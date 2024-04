Phía Han So Hee chính thức lên tiếng về ồn ào nói dối du học Pháp, netizen phản ứng mạnh vì 1 chi tiết

Nghi vấn Han So Hee nói dối việc du học Pháp là chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi suốt thời gian qua. Đến ngày 28/4, nữ diễn viên gây chú ý khi lên tiếng tố cáo ê-kíp của đạo diễn Na (Na PD) biên tập sai sự thật nội dung câu chuyện du học, khiến cô hứng chỉ trích từ công chúng. Mới nhất, công ty quản lý Han So Hee cũng đã lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên. Phía 9Ato Entertainment khẳng định mọi chia sẻ về vấn đề du học Pháp của Han So Hee đều là sự thật.

"Đúng là Han So Hee đã được nhận vào 1 trường đại học ở Pháp như cô ấy trực tiếp tiết lộ trên show giải trí vào đầu năm 2023. Chúng tôi không thể cho các bạn biết chi tiết cụ thể vì đây là vấn đề cá nhân. Nhưng chúng tôi có thể chắc chắn rằng tất cả những gì Han So Hee nói khi ấy đều là sự thật", 9Ato Entertainment cho biết.

Công ty quản lý khẳng định Han So Hee không nói dối và cho biết cô từng được nhận vào 1 trường đại học ở Pháp

Sau khi công ty quản lý Han So Hee lên tiếng dư luận vẫn hoài nghi về câu chuyện du học Pháp của minh tinh sinh năm 1994. Cư dân mạng cho rằng đến nay thông tin Han So Hee được nhận vào trường đại học ở Pháp chỉ đang là lời nói miệng của nữ diễn viên và cả công ty quản lý, không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào cho thấy việc này là sự thật. Vì vậy, netizen đều đồng loạt yêu cầu Han So Hee lẫn công ty quản lý phải cung cấp giấy báo nhập học hoặc chứng chỉ tiếng Pháp của nữ diễn viên để làm rõ vụ việc.

Phía cư dân mạng yêu cầu Han So Hee và công ty quản lý show giấy báo nhập học hoặc chứng chỉ tiếng Pháp để làm rõ vụ việc, thay vì chỉ nói suông

Ồn ào Han So Hee nói dối việc du học Pháp nổ ra vào giữa tháng 3. Cư dân mạng đã đào lại 1 chương trình cũ mà Han So Hee tham gia và phát hiện sơ hở trong lời nói của nữ diễn viên. Cụ thể, Han So Hee đã chia sẻ rằng cô từng được nhận vào 1 trường đại học Pháp cách đây gần 10 năm, nhưng lại không thể nhập học do không có đủ 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) để làm thị thực.

Thế nhưng, 1 YouTuber đã tố cáo Han So Hee nói dối, khoác lác vì chỉ cần 9,6 triệu won (177 triệu đồng) là đủ làm visa du học Pháp. Đáng chú ý, không ít khán giả còn phát hiện ra rằng Han So Hee không nói được tiếng Pháp, trong khi yêu cầu đầu vào của chương trình du học là trình độ ngoại ngữ B1. Vụ việc khiến Han So Hee bị mỉa mai là "mỹ nhân nói dối".

Tham gia chương trình với Park Seo Joon, Han So Hee nói cô không thể nhập học ở Pháp do thiếu 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) nên đã đi làm người mẫu. Vì có triển vọng trong nghề nên Han So Hee đã được giám đốc nâng đỡ trở thành diễn viên, gác lại chuyện du học

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng khẳng định số tiền cần có để làm visa du học Pháp là 9,6 triệu won (177 triệu đồng)

Đến ngày 28/4, Han So Hee lên tiếng giải thích về chia sẻ cô muốn sang Pháp du học nhưng không đủ tài chính được phát sóng trên show của Na PD hồi tháng 1/2023. Trong tin nhắn gửi người hâm mộ, minh tinh sinh năm 1994 cho biết cô có ước mơ được học ở Central Saint Martins. Tuy nhiên, vì học phí của Central Saint Martins quá đắt, nên cô thay đổi nguyện vọng thành trường Beaux-Arts.

Dù vậy, nữ diễn viên cũng không có đủ tiền du học và không thể xin khoản vay sinh viên vì không học đại học trong nước. Theo Han So Hee, cô cần phải chứng minh số dư trong tài khoản tầm 20-30 triệu won. Nếu cộng thêm cả tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt, số tiền du học cô cần có rơi vào 60 triệu won (1,1 tỷ đồng).

Nhưng theo Han So Hee, phần cô đề cập đến khoản vay sinh viên và chi phí sinh hoạt lẫn tiền thuê nhà đều đã bị ê-kíp của Na PD cắt sạch khi lên sóng, chỉ để lại câu "Em phải chứng minh mình có đủ 60 triệu won - 1 con số khổng lồ với những người nộp đơn xin thị thực du học Pháp". Han So Hee bức xúc cho biết chính sự cắt ghép của tổ biên tập đã tạo ra hiểu lầm, khiến cô hứng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng.

Han So Hee khẳng định cô đã bị đội ngũ biên tập của Na PD hại khi cắt ghép chia sẻ của cô trong chương trình, dẫn đến nội dung sai lệch

Nguồn: Nate

https://kenh14.vn/phia-han-so-hee-chinh-thuc-len-tieng-ve-on-ao-noi-doi-du-hoc-phap-netizen-phan-ung-manh-vi-1-chi-tiet-20240429152144571.chn