Bieber

Từ những ngày đầu khi mới hẹn hò công khai, Selena Gomez luôn là cái bóng của Justin Bieber. Mặc dù nổi tiếng trước Justin Bieber vài năm, nhưng vì Justin đạt được quá nhiều thành công rực rỡ và nổi trội hơn hẳn, nên Selena Gomez luôn bị danh tiếng của bạn trai che mờ. Cô luôn bị gắn mác "bạn gái Justin Bieber". Chỉ riêng chuyện tình yêu của cặp đôi cũng đủ khiến tên Selena xuất hiện liên tục trên báo, mặc dù cô không đạt được thành công nào quá nổi bật trong cả lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc.



Do đó, suốt nhiều năm, Selena luôn bị nhiều người mặc định "nổi tiếng nhờ là bạn gái Justin". Trong bài phỏng vấn với tạp chí Vogue Australia, bản thân nữ ca sĩ cũng thừa nhận, mặc cho những nỗ lực không ngừng của cô trong nghệ thuật, chuyện tình cảm của Selena với Justin vẫn luôn là đề tài được bàn tán nhiều hơn. Cô từng khẳng định rằng bản thân quá mệt mỏi và phát ngán vì điều đó. Vậy nhưng, hành động của Selena thì lại cho thấy điều ngược lại. Kể từ khi hẹn hò đến lúc chia tay và đến tận bây giờ, Selena Gomez vẫn hâm nóng tên tuổi bằng câu chuyện quá khứ với Justin Bieber.

Chuyện xảy ra khi Justin chia tay Selena và đến với Sofia Richie. Justin từng phải đứng lên đăng bình luận dọa sẽ chỉnh tài khoản Instagram về chế độ riêng tư nếu các fan không ngừng công kích cô bạn gái mới Sofia Richie. Selena đã bất ngờ lên tiếng chỉ trích Justin, cho rằng anh nên ngừng đăng ảnh về bạn gái mới thay vì đe dọa fan. Hành động của Selena đã gây ra nhiều tranh cãi và dấy lên câu hỏi "Tại sao cô lại công khai chỉ trích Justin vì một vấn đề chẳng liên quan đến mình?". Selena thừa biết bản thân là người nổi tiếng, bất cứ hành động nào trên mạng của cô cũng có thể rầm rộ trên báo. Nếu muốn khuyên bảo Justin, Selena có thể nhắn riêng. Nhưng không, cô chọn cách "công khai giáo huấn" bạn trai cũ ngay trên tài khoản Instagram của anh.

Bị bạn gái cũ "dạy đời" trước mặt cả thế giới như vậy, Justin không khỏi bức xúc và đáp trả lại bạn gái bằng loạt bình luận cho rằng cô đã lợi dụng danh tiếng của anh khi họ còn hẹn hò. Không lâu sau, nam ca sĩ cũng xóa luôn cả tài khoản Instagram của mình. Nhận ra sai lầm của bản thân, Selena gửi lời xin lỗi Justin. Nhưng... ngay cả đến việc xin lỗi, Selena cũng phải cho cả thế giới thấy bằng cách đăng lên Snapchat câu: "Những gì tôi đã nói thật ích kỷ và vô nghĩa". Một lần nữa, cái tên Selena Gomez lại gắn với Justin Bieber gây sốt khắp mạng Internet.

Đến lúc hẹn hò tình mới Sofia Richie, Justin Bieber cũng không thoát khỏi drama với Selena Gomez

Năm 2020, Selena phát hành ca khúc Lose You to Love Me, gây bão khắp mạng xã hội với thông điệp cài cắm trong từng ca từ hay giai điệu day dứt. Không hề bất ngờ, Justin Bieber là một lần nữa bị réo gọi. Nói về ca khúc này, ngôi sao đình đám thừa nhận bản thân đã suy nghĩ lại về mối quan hệ năm xưa, thừa nhận đã trải qua những thử thách khó khăn và đã tìm thấy sức mạnh để bước tiếp. Ca khúc đã trở thành bài hát kết thúc chuyện tình thế kỷ, một cái gật đầu của bản thân Selena để chấp nhận cái kết buồn vui lẫn lộn trong câu chuyện tình yêu với Justin Bieber.

