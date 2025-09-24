Cuốn hồi ký tiết lộ góc khuất hôn nhân của Michael Jackson

Ông ăn chả, bà ăn nem

Ngày 23/9, cuốn hồi ký của Priscilla Presley (80 tuổi), có tiêu đề là Softly, As I Leave You: Life After Elvis (tạm dịch là Nhẹ nhàng, khi em rời xa anh: Cuộc sống sau Elvis), ra mắt trong sự mong đợi từ độc giả. Cuốn sách hé lộ nhiều góc khuất liên quan đến cuộc hôn nhân giữa bà với người đàn ông mà mọi phụ nữ khao khát, Elvis Presley, cũng như quá trình nuôi dạy con gái nổi loạn của họ.

Theo đoạn trích đăng trên Page Six , Elvis và Priscilla gặp nhau khi bà mới 14 tuổi còn ông 24, lúc đó đang phục vụ trong quân đội Mỹ tại Đức. Họ kết hôn năm 1967 ở Las Vegas. Chỉ vài tuần sau, bà phát hiện mang thai.

Priscilla là người vợ đầu tiên và duy nhất của Elvis Presley. Họ có với nhau một con gái.

Priscilla chia sẻ vào thời điểm tổ chức đám cưới, bà thấy phấn khích vì cuối cùng có thể công khai chuyện tình cảm với người tình trong mộng của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, khoảng thời gian ngọt ngào không kéo dài do Priscilla phát hiện mang thai. Theo nữ diễn viên, cả bà lẫn Elvis đều chưa sẵn sàng có con. Họ sống trong lo lắng suốt nhiều tuần.

Trong khi Priscilla nghĩ đến khả năng sảy thai, Elvis hỏi thẳng vợ có muốn phá bỏ đứa bé không, còn nhấn mạnh ủng hộ quyết định của bà. Priscilla bật khóc và khẳng định: “Không! Chúng ta không thể làm thế. Đây là con của chúng ta!”.

Dù còn hoang mang về tâm lý, bản năng làm cha mẹ giúp họ ngay lập tức cảm nhận được tình yêu dành cho con ngay khi Lisa Marie chào đời tháng 2/1968.

Điều Priscilla không ngờ con gái chào đời lại là khởi đầu cho sự kết thúc cuộc hôn nhân của bà và người chồng nổi tiếng.

"Elvis mất hứng thú với tôi sau khi Lisa chào đời... Anh ấy không cảm thấy cần phải giải thích với tôi về mối quan hệ giữa anh ấy với những người phụ nữ khác. Tôi phải tin tưởng anh ấy và bỏ qua mọi điều tôi nghe được", bà viết.

Trong cuộc phỏng vấn với Today ngày 22/9, Priscilla chia sẻ về sự không chung thủy của chồng trong hôn nhân.

Priscilla kể họ có ngôi nhà thứ 2 ở Palm Springs, California, Mỹ. Bà thường đến đó mỗi khi chồng làm việc ở Vegas. Tại đó, bà phát hiện nhiều lá thư phụ nữ gửi cho chồng mình và nội dung trong đó khiến bà không thể chấp nhận.

“Họ thường đến nhà Elvis vào cuối tuần. Đó là cuộc sống khác... Anh ấy vẫn là người chồng tốt, nhưng giữa chúng tôi có quá đông người”, bà kể.

Priscilla rời bỏ Elvis khi Lisa lên 4 tuổi, sau khi có quan hệ tình cảm với huấn luyện viên karate Mike Stone.

Khi phát hiện mối quan hệ ngoài luồng của vợ, Elvis giận dữ đến mức không kiểm soát được hành vi. Điều đó khiến bà có ký ức không vui. Elvis còn nhờ bạn thân Joe Esposito tìm sát thủ để giết Stone, nhưng được ngăn lại. Tuy nhiên, bà khẳng định đó không phải lý do chính cho quyết định ra đi.

“Dù khó khăn thế nào, tôi chưa bao giờ hối hận khi rời bỏ Elvis. Nhưng tôi không ngừng đau buồn vì điều đó”, Priscilla viết.

Trong đoạn trích mà The Sun có được, chuyện tình với Mike Stone không kéo dài. Bà Priscilla bắt đầu hẹn hò với Robert Kardashian vào năm 1975 - sau khi ly hôn Elvis được 2 năm.

