Song Hye Kyo liệu có “cạch mặt” Han So Hee sau scandal tình ái tay ba của đàn em?

Sáng 19/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Han So Hee vừa đăng tải lên Instagram cá nhân đoạn video được quay tại sân bay vào ngày nữ diễn viên lên đường tới Pháp dự liên hoan phim Cannes 2024. Đồng thời, minh tinh Thế Giới Hôn Nhân không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã chào đón mình tại sân bay: "Dù đã muộn nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn. Tôi sẽ sớm quay lại".



Đặc biệt, cộng đồng mạng đổ đồn sự chú ý vào việc Song Hye Kyo bất ngờ nhấn like ủng hộ bài đăng mới đây của Han So Hee. Động thái này cho thấy mỹ nhân họ Song không hề quay lưng với đàn em sau ồn ào làm tiểu tam, chen chân vào giữa cặp đôi 1 thời Hyeri - Ryu Jun Yeol. Còn nhớ trong vài tháng trước đó, Song Hye Kyo không thả tim hay có màn tương tác đáng chú ý nào trên trang Instagram Han So Hee, khiến fan của 2 ngôi sao tỏ ra khá lo lắng.

Song Hye Kyo vừa trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ nhấn like bài đăng mới nhất của Han So Hee

Trong vài tháng trước đó, Song Hye Kyo không tương tác trên trang cá nhân của Han So Hee, khiến 1 bộ phận khán giả còn tưởng cô đã "cạch mặt" đàn em họ Han

Han So Hee mất lượng đáng kể sau nghi vấn ngoại tình với tài tử Ryu Jun Yeol. Drama nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin hẹn hò Han So Hee ở Hawaii. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng, khiến minh tinh họ Han dính tin đồn làm tiểu tam. Giữa tâm bão thị phi, Dispatch đăng tải bài viết khẳng định Han So Hee không phải kẻ thứ ba xen vào giữa cặp đôi Reply 1988.

Song Hye Kyo - Han So Hee có mối quan hệ thân thiết ở ngoài đời. 2 ngôi sao nhiều lần ủng hộ các dự án của đối phương, tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Có lần mỹ nhân họ Song gửi hẳn 1 xe tải cà phê tới đoàn phim nơi Han So Hee đang ghi hình để động viên tinh thần đàn em. Song Hye Kyo còn tới nhà mỹ nhân họ Han chơi và công khai hẳn clip được quay tại căn hộ của đàn em lên trang cá nhân.

Khi Han So Hee bị cắt vai khỏi bộ phim The Price of Confession hồi tháng 5 năm ngoái, Song Hye Kyo đã gửi tới hậu bối những lời động viên chân thành. Đồng thời, mỹ nhân The Glory còn bày tỏ hy vọng sớm được hợp tác cùng đàn em họ Han trong bài phỏng vấn cho tờ Sports Chosun: "Han So Hee là 1 cô gái rất đáng yêu. Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi được cùng nhau quay phim, thế nhưng mọi việc lại không diễn ra như dự kiến. Tôi đang tự hỏi sẽ ra sao khi được hợp tác với 1 nữ diễn viên thuộc thế hệ trẻ, phù hợp với xu hướng của thời đại mới. Ngày nay tôi thấy có rất nhiều tác phẩm hướng tới câu chuyện về phụ nữ, vì vậy tôi nghĩ sẽ có 1 cơ hội khác (để hợp tác với Han So Hee)".

2 ngôi sao nhiều lần tương tác dưới bài đăng của đối phương trên mạng xã hội. Ngay dưới 1 bài đăng của Han So Hee hồi tháng 6 năm ngoái, Song Hye Kyo đã xuýt xoa khen ngợi: "Em xinh đẹp quá". Về phần mỹ nhân họ Han, cô cũng mến mộ visual không tuổi của đàn chị

Song Hye Kyo gửi hẳn xe tải cà phê tới trường quay bộ phim Gyeongseong Creature để truyền lửa cho Han So Hee. Khi nhận được món quà ý nghĩa từ tiền bối, người đẹp Thế Giới Hôn Nhân đã tỏ ra vô cùng phấn khích

Song Hye Kyo từng tới nhà Han So Hee chơi, còn thích thú ghi lại hình ảnh chú mèo cưng của đàn em

Khi Song Hye Kyo giành giải Nữ chính xuất sắc nhất (mảng truyền hình) ở Baeksang 2023, Han So Hee đã gửi lời chúc mừng tới đàn chị trên trang cá nhân

Nguồn: Twitter, Naver

https://kenh14.vn/song-hye-kyo-lieu-co-cach-mat-han-so-hee-sau-scandal-tinh-ai-tay-ba-cua-dan-em-20240519132542953.chn