Khánh Phương xin lỗi

Sau khi thành lập nhóm mang tên Ngũ Hổ Tướng, Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng ra mắt MV Anh em trước sau như một. Tuy nhiên sản phẩm này đã vấp tranh cãi dữ dội vì xuất hiện nhiều hình ảnh nhạy cảm, nghi quảng cáo cho trang cá độ.

Ngày 27/9, Khánh Phương đã lên tiếng xin lỗi ở kênh TikTok có 1 triệu người theo dõi. Nam ca sĩ sinh năm 1981 cho biết sẽ chịu trách nhiệm về những việc đã gây ra. "Tôi xin lỗi, tôi xin chịu trách nhiệm về những thứ đã gây ra ở mọi phương diện pháp lý, dư luận, sẽ không để quý vị thất vọng lần nữa. Xin cảm ơn", Khánh Phương cho hay.

Ngày 25/9, ca sĩ Khánh Phương đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc liên quan đến ồn ào MV Anh em trước sau như một vướng nghi án gắn logo của một trang cá độ. Trước đó khoảng 2 ngày, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy cùng diễn viên Đại An - người tham gia MV cũng đã đến cơ quan công an làm việc.

Khánh Phương từng lên tiếng giải thích nhóm nhận lời mời hợp tác từ "công ty truyền thông giải trí", muốn đưa logo xuất hiện trong vài phân cảnh trong Anh em trước sau như một. "Tôi và nhóm không hề biết có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty", Khánh Phương giải thích. Anh thừa nhận sai lầm và cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để sửa sai.

Khánh Phương sinh ra trong một gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc khi cha mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Anh bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc từ năm 2001 với nhóm MP5.

Ba năm sau, Khánh Phương tách ra hoạt động solo và nhanh chóng bật lên nhờ bản hit Chiếc khăn gió ấm. Tên tuổi của anh tiếp tục thăng hoa với loạt ca khúc được khán giả thuộc nằm lòng như Tựa vào vai anh, Ngàn lần khắc tên em, Mưa thủy tinh, Đành thôi quên lãng… góp phần đưa Khánh Phương trở thành một trong những giọng ca gây bão cuối thập niên 2000.