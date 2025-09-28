Đức Phúc gặp chuyện gì ở Nga mà phải lên xe cảnh sát?

Mới đây, Đức Phúc khiến cư dân mạng dậy sóng khi đăng tải đoạn clip trên trang cá nhân. Trong video, nam ca sĩ xuất hiện trong tình huống đặc biệt khi được hộ tống bằng… xe cảnh sát Nga. Nguyên nhân vụ việc là do nam ca sĩ phải gấp rút đến đài truyền hình để phỏng vấn, vì thế đội cảnh sát và ekip Intervision đã hỗ trợ Đức Phúc đến nơi nhanh nhất có thể.

Đức Phúc hài hước viết: "Cả đời chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ngồi trên xe cảnh sát, mà lại còn là xe cảnh sát ở Nga. Xin cảm ơn đội cảnh sát và ekip Intervision đã hỗ trợ đưa Phúc đến Đài Truyền hình số 1 cho kịp giờ phỏng vấn. Các chú cảnh sát thật sự vô cùng thân thiện và tốt bụng".

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội bởi tính chất vừa bất ngờ vừa thú vị. Thay vì hình ảnh căng thẳng thường thấy khi nhắc đến xe cảnh sát, Đức Phúc lại biến trải nghiệm thành kỷ niệm khó quên và còn được fan bình luận vui là "idol quốc tế" đúng nghĩa, được đối đãi như khách mời VIP.

Đức Phúc được xe cảnh sát Nga chở đến đài truyền hình

Trước đó, Đức Phúc đã làm rạng danh Việt Nam khi giành chiến thắng tại Intervision 2025. Màn trình diễn của anh tại sân khấu Nga được đánh giá cao về cả giọng hát lẫn cảm xúc truyền tải, giúp anh trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên đăng quang tại đấu trường này. Thành tích ấy không chỉ mang về niềm tự hào cho cá nhân Đức Phúc mà còn nâng tầm vị thế nhạc Việt trên bản đồ quốc tế.

Sau chiến thắng, lịch trình của Đức Phúc tại Nga dày đặc các buổi phỏng vấn, giao lưu và ghi hình cho truyền thông. Chính vì thế, sự hỗ trợ kịp thời của cảnh sát nước bạn để nam ca sĩ không trễ hẹn đã khiến cộng đồng mạng không khỏi tự hào.

Chiến thắng của Đức Phúc ở Intervision 2025 khiến khán giả Việt vô cùng tự hào

Sáng 26/9, ca sĩ Đức Phúc chính thức về nước sau chiến thắng vang dội tại Intervision 2025 ở Nga. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ Việt Nam bước lên ngôi vị Quán quân của cuộc thi được ví như "Eurovision phiên bản Á - Âu". Sự kiện này khiến người hâm mộ, truyền thông và người thân đã có mặt từ rất sớm để đón chào đón nam ca sĩ trở về. Đức Phúc ghi điểm khi chọn diện áo dài, tay cầm cờ Việt Nam và cả cờ Nga khi xuất hiện. Dù đã trải qua chuyến bay dài, nam ca sĩ vẫn không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc xen lẫn xúc động khi chứng kiến biển người hâm mộ vây kín, hò reo tên mình.

Tại sân bây, Đức Phúc cho biết anh từng ngỡ ngàng, cứ ngỡ chiến thắng ở Intervision 2025 chỉ là giấc mơ. Nam ca sĩ tiết lộ thời điểm được công bố là quán quân, anh cũng không nhận ra người đó là mình. Đức Phúc nói: "Khi được gọi là quán quân Phúc cũng chưa biết, vì đứng bên trên đó không có phiên dịch nên Phúc vẫn chưa hiểu mọi người nói gì. Với kết quả trước mặt thì Phúc cũng không được xem hết nên cũng không biết. Nhưng đến khi Phúc hỏi các bạn xung quanh, mọi người nói bạn là quán quân đấy thì Phúc vỡ oà. Sau khi xong hết, Phúc mới bảo bạn phiên dịch đi cùng là 'cấu' vào người Phúc một cái được không, vì cứ ngỡ như đang mơ. Tôi thật sự hạnh phúc và tự hào vì đã đem về chiến thắng cho Việt Nam.

Phúc đã ở Nga hơn nửa tháng, tôi rất nhớ Việt Nam nhưng cũng vương vấn nước Nga vì tình cảm của các bạn khán giả ở đó và cả quốc tế dành cho Phúc rất nồng nhiệt, tuyệt vời. Mọi người phải có mặt ngay Intervision 2025 thì mới cảm nhận được tình cảm của các khán giả ủng hộ cho Đức Phúc và Việt Nam như thế nào, Phúc thật sự thấy hạnh phúc. Cảm xúc bây giờ của Phúc là vô cùng tự hào, biết ơn vì tình cảm của khán giả Việt Nam và quốc tế ủng hộ để tôi có chiến thắng như hôm nay".