Priscilla cho biết chồng cũ từng gọi điện cho bà vào 2h sáng. Khi đó, bà đang nằm cạnh ông Kardashian. Giọng ca Burning Love không hề biết chuyện đó.

“Anh ấy hẳn phát điên, có thể nói là điên thật, nếu biết Robert đang ở trong phòng ngủ của tôi. Elvis luôn mang theo súng đã lên đạn, đôi khi còn hơn một khẩu”, bà tiết lộ.

Nữ diễn viên mô tả Robert là người đàn ông ngọt ngào. Bà thích ông nhưng ông quá bận rộn với công việc luật sư, khiến mối quan hệ trở nên khó khăn. Kardashian sau đó kết hôn với Kris Jenner vào năm 1978 và có bốn người con với Jenner trước khi ly hôn vào năm 1991. Ông qua đời vào năm 2003 vì bệnh ung thư.

Hôn nhân của huyền thoại Elvis đầy sự lừa dối. Ảnh: Getty Images.

Vụ xâm hại bị giấu kín

Bà Priscilla chia sẻ nuôi dạy con gái là thử thách đối với cả bà lẫn chồng cũ. Theo nữ doanh nhân, Lisa Marie bộc lộ là người có ý chí mạnh mẽ ngay từ nhỏ.

“Giống như cha nó, con bé sinh ra đã như vậy. Lisa có chính kiến riêng và việc là con gái Elvis càng củng cố thêm điều đó”, bà viết.

Tính cách bướng bỉnh khiến nữ ca sĩ sinh năm 1968 khó hòa nhập tại trường học. Câu cửa miệng của Lisa là "Tôi là Lisa Presley. Cha tôi là Elvis Presley! Vậy nên cẩn thận đấy!”.

Tháng 8/1977, Elvis qua đời ở tuổi 42. Đây là cú sốc lớn đối với cô bé 9 tuổi, khiến cô suy sụp. Kể từ đó, Priscilla càng gặp khó khăn trong việc kiểm soát con gái.

Một trong những quyết định sai lầm của nữ diễn viên Dallas là đưa con gái đến với giáo hội gây tranh cãi Scientology. Bà thừa nhận “ngây thơ” nên mới tin tưởng giáo phái này. Lisa có nhiều năm gắn bó với Scientology trước khi chủ động rời đi và công khai chỉ trích tổ chức.

Đến tuổi thiếu niên, Lisa bị ám ảnh bởi bạn khác giới. Đây cũng là thời điểm đánh dấu “sự sụp đổ” thế giới quan của Priscilla.

Năm 14 tuổi, Lisa kể với mẹ rằng bạn trai bà, diễn viên Michael Edwards, vào phòng và kéo chăn cô bé ra. Mặc dù con gái phủ nhận chuyện bị xâm hại, Priscilla vẫn yêu cầu Edwards chuyển ra ngoài. Bẵng đi 4 năm sau, Priscilla sốc khi tình cũ xuất bản cuốn sách thừa nhận “ám ảnh tình dục” với con gái bà.

Priscilla càng thêm choáng váng khi 40 năm sau, Lisa tuyên bố trong cuốn hồi ký From Here to the Great Unknown (xuất bản vào tháng 12/2024) chuyện lạm dụng tình dục đã xảy ra. Edwards phủ nhận cáo buộc này

Priscilla khẳng định những lời Lisa Marie nói với bà ở tuổi thiếu niên khác hoàn toàn với điều con gái viết trong sách.

“Tôi rất khó khăn để chấp nhận những chia sẻ của Lisa vì tôi không được nghe về chúng cho đến sau khi con bé qua đời. Chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện cùng nhau về chuyện này. Tôi biết mình không bao giờ có thể khép lại mọi chuyện”, bà giãi bày.

Bà Priscilla (tóc đỏ) mô tả con gái như một câu đố phức tạp và đầy thử thách. Ảnh: Shutterstock.

Nỗi kinh hoàng của người mẹ

Năm 25 tuổi, Lisa được thừa kế tài sản do người cha nổi tiếng để lại. Lúc này, cô kết hôn với nhạc sĩ Danny Keough và có hai con, Riley và Benjamin. Họ chung sống từ năm 1988 đến 1994.

