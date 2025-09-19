Cập nhật mới gây choáng của cô gái đẹp nhất NEU năm 2019, tiếng tăm sang tận Trung Quốc

Đó là Phan Hằng (tên đầy đủ là Phan Thị Minh Hằng, sinh năm 2001).

Cô nàng từng nổi tiếng khắp mạng xã hội với tấm ảnh nhập học tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) được đăng tải trên fanpage trường vào năm 2019. Bức ảnh gây bão truyền thông, thậm chó còn được nhiều trang báo Trung Quốc đăng tải, gọi cô là "nữ thần học đường/nữ thần thế hệ mới"... với nhan sắc không góc chết, ngọt ngào, trong trẻo.

Hằng Phan sở hữu đường nét thanh tú, chiếc mũi cao, mái tóc đen dài, là cái tên được nhắc đến nhiều lần trên các diễn đàn gái xinh.

Trước đó, cô bạn cũng đã được nhiều người biết đến khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình), với bức ảnh thẻ thua kém các ulzzang xứ Hàn....

Sau khi nổi tiếng, Phan Hằng vẫn tiếp việc học tại NEU, song song với đó là làm thêm mẫu ảnh, nhận quảng cáo. Bẵng đi đã 6 năm, cuộc sống của Hằng Phan có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Theo đó, mới đây trên trang TikTok cá nhân, cô nàng gây chú ý khi đăng tải clip xưa - nay, bỗng viral trở lại không chỉ bởi hình ảnh cũ mà cuộc sống hiện tại cũng đáng mơ ước. "Cô gái 6 năm trước nhập học NEU, nay đã thực hiện ước mơ đặt chân đến Anh du học", Hằng Phan chia sẻ. Màn flex này đủ wow rồi đó.

Clip này của cô nàng nhận về hơn nửa triệu lượt xem. Nguồn: phanhang_21

"Sao bảo ông trời không cho ai tất cả. Xem cô ấy kìa, có từ nhan sắc, học vấn và đến bây giờ là cả cuộc sống", một cư dân mạng bình luận.

Được biết, cô nàng vừa sang Anh du học vào hồi tháng 9 vừa qua, đây cũng là ước mơ từ nhỏ của Hằng Phan. Tại đây, gái xinh theo học Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University). Cô bạn đã tốt nghiệp NEU vào tháng 9/2024. ư

Hằng Phan đã thực hiện được ước mơ du học Anh.

Cô nàng đã tốt nghiệp NEU vào tháng 9 năm ngoái.

Trên trang TikTok cá nhân, cô bạn cũng đang cập nhật nhiều hình ảnh, clip chia sẻ về cuộc sống của một du học sinh. Bình thường, ngoài giờ học, Hằng Phan thích thú đi dạo phố, tham gia một số hoạt động thể thao cùng bạn bè,...

Cô nàng cũng chăm chỉ update cuộc sống ở nước ngoài lên mạng xã hội.

Hằng Phan hiện tại sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 687 nghìn người theo dõi, hơn 13 triệu lượt yêu thích. Các nền tảng mạng xã hội khác cũng sở hữu lượng follow cao không kém, riêng Facebook có gần 300 nghìn follower. Đây là nơi Hằng Phan thường xuyên update cuộc sống, chia sẻ về chuyện học tập, làm đẹp,... Mỗi bài đăng của Hằng Phan đều nhận về hàng nghìn, tới hàng triệu lượt tương tác.

Hằng Phan ngày càng xinh đẹp.

Một số hình ảnh đời thường của Hằng Phan.

Song song với việc học, cô nàng này cũng hoạt động như một influencer. Thu nhập từ việc làm mẫu ảnh tự do, nhận các hợp đồng quảng cáo,... giúp cô bạn trang trải một phần việc học, cuộc sống ở Thủ đô từ khi còn là sinh viên, và giờ là du học sinh.

Vẻ đẹp hoàn hảo của Hằng Phan nhiều lần bị nghi ngờ là can thiệp dao kéo, song cô từng khẳng định bản thân sở hữu gương mặt tự nhiên, không qua phẫu thuật thẩm mỹ. Thay vào đó, Hằng Phan chú trọng chăm sóc sức khỏe từ làn da, mái tóc, xây dựng hình ảnh đẹp trên mạng xã hội. Ở tuổi 24, cô thay đổi hình ảnh trưởng thành, quyến rũ hơn.

Ảnh: FBNV.