Đáng nói, lúc này Justin Bieber đã kết hôn với Hailey Bieber được 2 năm. Tất nhiên, đông đảo khán giả vẫn dõi theo MV và dành sự chú ý cho ca khúc này vì tò mò về chuyện đã xảy ra giữa Selena và Justin. Thế nhưng, không ít người hâm mộ lại cho rằng Selena Gomez giữ chấp niệm về tình cũ quá lâu, đến mức quyết ra hẳn 1 ca khúc, MV cho bài hát và mang hẳn tác phẩm này đi quảng bá khắp nơi mặc dù Justin đã yên bề gia thất. Điều này có thể khiến Justin Bieber cảm thấy khó xử và Hailey Bieber cũng không được yên lòng.

Người hâm mộ thêm ngán ngẩn khi Selena Gomez luôn "đào" lại chuyện tình tan vỡ năm xưa và tần suất cô phát ngôn ám chỉ đến Justin Bieber qua các năm ngày càng gia tăng. Hầu như những lần "quyết tâm bỏ mạng xã hội" của cựu ngôi sao Disney đều liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến Justin Bieber.

Phỏng vấn với Fast Company năm 2023, Selena Gomez từng chia sẻ thật tâm về lý do cô bỏ mạng xã hội sau khi trở thành người phụ nữ được theo dõi nhiều nhất trên Instagram vào năm 2018. Và nữ ca sĩ thừa nhận việc chia tay với Justin Bieber ảnh hưởng tới quyết định này của cô. Năm 2023, Selena tuyên bố bỏ MXH vì drama với Kylie Jenner và Hailey Bieber - vợ của Justin Bieber.

Trả lời phỏng vấn cho Twilio Signal 2023, nữ ca sĩ ám chỉ về chuyện chia tay ầm ĩ cả showbiz với Justin Bieber năm xưa: "Khi tôi trải qua cuộc chia tay đầy đau khổ đó, tôi đã chắp bút viết lên ca khúc hay nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi muốn được ở đó để tiếp động lực cho tất cả mọi người bất kể giới tính từng trải qua khoảng thời gian giống như mình. Tôi biết rằng rất nhiều người cố tình kéo bạn xuống đáy vực, khiến bạn gục ngã. Nhưng tôi muốn họ biết được rằng họ không hề đơn độc. Nếu tôi có thể vượt qua được, hi vọng ai đó ngoài kia thế giới cũng có thể vượt qua được".

Ngay sau đó, Selena cũng tiết lộ bản hit yêu thích nhất của bản thân là Lose You to Love Me - ca khúc được cho là viết về mối tình độc hại của cô với Justin Bieber. Không ít khán giả tố nữ ca sĩ tiếp tục giở chiêu trò để thổi bùng tranh cãi, hâm nóng tên tuổi và tiện quảng bá ca khúc mới Single Soon. Đây cũng được cho là chiêu trò Selena sử dụng nhiều năm qua.



Nhiều năm kết hôn, Hailey Bieber luôn bị đem ra so sánh với Selena, bị đồn đoán vì mọi động thái được cho là liên quan đến tình cũ của chồng. Cô từng phải lên tiếng cầu xin cộng đồng người hâm mộ của Selena vì phải hứng chịu những phản ứng quá tiêu cực liên quan đến đoạn tình cảm giữa 3 người: "Thời gian đã trôi qua đủ rồi. Tôi chỉ quan tâm đến công việc của tôi. Tôi không làm gì cả, cũng chẳng nói gì cả. Hãy để tôi yên đi, làm ơn". Nữ siêu mẫu sinh năm 1996 ám chỉ việc Selena và chồng cô đã chia tay từ lâu, đã đến lúc mọi người nên chấp nhận sự thật và buông tha cho những người trong cuộc.

Phải chăng cũng đã đến lúc Selena Gomez nên hoàn toàn "cách ly" bản thân với cái tên của quá khứ Justin Bieber? Và đúng như lời Hailey nói, đã đến lúc khán giả bỏ chấp niệm về Jelena và để cho 2 nghệ sĩ được bước tiếp với hạnh phúc riêng.



Selena Gomez đang hạnh phúc với nhà sản xuất danh tiếng Benny Blanco, có tin đồn tính đến chuyện hôn nhân

Justin Bieber và Hailey Bieber cũng đã có tổ ấm hoàn chỉnh, chuẩn bị chào đón con đầu lòng

