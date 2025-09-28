Đám cưới Selena Gomez khai hội: Dàn xe siêu sang xuất hiện, rò rỉ hình ảnh những vị khách hạng A đầu tiên!

Selena Gomez và Benny Blanco sẽ chính thức nói lời thề nguyện vào ngày 27/9 (giờ Mỹ). 1 đêm trước ngày cưới, cô và chồng đã tổ chức bữa tiệc tối đầu tiên để gặp gỡ các khách mời. Bữa tiệc xa hoa này được tổ chức ở biệt thự nguy nga cổ điển Hope Ranch nằm dưới chân dãy núi Santa Ynez, Santa Barbara, California, Mỹ.

Daily Mail đã ghi được cảnh những chiếc siêu xe hoành tráng đưa đón 170 khách mời từ khách sạn El Encanto đến biệt thự này. Taylor Swift đến trong đoàn 3 chiếc xe SUV, các vị khách còn lại đến trên xe Mercedes. Trước đó, các tài tử Martin Short, Steve Martin và Paul Rudd (Người Kiến) được bắt gặp trò chuyện với nhau ở khách sạn El Encanto. An ninh được thắt chặt nhằm đảm bảo sự an toàn và riêng tư cho những ngôi sao hàng đầu showbiz.

Cận cảnh biệt thự nơi Selena Gomez - Benny Blanco tổ chức tiệc tối đầu tiên để gặp gỡ các khách mời

Taylor Swift đến trên đoàn 3 xe SUV

Các xe Mercedes...

... phụ trách hộ tống các khách mời hạng A khác

Biệt thự này được canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt

Trước đó, khách mời đám cưới là...

... Martin Short, Steve Martin và Paul Rudd (Người Kiến) được bắt gặp trò chuyện với nhau ở khách sạn El Encanto

Taylor Swift bay từ Kansas sang và che ô kín đáo. Cô đi 1 mình vì Travis Kelce bận thi đấu

Theo cập nhật mới nhất, tờ Daily Mail cho biết ekip đang gấp rút triển khai những công đoạn cuối cùng cho đám cưới xa hoa giữa Selena Gomez và Benny Blanco. Lễ cưới sẽ diễn ra bên trong khu nhà bạt thuộc vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương. Nơi này được bao quanh bởi nhiều lớp hàng rào bảo vệ, đảm bảo an ninh tuyệt đối. Selena Gomez và Benny Blanco ước tính chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho các khách mời.

Lều bạt được dựng lên trong nơi tổ chức đám cưới Selena Gomez

Được biết, các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm. Họ không được báo địa điểm hôn lễ, mà sẽ được đưa đón đến tận nơi. Nguồn tin nội bộ cho biết: "Mọi người đều rất hào hứng mặc dù vẫn còn nhiều điều bí ẩn, họ biết rằng đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời".

Người trong cuộc tiết lộ Selena - Benny chọn tổ chức đám cưới cuối hè vì lịch trình của họ sẽ rất bận rộn vào mùa thu và mùa đông năm nay. Được biết, cặp đôi tăng cường an ninh cho đám cưới bởi có rất nhiều khách mời hạng A. Để đảm bảo sự riêng tư, Selena Gomez cũng đang cân nhắc yêu cầu tất cả khách mời không dùng điện thoại tại lễ cưới. Lực lượng an ninh đang được triển khai gấp rút vì Selena Gomez - Benny Blanco không thể hoãn ngày cưới do quá bận rộn.