Han So Hee lên đường dự Cannes trong tối, thái độ gây chú ý trong lần đầu lộ diện sau khi chia tay

Tối 16/5, Han So Hee đã có mặt ở sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) để chuẩn bị lên đường sang Pháp dự liên hoan phim Cannes 2024 với tư cách đại sứ Boucheron. Được biết, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên lộ diện trước truyền thông sau khi chia tay bạn trai cũ Ryu Jun Yeol (Reply 1988).



Trước ống kính, Han So Hee thu hút ống kính phóng viên nhờ visual trẻ trung, cuốn hút cùng làn da như phát sáng. Trong phần lớn hình ảnh, nữ diễn viên lộ thái độ vui vẻ, rạng rỡ, còn nhiệt tình tạo dáng và tương tác cùng phóng viên, khán giả. Nhiều netizen cho rằng Han So Hee đã lấy lại được tinh thần sau drama tình ái với Hyeri và Ryu Jun Yeol.



Han So Hee chuẩn bị lên đường sang Pháp dự Cannes 2024 với tư cách đại sứ Boucheron. Đoạn clip ghi lại màn xuất hiện của nữ nghệ sĩ tại sân bay mới đây đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội châu Á

Mọi ống kính đều hướng về phía Han So Hee sau khi nữ diễn viên bước ra từ xe của công ty quản lý. Nữ minh tinh nhận được nhiều lời khen nhờ phong cách thời trang trẻ trung trong lần xuất hiện tại sân bay vào tối 16/5

Trước ống kính, nữ diễn viên gây ấn tượng với visual nổi bật. Làn da trắng như phát sáng của nghệ sĩ sinh năm 1994 cũng nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Có thể nói, không góc máy nào có thể dìm nhan sắc Han So Hee trong màn lộ diện mới đây

Đặc biệt, nhiều cư dân mạng đổ dồn vào thái độ của nữ diễn viên trong lần đầu lộ diện trước truyền thông sau khi chia tay Ryu Jun Yeol. Han So Hee tỏ ra vô cùng vui vẻ, liên tục tươi cười khi tạo dáng chụp ảnh

Nữ diễn viên cũng không quên vẫy tay với người hâm mộ và các phóng viên đang tác nghiệp tại sân bay

Nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ, nữ diễn viên 9X còn cười lên thành tiếng. Trên các diễn đàn, thái độ của Han So Hee đã trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đã lấy lại được tinh thần sau drama tình ái chấn động liên quan tới Ryu Jun Yeol và Hyeri

Drama tình ái nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin hẹn hò Han So Hee ở Hawaii. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng, khiến minh tinh họ Han dính tin đồn làm tiểu tam.

Dispatch đăng tải bài viết khẳng định Han So Hee không phải kẻ thứ ba xen vào giữa cặp đôi Reply 1988. Nhưng công chúng lại tỏ ra "bán tín bán nghi" về thông tin do Dispatch đăng tải do xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy tờ báo nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với sao nữ họ Han. Cuối tháng 3, Han So Hee - Ryu Jun Yeol chính thức tan vỡ. Đến lúc này, drama tình ái mới có dấu hiệu lắng dịu.

Ồn ào tình ái liên quan tới ba ngôi sao Ryu Jun Yeol - Han So Hee - Hyeri khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong những tháng qua