Priscilla “kinh hoàng” khi hay tin con gái kết hôn với Michael Jackson vào tháng 5/1994 ngay sau khi ly hôn, bất chấp việc “ông hoàng nhạc pop” bị vướng cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em.

“Tôi không tin cậu ta yêu con bé. Cậu ta kết hôn với con bé vào thời điểm cần tạo dựng hình ảnh người đàn ông dị tính đáng khao khát. Cậu ta vốn đau đầu tìm cách đối phó với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, bởi khó có thể thoát ra mà không bị hề hấn gì. Tuy nhiên, hình ảnh con gái Elvis đeo chiếc nhẫn kim cương khổng lồ mà cậu ta đặt làm riêng thì sao? Không gì có thể tuyệt hơn cách đó”, bà viết.

Priscilla chia sẻ thêm khi Lisa nộp đơn ly hôn vào ngày 18/1/1996, bà có cảm giác như linh hồn chồng cũ, Elvis, đang thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Priscilla dường như vui mừng quá sớm. Cuộc đời Lisa như chiếc xe đứt phanh lao dốc, không thể kiểm soát được.

Năm 2005, Lisa khánh kiệt và bán đi 85% phần thừa kế của mình. Điều an ủi là ngôi nhà mang tính biểu tượng của Elvis, Graceland, ở Memphis (Tennessee, Mỹ) vẫn thuộc về gia đình.

Sau khi sinh hạ cặp song sinh Finley và Harper (có với tay guitar Michael Lockwood) vào tháng 10/2008, giọng ca Idiot bị nghiện opioid (thuốc giảm đau). Priscilla cho rằng con gái thừa hưởng thể chất dễ nghiện thuốc từ cha ruột.

Đến năm 2014, chứng nghiện ngập của Lisa càng tồi tệ hơn. Cô sử dụng opioid trộn cocaine với một lượng lớn rượu. Sau đó, cô phải đi cai nghiện lần đầu tiên. Điều này dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân với Lockwood.

Priscilla nghi ngờ Michael Jackson kết hôn với Lisa để "tẩy trắng" hình tượng.

Priscilla cho biết bản thân “sững sờ” khi sự thật về chứng nghiện ngập của Lisa bị tiết lộ trong hồ sơ ly hôn năm 2016.

“Tôi không hề biết con bé đang đổ bao nhiêu chất độc vào cơ thể. Lisa dần dần sa sút kể từ ngày đầu tiên nộp đơn ly hôn. Giống như con gái tôi đang biến mất trong người phụ nữ mà tôi chưa từng biết. Đó không còn là Lisa Marie của tôi nữa. Việc lạm dụng thuốc leo thang tới mức dùng 80 viên mỗi ngày... Con bé sống trong cơn lốc xoáy cảm xúc do ma túy tạo ra, không lối thoát”, người mẹ mô tả.

Mối quan hệ giữa Priscilla và Lisa xấu đi vì Priscilla từ chối đứng về phía con gái trong phiên tòa giành quyền nuôi con. Bà ý thức được hành động của mình giống như “nhát dao đâm vào tim”, khiến con gái không bao giờ hoàn toàn tha thứ cho mình. Tuy nhiên, Priscilla hiểu tranh cãi với con gái là vô ích vì bà biết rõ cô bị cơn nghiện thao túng.

Lisa Marie mất con trai Benjamin ở tuổi 27 do tự tử vào tháng 7/2020. Trong sách, Priscilla nhận định đó là khởi đầu cho sự kết thúc của con gái bà.

Khi hai mẹ con dự Quả cầu Vàng để mừng bộ phim Elvis của Baz Luhrmann vào ngày 10/1/2023, Lisa gần như không thể đi lại và phải được bạn thân Jerry Schilling dìu đi. Cô than với mẹ rằng đau bụng và rời buổi lễ sớm. Priscilla viết: “Tôi không biết đó là cái ôm cuối cùng”.

Chỉ hai ngày sau, Lisa được chồng cũ Keough phát hiện bất tỉnh. Lisa bị ngừng tim sau khi gặp biến chứng tắc ruột non, biến chứng nghiêm trọng của ca phẫu thuật thu nhỏ dạ dày.

Priscilla khép lại cuốn sách: “Đứa con hoang dã bé nhỏ của mẹ, mẹ yêu con mãi mãi”.