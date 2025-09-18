"Một lần" cà phê cuối tuần, cô gái "lời" anh người yêu đến gia đình nhỏ

Một lần ở Highlands - Câu chuyện từ hai ly cà phê đến bốn ly hạnh phúc

Có người tìm thấy nhân duyên trong những chuyến đi xa, có người nhận ra một nửa của mình khi dạo quanh góc phố. Còn với chị Hương Giang, tình yêu của mình bắt đầu từ một lần cà phê cuối tuần. Và đó là lần hẹn hò đầu tiên với người chồng hiện tại của cô.

Hôm ấy, cả hai mang theo chút bối rối của buổi gặp gỡ đầu. Nhưng không gian ấm áp của Highlands Coffee đã xua đi khoảng cách, khiến câu chuyện trở nên tự nhiên hơn. Chỉ hai ly đồ uống đặt giữa bàn cũng đủ để mở lời, để những ngập ngừng ban đầu hóa thành một kỉ niệm khó quên của hai người.

Từ buổi hẹn đó, Highlands dần trở thành điểm "tới, lui" quen thuộc của chị Hương Giang và "người ấy". Dù đi đâu, họ cũng tìm một quán để ngồi lại, nhâm nhi và kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày. Không những vậy, với họ, Highlands còn là nơi đánh dấu từng chặng đường yêu thương, lưu giữ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng quý giá. Bởi theo thời gian, từ hai người, chị Hương Giang và "người ấy" đã trở thành một gia đình nhỏ với hai thiên thần bé bỏng.

Giữa biến cố, Highlands trở thành nơi bình yên để cả gia đình tìm lại nhau

Khi cuộc sống luôn nối tiếp bởi những bộn bề, có những ký ức bình dị đã trở thành "báu vật bình yên" và đi cùng ta suốt cả đời. Với Lê Minh Tiến, "báu vật" ấy gắn liền với một buổi chiều năm 2017, trong những ngày gia đình còn mải miết cùng ba đi qua hành trình điều trị dài sau tai nạn giao thông.

Tiến kể, sau biến cố ấy, trí nhớ của ba lúc rõ, lúc mờ, để lại không ít khoảng trống khiến cả nhà vừa thương vừa xót xa. Rồi một chiều, giữa câu chuyện rời rạc, ba bỗng thốt lên mấy tiếng quen thuộc: "Cà phê… cờ đỏ… xe tăng." Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng đủ để cả gia đình quyết định dừng chân tại Highlands Coffee Dinh Độc Lập. Trong không gian ấm cúng của quán, ba mẹ lần đầu cùng ngồi nhâm nhi cà phê và trà sen. Người ba đôi lúc lúng túng như một cậu học trò nhỏ, còn người mẹ dịu dàng kiên nhẫn như cô giáo, chậm rãi khơi gợi từng mảnh ký ức.

Dấu ấn sắc màu lễ hội càng trở nên rực rỡ khi ta dừng chân tại Highlands Coffee

Những ngày lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, Hà Nội rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, ai trong chúng ta cũng có những khoảnh khắc muốn giữ lại cho riêng mình một nơi để ngồi lại, để lặng yên cảm nhận trọn vẹn niềm tự hào ấy. Và chị Đinh Trang Nhung cũng không ngoại lệ khi chọn Highlands Quán Thánh làm nơi ghi dấu những ký ức như thế.

Từ khung cửa kính rộng mở của Highlands Quán Thánh, chị Trang cùng gia đình cùng nhau ngồi lại, ngắm nhìn đoàn diễu binh hùng tráng, những khí tài quân sự nối dài trên đường phố và khoảnh khắc máy bay sải cánh qua bầu trời Hà Nội. Thật ra, Highlands Quán Thánh vốn đã gắn bó với gia đình chị Nhung từ lâu. Mỗi cuối tuần, gia đình chị thường ghé nơi đây để cùng nhau nhâm nhi, ngắm nhịp sống phố phường rồi thong thả tản bộ sang Hồ Tây hay Hồ Trúc Bạch. Nhưng vào những ngày lễ lớn, với rực rỡ cờ hoa và "view triệu đô" nhìn ra ba mặt phố, Highlands Quán Thánh vừa là điểm hẹn thư giãn, vừa là nơi lưu giữ những thước phim sống động của Hà Nội trong ngày đại lễ.

25 năm hiện diện, Highlands đã lặng lẽ đi vào ký ức của nhiều thế hệ. Ở đó có những buổi hẹn hò đầu tiên, có những buổi sum vầy gia đình, cũng có cả những khoảnh khắc chan chứa niềm tự hào trong những ngày lễ lớn. Mỗi câu chuyện, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều góp phần dệt nên một tấm thảm ký ức, nơi niềm vui được sẻ chia, tình cảm được gìn giữ và hạnh phúc cứ thế nối dài.

"Once at Highlands - Một lần ở Highlands", chiến dịch đánh dấu hành trình 25 năm của Highlands, đã trở thành nhịp cầu gắn kết những mảnh ký ức ấy. Khép lại chặng đường 25 năm cũng là lúc mở ra một hành trình mới với những kỷ niệm mới, viết tiếp những câu chuyện yêu thương. Và để rồi, trong một lần nào đó trở lại Highlands, mỗi người không chỉ tìm thấy hương vị cà phê quen thuộc, mà còn bắt gặp một phần ký ức của chính mình nơi góc quán thân thương.