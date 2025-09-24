Dàn trai xinh, gái đẹp đổ bộ Fancy Pickleball #withGalaxy: Đoàn mình đã di chuyển đến đây chưa???

Fancy Pickleball chính thức trở lại vào cuối tháng 9 với tên gọi Fancy Pickleball #withGalaxy - màn kết hợp độc đáo giữa thể thao và công nghệ. Sự kiện hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cùng loạt trận đấu kịch tính khó quên.

Và càng hấp dẫn hơn khi giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 diễn ra với sự đồng hành của Galaxy Watch8 Series - chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới không chỉ là điểm nhấn giúp outfit thêm thời thượng mà còn là “huấn luyện viên sức khoẻ AI” đích thực. Với thiết kế sang trọng, tinh tế cùng hàng loạt công nghệ theo dõi sức khoẻ nâng cao và trợ lý thông minh Galaxy AI đồng hành trên cổ tay 24/7, Galaxy Watch8 Series chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn Pickleball.

Không chỉ vậy, danh sách những gương mặt vừa được công bố cũng đủ khiến khán giả phải thốt lên: “Kèo này căng lắm đây”. Vậy đó là những ai?

Fancy Pickleball #withGalaxy sắp diễn ra quy tụ 32 VĐV là những nghệ sĩ, KOL, huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Những cái tên đầu tiên xác nhận tham gia có thể kể đến như: Vợ chồng Á hậu Mâu Thủy, ca sĩ Trung Quân, Rufino Aybar (Tây Ba Lô), Đạt Kyo, Neyun, Tronie Ngô, Á hậu Hồng Hạnh, Emma Lê,... Nghe cũng cũng rồi nha!

Trai đẹp Neyun trở lại - ở mùa giải năm 2024 - anh cùng Trâm Anh giành giải Best Couple dành cho cặp đôi có visual mix & match.

Hot boy sinh năm 1998 sở hữu ngoại hình sáng, nổi tiếng qua những clip biến hình xịn xò trên mạng xã hội.

Ngoài ra, giải đấu năm nay còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt đam mê thể thao là KOL và TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội như Én Finess, Steven (Cobra Squad), Tim Tiến (Lucas Croba Squad), Thế Anh chạy bộ, Hà Thu chạy bộ,....

Steven (Cobra Squad), tên thật là Lê Minh Chiến, SN 1990. Anh chàng là cựu sinh viên trường Đại học Ngoại Thương (Hà Nội). Hiện đang là một KOC, Model và là HLV.

Tim Tiến (Lucas Croba Squad), tên thật là Nguyễn Minh Tiến, đến từ Hà Nội. Anh chàng hiện cũng là một KOC, Model và là HLV.

Emma Lê tên đầy đủ là Emma Maria Fernandez Lê, sinh năm 2000. Cô nàng là người mẫu, diễn viên và nhà thiết kế người mẫu có hai dòng máu Việt Nam và Tây Ban Nha. Emma Lê cũng từng tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 và dừng chân ở Top 6.

Thế Anh chạy bộ, Hà Thu chạy bộ là hai gương mặt vận động viên chạy bộ nổi tiếng, từng tham gia nhiều giải chạy trong nước.

Én Fitness tên thật là Trần Hiển Vinh, là một gymer, influencer về thể hình và là một trong những nhân vật nổi bật trên TikTok. Trong dịp 2/9 vừa qua, anh chàng này gây chú ý khi có hành trình đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội xem A80.

Bên cạnh đó, sự tham gia của nhiều vận động viên/huấn luyện viên chuyên nghiệp như: Nguyễn Độc Lập, Lê Quốc Khánh, Luân TG làm tăng thêm tính chuyên nghiệp, hấp dẫn của các trận đấu.

Với dàn tên tuổi vừa công bố, Fancy Pickleball #withGalaxy hứa hẹn không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là “bữa tiệc thị giác” quy tụ trai xinh gái đẹp đình đám. 32 VĐV sẽ tranh tài ở nội dung đôi nam nữ phong trào, mang đến những pha bóng kịch tính lẫn khoảnh khắc bùng nổ phong cách.

Sự kiện diễn ra lúc 6h30 ngày 26/9 tại Carmelina Beach Resort - đừng bỏ lỡ hành trình nơi thể thao, công nghệ và thời trang đầy cuốn hút!