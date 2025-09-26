Điều đặc biệt lần đầu xuất hiện tại Fancy Pickleball #withGalaxy: Có gì mà các VĐV mê dữ dội?

Sáng nay 26/9, Lễ khai mạc Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy đã chính thức diễn ra tại Carmelina Beach Resort. Giải đấu quy tụ 32 vận động viên, những nghệ sĩ, KOL, huấn luyện viên chuyên nghiệp. Trong đó, một số gương mặt nổi bật có thể kể đến như Vợ chồng Á hậu Mâu Thủy, ca sĩ Trung Quân, Rufino Aybar (Tây Ba Lô), Đạt Kyo, Neyun, Tronie Ngô, Á hậu Hồng Hạnh, Emma Lê,...

Từ sáng sớm, các vận động viên đã có mặt trên sân để giao lưu, thể hiện sự hào hứng cho các bảng đấu. Ai cũng mang đến đúng tinh thần của giải đấu khi ngoài kỹ năng chuyên môn, gu thẩm mỹ, sự "thời thượng" qua từng phụ kiện được các VĐV "flex" rõ nét.

Các VĐV những nghệ sĩ, KOL, huấn luyện viên chuyên nghiệp có mặt từ sớm chuẩn bị cho giải đấu

Đặc biệt hơn, sự trở lại của Fancy Pickleball #withGalaxy còn có thêm sự đồng hành của Samsung với dòng sản phẩm Galaxy Watch8 Series. Chính vì vậy các vận động viên lần đầu được tham gia hoạt động chưa từng có: Training session.

Tại đây, các VĐV sẽ được hướng dẫn và trực tiếp trải nghiệm công nghệ chăm sóc sức khỏe trên Galaxy Watch8 Series. Với những tính năng như theo dõi sức ép lên mạch máu, đo chỉ số chống oxy hóa, cung cấp dữ liệu giấc ngủ toàn diện - từ hướng dẫn trước khi ngủ, đo lường điểm số giấc ngủ đến cảnh báo ngưng thở khi ngủ, cùng khả năng đo lường hiệu suất lên đến 100 môn thể thao khác nhau và các bài tập huấn luyện chạy bộ được cá nhân hoá,... chiếc đồng hồ biến mỗi bài tập trở thành một hành trình “đọc vị” cơ thể, giúp người chơi chủ động phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và xây dựng thói quen bền vững.

Trực tiếp hướng dẫn cho các VĐV tại giải đấu là anh Bùi Tiến Phương Nam - chuyên viên đào tạo của ngành hàng trải nghiệm di động Samsung. Theo anh Phương Nam, chiếc Galaxy Watch 8 mà các VĐV đang sở hữu là mẫu đồng hồ mỏng nhất và nhẹ nhất, có thiết kế giúp bảo vệ màn hình khi vận động.

Anh Bùi Tiến Phương Nam - chuyên viên đào tạo của ngành hàng trải nghiệm di động Samsung trực tiếp hướng dẫn các VĐV tại hoạt động Trainning Session trước giờ thi đấu

“Có 3 điểm chính mà tôi muốn chia sẻ với mọi người về sản phẩm này: Thứ nhất: Trợ lý AI. Buổi sáng, bạn có thể hỏi: ‘Hey Google, thời tiết hôm nay thế nào?’ và đồng hồ sẽ trả lời. Khi đang đi đường, bạn nhận tin nhắn mà không tiện lấy điện thoại, chỉ cần ra lệnh: ‘Gửi tin nhắn cho anh Steven: em sẽ đến trễ 10 phút’. Galaxy Watch 8 sẽ tự động gửi, bạn không cần chạm tay vào điện thoại. Thứ hai: Chăm sóc sức khỏe. Không chỉ hỗ trợ luyện tập thể thao, Galaxy Watch 8 giúp bạn quản lý sức khỏe tốt hơn. Ví dụ, nó có thể đo huyết áp, theo dõi giấc ngủ. Đặc biệt, chỉ với 10 giây, bạn có thể đo chỉ số chống oxy hóa trong máu qua ứng dụng Samsung Health. Đây là tính năng duy nhất hiện tại chỉ có trên Galaxy Watch 8. Thứ ba: Luyện tập thể thao. Đồng hồ tích hợp hơn 90 chế độ tập luyện, đo nhịp tim, lượng calo và số bước chân, từ đó đánh giá hiệu quả vận động. Bạn có thể chọn nhiều bộ môn khác nhau, theo dõi ngay khi tập để biết cơ thể mình phản ứng ra sao”, anh Phương Nam nêu ra các tính năng đặc biệt của “trợ thủ” đắc lực.

Galaxy Watch8 Series là "trợ thủ" đắc lực của mỗi VĐV

Chiếc đồng hồ vừa hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, vừa trở thành phụ kiện thời thượng khi ra sân

Hoạt động Training Session trong khuôn khổ Fancy Pickleball #withGalaxy nhận được sự đón nhận của toàn bộ các VĐV. Bởi Galaxy Watch8 Series không chỉ là phụ kiện thời trang tinh tế mà còn là một “huấn luyện viên sức khoẻ AI” đích thực. Khi sử dụng “trợ thủ” này, mỗi vận động viên đều thể hiện được cá tính riêng, từ phong cách mạnh mẽ trên sân cho đến gu thời trang nổi bật ngoài đời thường. Chiếc đồng hồ trở thành điểm nhấn vừa thời thượng vừa tiện dụng, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ và thẩm mỹ.

Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 diễn ra với sự đồng hành của Galaxy Watch8 Series – chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới không chỉ là điểm nhấn giúp outfit thêm thời thượng mà còn là trợ thủ chăm sóc sức khoẻ toàn diện. Với thiết kế sang trọng, tinh tế cùng hàng loạt công nghệ theo dõi sức khoẻ nâng cao và trợ lý thông minh Galaxy AI đồng hành trên cổ tay 24/7, Galaxy Watch8 Series chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn Pickleball.

Cùng xem với chiếc Galaxy Watch8 Series trên tay, các vận động viên sẽ thể hiện “xịn sò” thế nào tại Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 nhé!