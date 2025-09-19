Lý do BLV Tạ Biên Cương rời VTV

Mới đây, thông tin BLV Tạ Biên Cương rời VTV nhận về nhiều sự quan tâm của fan bóng đá nói riêng và cư dân mạng nói chung. Bởi sau gần 20 năm gắn bó với VTV, anh đang đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Ban Sản xuất các chương trình Thể thao tại đây và vẫn luôn được xem BLV bóng đá nổi tiếng hàng đầu Việt Nam.

BLV Tạ Biên Cương từng trực tiếp trọn vẹn 26 trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2020.

Chia sẻ với Dân Việt về quyết định của mình, BLV Tạ Biên Cương cho biết, anh xin nghỉ việc ở VTV vì có kế hoạch riêng và đó là một quyết định khó khăn.

“Từ bỏ một cái gì đó thân thuộc đều rất khó khăn. Việc rời khỏi VTV - ngôi nhà mà tôi đã gắn bó gần 20 năm, có không biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn và đã cho tôi rất nhiều thứ… không phải là quyết định khó khăn mà là rất khó khăn”, BLV Tạ Biên Cương nhấn mạnh.

Cũng theo nguồn tin này, BLV Tạ Biên Cương tiết lộ về dự định tương lai: “Sau khi rời VTV, tôi sẽ thực hiện một số kế hoạch riêng và vẫn gắn bó với thể thao. Thể thao không chỉ là tình yêu mà còn là hơi thở, là nhịp sống của tôi”.

Trên VTC News, thông tin rời VTV của BLV Tạ Biên Cương cũng được xác nhận và chia sẻ.

BLV Tạ Biên Cương (sinh năm 1982 tại Nam Định, nay là Ninh Bình) là một trong những bình luận viên thể thao nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam, gắn bó chủ yếu với mảng bóng đá.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạ Biên Cương làm việc tại VTV. Anh bắt đầu được khán giả biết đến nhiều từ World Cup 2006, khi đảm nhận phần bình luận trực tiếp. Phong cách của anh thường giàu cảm xúc, dùng nhiều hình ảnh, ẩn dụ và đôi khi hơi bay bổng, tạo nên dấu ấn riêng. Chính vì vậy, anh vừa được yêu mến bởi sự nhiệt huyết, vừa nhiều lần gây tranh luận vì cách dùng từ ngữ.

Ngoài công việc tại VTV, Tạ Biên Cương cũng tham gia một số chương trình giao lưu, sự kiện bóng đá, đồng thời là gương mặt có sức ảnh hưởng với cộng đồng yêu bóng đá Việt Nam. Hiện tại, tài khoản Facebook có tick xanh của Tạ Biên Cương đang có 801k người theo dõi.