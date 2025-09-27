Đám cưới Selena Gomez: Lộ hình ảnh đầu tiên cực choáng của Taylor Swift!

Cả thế giới đang nín thở hóng chờ những hình ảnh từ "đám cưới thế kỷ" của Selena Gomez và Benny Blanco. Trong ngày trọng đại của cô bạn thân nối khố, đương nhiên Taylor Swift không thể vắng mặt.

Hiện tại, Taylor Swift đã hạ cánh tại sân bay Santa Barbara, California để chuẩn bị tham dự hôn lễ của Selena Gomez. Cô đi 1 mình do hôn phu Travis Kelce bận thi đấu. Nữ ca sĩ You Belong With Me diện áo tối màu, được vệ sĩ che ô đen kín người để bảo vệ tối đa sự riêng tư. Cô chỉ để lộ 1 chút khuỷu tay trong những bức ảnh được paparazzi ghi lại. Đội ngũ của nữ ca sĩ sinh năm 1989 mang theo hành lý và 1 chiếc hộp màu trắng, được cho là quà cưới dành cho Selena Gomez. Ngay sau khi Taylor Swift bước xuống cầu thang máy bay, cô lập tức lên chiếc xe SUV màu đen đợi sẵn và rời đi. Sau vụ ám sát 1 nhà hoạt động xã hội gây chấn động nước Mỹ, Taylor Swift đã gia tăng lực lượng an ninh và luôn xuất hiện với rất nhiều bảo vệ xung quanh.

Mặc dù Selena Gomez đã thuê trọn khách sạn El Encanto cho khách mời, nhưng Taylor Swift sẽ lưu trú tại 1 căn nhà thuê khác gần nơi tổ chức hôn lễ. Được biết đội ngũ an ninh của cô cảm thấy ở đó tốt hơn ở khách sạn.

Theo cập nhật mới nhất, tờ Daily Mail cho biết ekip đang gấp rút triển khai những công đoạn cuối cùng cho đám cưới xa hoa giữa Selena Gomez và Benny Blanco. Lễ cưới sẽ diễn ra bên trong khu nhà bạt thuộc 1 điền trang tư nhân ở Santa Barbara, California, Mỹ và được bao quanh bởi nhiều lớp hàng rào bảo vệ, đảm bảo an ninh tuyệt đối. Selena Gomez và Benny Blanco ước tính chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khoảng 300 khách mời.

Được biết, các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm. Họ không được báo địa điểm hôn lễ, mà sẽ được đưa đón đến tận nơi. Nguồn tin nội bộ cho biết: "Mọi người đều rất hào hứng mặc dù vẫn còn nhiều điều bí ẩn, họ biết rằng đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời".

Người trong cuộc tiết lộ Selena - Benny chọn tổ chức đám cưới cuối hè vì lịch trình của họ sẽ rất bận rộn vào mùa thu và mùa đông năm nay. Được biết, cặp đôi tăng cường an ninh cho đám cưới bởi có rất nhiều khách mời hạng A. Để đảm bảo sự riêng tư, Selena Gomez cũng đang cân nhắc yêu cầu tất cả khách mời không dùng điện thoại tại lễ cưới. Lực lượng an ninh đang được triển khai gấp rút vì Selena Gomez - Benny Blanco không thể hoãn ngày cưới do quá bận rộn.