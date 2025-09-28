Sau 78 ngày kết hôn với mẹ đơn thân Cindy Lư – người có hai con riêng, Đạt G đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn.



Trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ không ngần ngại bày tỏ tình yêu với vợ và các con riêng của vợ. Mới đây, anh chia sẻ loạt ảnh chụp cùng vợ con kèm dòng chữ ấm áp: "Tất cả chúng ta đang lớn lên cùng nhau". Trước đó, Đạt G cũng đăng ảnh Cindy Lư kèm lời nhắn khiến nhiều cô gái "ghen tỵ": "Em có lớn đến mấy cũng là em bé nhỏ, cũng nằm trọn trong vòng tay anh".

Không chỉ thể hiện tình cảm qua lời nói, Đạt G còn đồng hành, động viên vợ khi cô thử sức với các vai trò mới như livestream bán hàng hay xuất hiện trên sân khấu của giới giải trí. Ngày kỷ niệm một tháng cưới, anh cũng không quên chia sẻ lên Facebook, bày tỏ sự háo hức khi sắp được cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay.

Hạnh phúc hiện tại của Đạt G – Cindy Lư nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người thân.

Hình ảnh mới nhất của gia đình Cindy Lư - Đạt G.

Cindy Lư (tên thật Lư Hoàng Bảo Ngọc) quen Đạt G khoảng tháng 9/2020. Tháng 5/2021, Đạt G công khai hẹn hò với Cindy Lư. Mối quan hệ này từng gây chú ý vì Cindy Lư có hai con riêng với chồng trước là một nam ca sĩ nổi đình đám. Cả hai trải qua nhiều ồn ào, có giai đoạn ngừng tương tác trên mạng xã hội khiến dấy lên tin đồn chia tay. Cuối năm 2023, Cindy Lư xác nhận hai người đã quay lại.

Trong 5 năm gắn bó, Đạt G chăm sóc, đưa đón, dành tình yêu cho con riêng của vợ như con ruột. Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, du lịch và chia sẻ ảnh đời thường lên mạng xã hội.