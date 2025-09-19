"Tổng tài" sau vụ xin lỗi nhưng bị từ chối: Tôi thật sự không chịu nổi nữa...

Vụ hành hung ở quán cà phê tại Hà Nội vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Trong diễn biến mới nhất, vào tối 19/9, N.V.T. (27 tuổi, Hà Nội) - thanh niên được gọi là “tổng tài” đã đăng hàng loạt dòng trạng thái công khai liên quan đến sự việc.

Trong status đăng vào lúc 18h41, T. khẳng định sự việc xảy ra là “một chuyện nhỏ ở quán cà phê, từ một sự hiểu lầm, mà biến thành cơn bão khủng khiếp”. Với những sức ép từ dư luận, người này cho biết mình không chịu nổi nữa.

Sau đó T. gửi lời xin lỗi đến bố mẹ; đến V. - thanh niên trực tiếp hành hung nạn nhân; đến bạn bè, cộng sự, anh em và xin mọi người tha thứ.

Bài đăng trên tài khoản chính chủ của T.

Chưa đầy 1 tiếng sau - lúc 19h36, T. đăng status tiếp theo gửi lời xin lỗi đến mọi người, thừa nhận mình đã nhận ra lỗi lầm và dùng những lời lẽ bất ổn.

Trước đó, vào chiều 19/9, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, người nhà của T. cho biết thanh niên này có động thái lạ. Việc này diễn ra sau khi T. đi xin lỗi gia đình nạn nhân nhưng không được chấp nhận.

Cụ thể, người nghe máy giới thiệu mình là chú của T., sau khi bị gia đình nạn nhân từ chối tha thứ và chịu sức ép lớn từ dư luận thì tinh thần của T. không ổn định. Trên đường về, T. vào nhà chú tạm nghỉ: “Giờ T. đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, tôi thực sự lo lắng…”.

Trước đó, vào sáng 19/9, T. và một người thân đã đến quán cà phê tại Khu đô thị Times City để xin lỗi gia đình nạn nhân.

T. đến quán cà phê vào sáng 19/9

Tại đây, T. gặp chủ quán và cũng là mẹ của nạn nhân để gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, chủ quán đã từ chối lời xin lỗi của T. vì đã quá muộn. Chủ quán cũng cho biết sẽ để cơ quan chức năng giải quyết sự việc và mời anh này ra khỏi quán.

“Muộn rồi! Em xin lỗi chị giờ này quá muộn. Chỉ trong vòng 24 tiếng. Em đủ chỉ đạo 1 người để đánh con chị. Em đủ khôn rồi. Mời em ra ngoài, chị không tiếp em” - chủ quán và cũng là mẹ nạn nhân nói với T.

Clip T. đến xin lỗi chủ quán và gia đình nhưng bị từ chối (Clip: S.A)

Trong khi đó, cơ quan chức năng cho biết vẫn đang làm việc để giải quyết vụ việc. Trao đổi với Vietnamnet, Trung tá Phan Văn Bốn - Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) - cho biết, đơn vị đã mời các bên đến làm việc, lấy lời khai.

“Vụ việc vẫn trong quá trình điều tra, xác minh nên chưa thể cung cấp thêm thông tin”, Trung tá Bốn nói.

