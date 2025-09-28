Vợ chồng Justin Bieber "đến khổ" trong ngày cưới của Selena Gomez

Dù chia tay đã lâu và ai cũng có hạnh phúc mới nhưng dường như duyên nợ giữa Justin Bieber - Selena Gomez vẫn chưa dừng lại. Trong ngày trọng đại của Selena Gomez, tình cũ Justin Bieber và vợ anh Hailey vẫn không được yên ổn.

Trên trang cá nhân, Justin Bieber chia sẻ loạt ảnh chơi bóng rổ, nhưng phần bình luận lại "ngập lụt" những hình ảnh và comment về Selena Gomez. Hailey cũng không khá khẩm hơn khi bài đăng gần đây nhất của cô từ cách đây hơn 10 ngày bị "spam" về tình cũ của chồng liên tục. Những kẻ thù ghét, fan cuồng của cặp Jelena và cả netizen hóng chuyện qua đường đều để lại nhiều bình luận kém duyên như: "Tình yêu của cuộc đời anh kết hôn rồi kìa", "Chờ xem cô ta sẽ đăng lại ảnh diện váy cưới để hồi tưởng"...

Justin Bieber đăng ảnh chơi bóng rổ, tận hưởng cuộc sống...

... nhưng phần bình luận lại biến thành mớ hỗn độn về Selena Gomez

Phần bình luận trên bài đăng của Hailey Bieber cũng không khá khẩm hơn

Drama giữa Selena Gomez, Justin Bieber và Hailey Bieber là một trong những "câu chuyện tình tay ba" kéo dài nhất Hollywood, bắt nguồn từ mối tình on-off đầy sóng gió giữa Selena và Justin từ năm 2010 đến 2018. Sau khi chia tay, Justin Bieber nhanh chóng hẹn hò và kết hôn với Hailey Baldwin vào năm 2018, dẫn đến vô số tin đồn về sự cạnh tranh, ghen tị và "chiến tranh mạng xã hội" giữa Selena và Hailey.

Fan của cả hai bên thường "đổ dầu vào lửa" bằng cách so sánh ngoại hình, sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Dù cả ba đã nhiều lần phủ nhận, drama vẫn bùng nổ định kỳ, đặc biệt trên Instagram và TikTok. Đến năm 2025, tình hình vẫn nóng với các sự kiện mới liên quan đến ly hôn đồn đoán, bài đăng gây tranh cãi và hành động unfollow.

Dù vậy, nhiều người chỉ trích việc nhiều kẻ thù ghét, fan cuồng của cặp Jelena và cả netizen hóng chuyện bình luận quá vô duyên và không có giới hạn nữa. Họ kêu gọi khép lại chuyện quá khứ, bỏ đi những thù ghét vì giờ đây, cả Selena Gomez và Justin Bieber đều đã yên ấm bên người mới.

Drama tay ba giữa Selena Gomez, Justin Bieber và Hailey Bieber từng bao phen khiến showbiz dậy sóng

