Chiếc ghế xanh hot nhất lúc này sau vụ “tổng tài gây rối ở quán cà phê”

Sự việc nhân viên quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị khách hành hung vẫn đang được cộng đồng quan tâm. Nạn nhân là con trai chủ quán, thời điểm đó đang ngồi ở quầy thu ngân tại quán cà phê của gia đình.

Sáng 19/9, nhân vật được gọi “tổng tài” - người ra hiệu hành hung đã đến xin lỗi gia đình nhưng bị chủ quán (tức là mẹ nạn nhân) từ chối và mời về. Sau khi những diễn biến của vụ việc viral trên MXH, quán cà phê bỗng trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt phải kể đến chiếc ghế xanh, vị trí "tổng tài" đã ngồi.

Theo quan sát, đây vốn dĩ đã là một trong những vị trí đẹp nhất quán cà phê có hướng nhìn view bên ngoài thoáng đãng. Quán ở vị trí trung tâm tại khu đô thị Times City. Từ vị trí này, khách uống cà phê sẽ được nhìn thẳng ra hồ điều hoà. Chiếc ghế màu xanh vì thế dễ lọt vào "mắt xanh" của khách.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại quán cà phê chiều 19/9, sau khi “tổng tài” đến xin lỗi, quán cà phê đông nghịt khách. Mọi người xếp thành hàng dài ở khu vực order. Ở khu vực chiếc ghế xanh, nhiều người mặc trang phục phong cách doanh nhân đến chụp ảnh, quay clip.

Chiếc ghế xanh tại quán cà phê bỗng trở thành địa điểm hot. Clip: Hải My)

Nhiều người đến quay clip, chụp ảnh

Hàng người xếp hàng chờ order (Ảnh: Hải My)

Sáng 19/9, quán cà phê cũng đón lượng khách lớn. Vị trí chiếc ghế xanh luôn có khách ngồi. Các khách hàng khác khi đến quán cũng nhìn về phía chiếc ghế với ánh mắt tò mò.

Khung cảnh ở quán cà phê vào sáng 19/9 , vị trí chiếc ghế xanh luôn được khách chấm. (Ảnh: S.A)

Chị V. (cư dân Times City, Hà Nội) - một khách hàng có mặt tại quán cà phê cho biết: “Tôi ở sống ở trong khu vực này. Con gái tôi xem trên mạng thấy xong bảo: ‘Ơ quán này gần nhà mình này. Mẹ ra xem thử đi’. Bình thường tôi cũng hay đi qua đây nên hôm nay đến luôn. Tôi có biết vụ việc xảy ra ở quán. Chắc hôm nay quán đông một phần là vì sự việc đó, một phần vì đang có chương trình đồng giá 20k nữa. Tôi cũng không rõ sự việc diễn như thế nào,...”.

“Ê cái ghế đó đây! Nhìn cũng oách” - một khách hàng đi qua nhận xét.

Thông tin từ website Vinhomes, hồ điều hòa Times City nằm trải dọc theo 5 tòa căn hộ T5, T6, T7, T10, T11, tổng diện tích lên tới 17.000 m2, không chỉ mang đến không gian sống trong lành mà còn là điểm giải trí vô cùng hấp dẫn.

Tại đây, vào lúc 19h hàng ngày, thường diễn ra những màn trình diễn nhạc nước nghệ thuật. Đây cũng được xem là tiện ích độc đáo nhất, tạo nên sức hút và sự khác biệt cho khu đô thị Times City Hà Nội.

Vào tối 18/9, hình ảnh một số bạn trẻ đến quán cà phê xếp hàng chụp ảnh cùng chiếc ghế xanh được lan truyền trên MXH. Một vài TikToker như Thái Hoà 88 cũng đã quay clip, làm nội dung “tổng tài” từ trưa 18/9.

Nhân vật được gọi là "tổng tài" đến xin lỗi vào sáng 18/9 nhưng chủ quán cà phê kiêm mẹ nạn nhân từ chối (Clip: S.A)



