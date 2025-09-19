Lộ diện thế lực đứng sau Fancy Pickleball #withGalaxy - giải đấu HOT nhất tháng 9/2025: Cơ hội nhận quà khủng

“Fancy Pickleball - giải đấu từng “đốt nóng” phong trào pickleball giới trẻ năm ngoái - đã chính thức trở lại. Và đúng như dự đoán, khán giả không chỉ háo hức chờ những pha bóng nảy lửa hay danh tính của quán quân mùa tiếp theo, mà còn rần rần đặt câu hỏi: Ai sẽ là thế lực đứng sau để biến cuộc đua tài năm nay thành sân chơi bùng nổ hơn nữa?

Câu trả lời đã có, đó chính là Samsung với dòng sản phẩm Galaxy Watch8 Series.

Vậy thương hiệu công nghệ đình đám này sẽ mang đến điều gì mới mẻ?

Nếu năm ngoái Fancy Pickleball gây sốt khi trở thành giải pickleball đầu tiên kết hợp giữa chuyên môn thể thao và sự thời thượng, thì năm nay, giải đấu được nâng tầm thành một sân chơi phong cách sống - nơi người trẻ tìm thấy sự cân bằng giữa vận động, kết nối và thể hiện gout cá nhân.

Và sự đồng hành của chiếc đồng hồ thông minh Galaxy Watch8 Series chính là mảnh ghép hoàn hảo khi công nghệ vừa theo sát từng bước chạy và từng cú đánh bóng, vừa trở thành biểu tượng cho một lối sống khỏe, trendy và đầy cảm hứng.

Samsung Galaxy Watch8 Series và Fancy Pickleball “chúng mình có nhau”

Fancy Pickleball #withGalaxy gây ấn tượng bởi sự kết hợp mượt mà giữa tính chuyên môn và yếu tố thượng. Trên sân, người xem được chứng kiến những pha bóng căng thẳng, chiến thuật thông minh, nhưng tinh thần fair-play luôn được giữ vững. Từ cách khởi động, giao bóng đến những cái bắt tay sau trận, mọi chi tiết đều toát lên sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối thủ.

Không chỉ dừng ở thể thao, Fancy Pickleball #withGalaxy còn là “show diễn” đúng nghĩa. Trang phục, phụ kiện theo dõi sức khỏe, đồng hồ thông minh… được lựa chọn tỉ mỉ, vừa hỗ trợ vận động vừa thể hiện phong thái riêng của mỗi người chơi. Fancy Pickleball #withGalaxy vì thế không đơn thuần là giải đấu, mà là nơi để khoe thần thái, visual, gu thời trang… của mỗi tay vợt.

Trong khi đó, Galaxy Watch8 Series - dòng đồng hồ thông minh đầu tiên chạy Wear OS 6, tích hợp Gemini - trợ lý AI của Google mang đến một góc nhìn khác biệt: Sức khỏe không chỉ là nhịp tim hay số bước chân, mà còn là cách bạn thể hiện phong cách sống.

Chiếc đồng hồ không chỉ là phụ kiện thời trang thông minh theo sát từng chuyển động, mà còn giúp bạn hiểu rõ cơ thể, tối ưu rèn luyện và chăm sóc sức khỏe theo cách cá nhân hóa. Nhờ vậy bạn vừa nổi bật ở bất cứ đâu, vừa có một "huấn luyện viên sức khoẻ Galaxy AI” năng động, hiện đại và đầy cá tính ngay trên cổ tay.

Điểm chung giữa thương hiệu và giải đấu nằm ở tinh thần mà cả hai cùng theo đuổi: Dù bận rộn đến mấy, ai cũng có thể duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện thể chất và khỏe đẹp mọi lúc mọi nơi.

Nhờ sự đồng điệu này, màn kết hợp trở thành điểm nhấn chưa từng có, khiến các ‘pick thủ’ chỉ nghe thôi cũng thấy ngứa tay, muốn lao ngay ra sân!

Hoạt động “Training session” lần đầu tiên xuất hiện, đó là gì?

Cũng chính với sự xuất hiện của Samsung với dòng sản phẩm Galaxy Watch8 Series mà Fancy Pickleball #withGalaxy năm nay có thêm một hoạt động đặc biệt: Training session dành riêng cho các VĐV.

Tại đây, các VĐV sẽ được hướng dẫn và trực tiếp trải nghiệm công nghệ chăm sóc sức khỏe trên Galaxy Watch8 Series. Với những tính năng như theo dõi sức ép lên mạch máu, đo chỉ số chống oxy hóa, cung cấp dữ liệu giấc ngủ toàn diện - từ hướng dẫn trước khi ngủ, đo lường điểm số giấc ngủ đến cảnh báo ngưng thở khi ngủ, cùng khả năng đo lường hiệu suất lên đến 100 môn thể thao khác nhau và các bài tập huấn luyện chạy bộ được cá nhân hoá,... chiếc đồng hồ biến mỗi bài tập trở thành một hành trình “đọc vị” cơ thể, giúp người chơi chủ động phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và xây dựng thói quen bền vững.

Nói cách khác, training session tại Fancy Pickleball #withGalaxy không chỉ là một buổi tập mà còn là cách Samsung truyền tải thông điệp: Chăm sóc sức khỏe đôi khi chỉ bắt đầu từ những công cụ tiện dụng và gọn nhẹ nhưng hữu ích, luôn đồng hành cùng bạn trong từng khoảnh khắc thường ngày như chiếc đồng hồ thông minh này.

Chắc chắn đây sẽ là khoảnh khắc khiến các VĐV và người yêu thích pickleball đều háo hức chờ đợi.

Được chơi pickleball, được gói giải thưởng riêng của Samsung mang về

Ngoài hệ thống giải thưởng chính của Fancy Pickleball #withGalaxy, đơn vị đồng tổ chức Samsung với dòng sản phẩm Galaxy Watch8 Series còn mang đến hạng mục giải thưởng đặc biệt để tôn vinh tinh thần vừa trendy vừa khỏe của các VĐV là The Trendy Couple.

Đây là giải thưởng được thiết kế riêng, do thương hiệu chấm điểm, dành cho cặp đôi có khoảnh khắc thi đấu ấn tượng và phong cách nhất khi sử dụng Galaxy Watch8 Series, thể hiện tinh thần “khỏe nhưng vẫn phải trendy”.

Cùng chờ xem các cặp đôi nào sẽ chiến thắng The Trendy Couple

Với giải thưởng này, Samsung Galaxy Watch8 Series không chỉ cổ vũ tinh thần thi đấu mà còn tạo thêm động lực để các VĐV thể hiện cá tính, phong cách riêng ngay trên sân. Người chiến thắng sẽ nhận được kỷ niệm chương, bảng trao thưởng và quà từ BTC.

Những món quà này không chỉ là thành tích mà còn là dấu ấn để các VĐV hiểu rằng trong thể thao, chiến thắng quan trọng nhưng phong cách và trải nghiệm cũng rất đáng giá.

Vậy ai sẽ là chủ nhân? Hãy cùng theo dõi hành trình Fancy Pickleball #withGalaxy nhé!