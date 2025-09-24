Vào ngày 24/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên hài Lee Jin Ho đã bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu. Hiện cảnh sát đang điều tra cáo buộc nam diễn viên lái xe từ Incheon đến Yangpyeong với khoảng cách 100km khi đã uống rượu.

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong cơ thể của Lee Jin Ho là 0,11%, đủ để bị thu hồi bằng lái xe trong 1 năm. Cảnh sát dự định sẽ tiến hành 1 cuộc điều tra bổ sung, vì Lee Jin Ho đã yêu cầu xét nghiệm máu để xác định chính xác nồng độ cồn.

Lee Jin Ho bị cáo buộc lái xe 100km trong tình trạng say rượu

Với vụ việc này, sự nghiệp của Lee Jin Ho được xem như đã chấm dứt. Say rượu lái xe chính là "bản án tử" đối với sự nghiệp các ngôi sao xứ Hàn. Chỉ mới vào tháng 10/2024, Lee Jin Ho đã bị vạch trần tham gia đánh bạc bất hợp pháp trên mạng từ năm 2020. Nam diễn viên này nợ đến hàng trăm triệu won, lừa vay tiền nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jimin (BTS), Lee Soo Geun, Young Tak...

Trong số họ, Jimin (BTS) là người chịu thiệt hại nhiều nhất. Vào năm 2022, Lee Jin Ho đã tiếp cận Jimin và hỏi vay 100 triệu won (1,88 tỷ đồng). Nam diễn viên này hứa sẽ trả lại thành viên BTS trong vòng 1 tuần nhưng không thực hiện. Nhận thấy đàn anh không có ý định trả tiền, Jimin không làm căng mà chỉ nói: "Hãy trả lại em trong vòng 10 năm".

Được biết công ty quản lý của Lee Jin Ho - SM C&C đã biết về những khoản nợ của nam diễn viên, do có người liên hệ công ty để đòi tiền. Tuy nhiên họ đã bỏ qua chuyện này và vẫn để nam diễn viên sinh năm 1986 tham gia các chương trình. SM C&C quyết giữ im lặng bất chấp các phương tiện truyền thông Hàn Quốc liên hệ.

Năm ngoái, Lee Jin Ho bị vạch trần đánh bạc bất hợp pháp, vay nợ rồi quỵt tiền hàng loạt ngôi sao như Jimin (BTS)...

... Lee Soo Geun và Young Tak

Trên trang cá nhân, Lee Jin Ho thú nhận bắt đầu chơi cờ bạc bất hợp pháp trên mạng từ năm 2020 và gây ra 1 khoản nợ khổng lồ. Diễn viên 38 tuổi tỏ ra hối hận: "Tôi đã tỉnh táo muộn màng nhờ những lời khuyên nghiêm túc của người quen và nỗi sợ không được làm công việc yêu thích nữa. Tôi đã bỏ cờ bạc, nhưng cần sự giúp đỡ tài chính từ nhiều người. Tôi đang đều đặn trả tiền hàng tháng và sẽ nỗ lực để trả hết, kể cả đến khi chết. Tôi thấy rất có lỗi với những người đã tin tưởng cho tôi vay tiền. Mỗi khi có cuộc gọi đến, tim tôi đập thình thịch vì sợ bị đòi nợ. Mỗi ngày tôi đều căng thẳng lo sợ sự việc bại lộ".

Từ thời điểm đó, netizen đã vô cùng phẫn nộ, yêu cầu khai trừ Lee Jin Ho ra khỏi giới giải trí. Đồng thời netizen để lại bình luận thương cảm Jimin, Lee Soo Geun, Young Tak vì bị lừa mất số tiền lớn. Từ diễn viên hài được yêu mến, Lee Jin Ho đứng trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp, bị khán giả quay lưng và tẩy chay.