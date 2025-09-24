"Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung tình tứ cỡ này với "bạn trai", nhưng vẫn chối đây đẩy chuyện ở Nha Trang?

Cách đây không lâu, Kim Yoo Jung vướng nghi vấn hẹn hò bạn diễn Kim Do Hoon. Trên MXH Hàn Quốc lẫn Việt Nam đã lan truyền bức ảnh được cho là bằng chứng cặp diễn viên trong phim Dear X đi du lịch cùng nhau ở Nha Trang. Tuy nhiên, công ty quản lý của Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon đã phủ nhận, cho biết 2 ngôi sao đi du lịch cùng đoàn phim sau khi quay xong Dear X. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn hoài nghi vào lời giải thích này bởi phía Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon không đăng tải bức ảnh tập thể nào của ekip Dear X trong chuyến du lịch Việt Nam để chứng minh họ không "đánh lẻ" du lịch 1:1 với nhau.

Đến ngày 23/9, Kim Yoo Jung tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh thân thiết bên Kim Do Hoon cùng dàn diễn viên, đạo diễn Dear X. Họ vừa cùng nhau tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan 2025. Cư dân mạng ngay lập tức đổ dồn vào khoảnh khắc "em gái quốc dân" và Kim Do Hoon tựa vào nhau sát rạt khi chụp ảnh. Không chỉ vậy, cả 2 còn diện trang phục có màu be tương đồng, chẳng khác gì đang mặc đồ đôi. Trên MXH, khán giả xôn xao bàn tán, đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm của cặp diễn viên.

Kim Yoo Jung tỏ ra thân thiết, tựa sát vào nhau khi tạo dáng trước ống kính

Giữa lúc đang vướng tin hẹn hò, cặp sao còn mặc trang phục có màu sắc tương đồng, trông không khác gì đang diện đồ đôi

Hình ảnh Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon được bắt gặp ở sân bay Cam Ranh

Ngoài bức ảnh cùng kè kè xuất hiện ở sân bay Cam Ranh, nhiều "lovestagram" khác của cặp đôi cũng bị netizen soi ra. Khán giả hiện tại rất thích thú trước mối quan hệ được cho là "phim giả tình thật" của Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon. Họ có độ tuổi và ngoại hình khá tương đồng. Dù Kim Do Hoon không thể có danh tiếng và sự nghiệp như Kim Yoo Jung, nhưng anh cũng đang từng bước khẳng định bản thân. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người cho rằng những "bằng chứng" này là chưa đủ để kết luận 2 diễn viên trẻ đang hẹn hò với nhau.

Netizen đã soi ra thêm 1 số "lovestagram" của cặp đôi

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, đóng phim từ khi mới 5 tuổi. Nữ diễn viên được ưu ái gọi là "em gái quốc dân", có lượng người hâm mộ đông đảo trải dài mọi lứa tuổi. Nữ diễn viên chăm chỉ đóng phim, đời tư sạch bóng scandal. Trong 20 năm sự nghiệp, Kim Yoo Jung ghi dấu ấn qua loạt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Hwang Jin Yi, Dong Yi... và mới đây nhất là My Demon, Chicken Nugget.

Kim Do Hoon sinh năm 1998, học khoa phim ảnh - sân khấu của Đại học Chung Ang. Nam diễn viên này vẫn là cái tên khá mới của màn ảnh Hàn Quốc. Trước vai diễn lớn trong Moving, anh chàng đã tham gia một số dự án như Tiệm Làm Tóc Fly High Butterfly, Quán Cà Phê Luật nhưng với vai trò khá nhỏ. Sau thành công của Moving, Kim Do Hoon nhận được sự yêu thích từ công chúng và sự công nhận từ giới chuyên môn.

Mối quan hệ của 2 nghệ sĩ trẻ khiến dân tình tò mò, đồn đoán

Nguồn: KoreaBoo