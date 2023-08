Bất ngờ phản ứng của mẹ "ác nữ" Lim Ji Yeon trước cảnh nóng gây sốc của con gái với Song Seung Hun

Sau bộ phim The Glory, tên tuổi của Lim Ji Yeon vụt sáng nhờ vai diễn "ác nữ" phản diện và cả chuyện tình với bạn diễn Lee Do Hyun. Nhưng hóa ra từ trước đó, Lim Ji Yeon đã được chú ý nhờ bộ phim Obsessed vào năm 2014, có hàng loạt cảnh nóng gây sốc. Đến nay, nữ diễn viên mới lần đầu chia sẻ về cảm nghĩ của bố mẹ khi xem phim Obsessed.

Trên chương trình You Quiz On The Block, Lim Ji Yeon chia sẻ rằng Obsessed là 1 cơ hội hiếm có. Cô yêu thích kịch bản, nhân vật, muốn thử thách bản thân và đạo diễn đã nhận ra quyết tâm để trao cho nữ diễn viên cơ hội. Tuy nhiên Lim Ji Yeon có chút sợ hãi sau khi hoàn thành bộ phim: "Tôi rất lo lắng về cảm nhận của bố mẹ, bởi khi đó tôi còn quá trẻ và bộ phim có cảnh gây sốc. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của tôi, vì vậy tôi sợ rằng bố mẹ sẽ bị tổn thương, xấu hổ khi thấy những cảnh gây sốc trên màn hình".

Lim Ji Yeon lo lắng về phản ứng của bố mẹ...

... khi họ thấy cảnh nóng gây sốc của cô và Song Seung Hun trên màn ảnh

Trái ngược với lo lắng của Lim Ji Yeon, mẹ cô đã đến buổi công chiếu phim, tặng cô 1 bó hoa lớn và khen ngợi: "Ji Yeon của chúng ta thật xinh đẹp". Ác nữ The Glory mỉm cười khi nhớ lại: "Khoảnh khắc đó trở thành nguồn cổ vũ lớn lao, khích lệ tôi tiếp tục diễn xuất và không bỏ cuộc. Có những thời điểm rất khó khăn, nhưng tôi có bố mẹ luôn ủng hộ. Họ làm tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn".

Ngay từ nhỏ, Lim Ji Yeon đã muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng bố mẹ lại phản đối. Nữ diễn viên nhớ lại: "Khi còn học trung học, tôi bí mật đi làm bán thời gian để kiếm tiền theo học trường diễn xuất. Gia đình không có nền tảng nghệ thuật nên họ phản đối khi tôi nói rằng tôi muốn trở thành 1 diễn viên. Tôi nghĩ bố mẹ lo lắng vì tôi không đi theo con đường học vấn, mà lại theo đuổi 1 nghề nghiệp bấp bênh như vậy". Nhưng đến nay, gia đình đã ủng hộ Lim Ji Yeon vô điều kiện và cô cảm thấy vô cùng may mắn.

Giờ đây, gia đình đã trở thành nguồn động viên to lớn cho Lim Ji Yeon

Lim Ji Yeon sinh năm 1990, bắt đầu sự nghiệp bằng những vai diễn nhỏ từ năm 2010. Sau đó, cô ghi dấu ấn với phim Obsessed, đóng cặp cùng bạn diễn hơn 14 tuổi Song Seung Hun. Lim Ji Yeon tiếp tục khẳng định tên tuổi với loạt phim Money Heist, The Glory và mới đây nhất là Lies Hidden In My Garden.

Lim Ji Yeon vụt sáng với vai "ác nữ" bắt nạt Song Hye Kyo trong The Glory

Bộ phim này còn giúp cô và Lee Do Hyun trở thành 1 đôi

