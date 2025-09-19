Tháng 8 âm có 2 con giáp đã giàu lại càng giàu hơn, tài lộc rực rỡ, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp luôn chủ trương "nói ít, làm nhiều", với lối tư duy sâu sắc và đáng tin cậy. Tài năng nhưng lại khiêm tốn, giản dị, tuổi Sửu đa phần đều có cuộc sống sung túc, thậm chí là giàu có nhưng không bao giờ khoe mẽ. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng luôn có nhiều người yêu quý và sẵn lòng tương trợ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tháng 7 âm, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp may mắn bậc nhất, thu nhập ổn định, cuộc sống sung túc, dư dả. Khi tháng 8 âm gõ cửa, họ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trong cả công việc và cuộc sống nói chung.

Cụ thể, tử vi học có nói, tháng 8 âm, được cát tinh hỗ trợ, sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ thăng tiến mạnh mẽ. Họ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, có thể được cấp trên cất nhắc, tăng lương hoặc được khen thưởng. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều tiến triển tích cực, người độc thân nên biết cách nắm bắt.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp thường được ví là "mắt bão" bởi họ luôn giữ được sự bình tĩnh, điềm đạm đặc biệt là trong những tình thế nguy cấp. Sở hữu nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực với nhiều tài lẻ, người tuổi Tỵ thích hợp với nhiều ngành nghề. Đây chính những ưu điểm giúp con giáp này tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Vừa mới trải qua tháng 6 âm có quý nhân nâng đỡ, tháng 7 âm với thu nhập tăng cao, tuổi Tỵ sẽ tiếp tục đón nhận tài lộc trong thời gian sắp tới. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, con giáp này sẽ đón nhiều tin vui liên quan đến công việc, tiền bạc và sức khỏe. Những thay đổi tích cực này không chỉ giúp tuổi Tỵ đã giàu lại càng giàu hơn mà còn giúp họ có đầy đủ những điều kiện để tận hưởng một cuộc sống thoải mái và viên mãn.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp được đánh giá cao bởi chăm chỉ, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình. Trong cuộc sống, họ được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó thường có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp đem lại thành công cho người tuổi Tuất.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Nếu như tuổi Sửu và tuổi Tỵ chuẩn bị có một tháng 8 âm rất đáng mong chờ thì ngược lại, tuổi Tuất lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 8 âm sẽ là thời điểm khó khăn cuối cùng trong năm Ất Tỵ của con giáp này. Hung cát đan xen, tuổi Tuất cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu, đầu tư để tránh lãng phí và rủi ro. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tuất cũng nên có những đề phòng nhất định với kẻ tiểu nhân ở xung quanh để tránh bị thiệt thòi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.