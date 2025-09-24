Vì sao Hứa Quang Hán được yêu thích?

Rạng sáng 24/9, nam diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh để quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới Năm của anh, ngày của em. Sự kiện đã thu hút đông đảo khán giả hâm mộ trẻ.

Nhiều người từng tò mò về sự nổi tiếng vượt bậc của Hứa Quang Hán, bởi vì xét về ngoại hình thì nam diễn viên có gò má cao, gương mặt thô ráp, góc cạnh không giống với thẩm mỹ truyền thống châu Á. Tuy nhiên anh đã chinh phục khán giả từ nhiều yếu tố.

Hứa Quang Hán cùng Chương Nhược Nam trong phim "Hôn lễ của em". (Ảnh: Weibo)

Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). Anh khởi nghiệp từ năm 2004 với vai trò người mẫu trong MV của các ca sĩ nổi tiếng. Cuối năm 2019, bộ phim truyền hình Muốn gặp em phát sóng và ngay lập tức trở thành "cơn sốt văn hóa" trong khu vực. Tác phẩm pha trộn giữa yếu tố lãng mạn, xuyên không và trinh thám, nhưng điều khiến khán giả nán lại chính là lối diễn tinh tế của Hứa Quang Hán trong vai Lý Tử Duy. Ở bộ phim này, nam diễn viên cùng lúc đảm nhận ba trạng thái khác nhau của cùng một nhân vật: tuổi trẻ rực rỡ, tuổi trưởng thành đầy giằng xé và tuổi trung niên mang nặng bi kịch. Những lớp nhân vật được anh xử lý bằng ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt và tiết tấu thoại khác biệt, khiến khán giả tin rằng đó thực sự là ba con người với ba hành trình sống.

Từ vai chính này, anh trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ diễn viên mới của Đài Loan Trung Quốc) có ngoại hình nhưng không chỉ dựa vào ngoại hình. Nam diễn viên từng xuất hiện trong một số dự án của đàn chị Lâm Tâm Như là Chàng trai của tôi, Hoa đăng sơ thượng... nên thu hút thêm lượng khán giả đông đảo.

Hứa Quang Hán cùng bạn diễn Viên Lễ Lâm khi quảng bá phim mới tại Singapore. (Ành: Zaobao)

Ít ai biết rằng trước khi trở thành "nam thần" màn ảnh, Hứa Quang Hán từng xuất hiện trong MV của Châu Kiệt Luân từ năm 14 tuổi, nhưng không tạo được dấu ấn. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh phải đi làm thêm để mưu sinh, đồng thời tham gia những khóa học diễn xuất cấp tốc. Chính quá trình rèn luyện và chờ đợi đã tạo nên độ chín muộn trong sự nghiệp.

Bước ngoặt đến vào năm 2016, khi anh tham gia dự án của các đạo diễn, biên kịch Đài Loan (Trung Quốc) nhằm tìm kiếm tài năng mới. Từ đó, anh có cơ hội thử sức với nhiều dạng vai. Ở mỗi vai diễn, Hứa Quang Hán đều tránh lặp lại chính mình. Trong Cô Khương, em đã từng yêu chưa? anh nhập vai một người đàn ông chậm phát triển trí tuệ, ánh mắt láo liên, dáng đi khom lưng, tạo cảm giác bất an. Nhưng khi sang Bão cát tình yêu, nhân vật Trang Hạo Dương lại là một thiếu niên sáng sủa, nụ cười thường trực nhưng ẩn chứa sự trống rỗng. Cách anh tạo nên những "chi tiết bình thường" nhưng gợi nhiều tầng cảm xúc đã nhận được lời khen ngợi của giới chuyên môn. Những vai diễn này chứng minh rằng anh không chỉ là "nam thần ngôn tình", mà còn là một nghệ sĩ có thể dấn thân vào các dạng nhân vật phức tạp, đòi hỏi sự nhập tâm và nghiên cứu nghiêm túc.

Ngoại hình, thương hiệu và sức hút đại chúng

Nếu diễn xuất là nền tảng, thì ngoại hình điển trai và khí chất tươi sáng là yếu tố giúp Hứa Quang Hán mở rộng tầm ảnh hưởng. Gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, cùng phong thái lịch lãm đã biến anh thành lựa chọn yêu thích của các thương hiệu quốc tế. Nhiều nhãn hàng xa xỉ đã mời anh làm đại sứ, đưa hình ảnh của nam diễn viên xuất hiện trên các sàn diễn và tạp chí lớn.

Bên cạnh đó, bộ phim điện ảnh Hôn lễ của em năm 2021 giúp anh bước vào thị trường Trung Quốc đại lục, nơi cạnh tranh gay gắt với dàn nghệ sĩ trẻ luôn đông đảo. Ngoài ra Hứa Quan Quang Hán cũng được yêu thích khi có những dự án hợp tác cùng Hàn Quốc, Mỹ... Sự đón nhận nồng nhiệt cho thấy Hứa Quang Hán không chỉ là ngôi sao nội địa mà đã vươn tầm châu Á.

Tạo hình của nam diễn viên trong phim "Tôi với ma quỷ thành người một nhà". (Ảnh: Weibo)

Hứa Quang Hán không nổi tiếng nhờ may mắn thoáng qua, cũng không chỉ dựa vào ngoại hình. Thành công của anh là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: nỗ lực rèn giũa, lựa chọn vai diễn khác biệt, ngoại hình sáng và sự hỗ trợ từ môi trường phim ảnh Đài Loan (Trung Quốc) đang khát khao đổi mới. Nếu giai đoạn đầu thế kỷ 21, dòng phim thần tượng bị chê là sáo mòn, thì hiện nay, các tác phẩm mới đã hướng đến chiều sâu nhân vật, phản ánh nhiều vấn đề xã hội. Trong bối cảnh đó, Hứa Quang Hán trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ không ngại thử thách bản thân để đồng hành cùng sự đổi mới. Sự nổi tiếng của Hứa Quang Hán đến từ nỗ lực trong diễn xuất và đạo đức nghề nghiệp tương tự Tiêu Chiến ở Trung Quốc đại lục.