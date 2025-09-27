Đã rõ nguyên nhân Bích Phương không công khai hẹn hò Tăng Duy Tân

Thời gian qua, loạt "hint" hẹn hò của Tăng Duy Tân và Bích Phương được netizen soi ra ngày càng nhiều. Từ việc bị bắt gặp đi du lịch chung, xuất hiện trong show Em Xinh Say Hi đến khoảnh khắc Trấn Thành và dàn cast "thả thính hộ" trên sóng truyền hình, cả hai nhiều lần bị gọi tên thành cặp đôi mới của Vbiz. Trên mạng xã hội, Tăng Duy Tân cũng chẳng ngần ngại khi chỉ follow duy nhất Bích Phương. Trong mắt netizen, đó là động thái "cho cả thế giới biết mình đang yêu" đầy chủ động của nam ca sĩ.

Trái ngược với bạn trai tin đồn, Bích Phương lại giữ thái độ khá thẹn thùng. Trong mọi lần được đồng nghiệp hoặc khán giả nhắc đến Tăng Duy Tân, cô thường chỉ cười ngượng, né tránh hoặc im lặng. Động thái công khai rõ ràng nhất mà nữ ca sĩ từng dành cho "nửa kia" có lẽ là thả tim ảnh của Tăng Duy Tân và đưa anh ra mắt hội bạn thân trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây. Tuy nhiên, tuyệt nhiên chưa lần nào Bích Phương chính miệng xác nhận mối quan hệ.

Dù đã rõ mồn một nhưng Bích Phương vẫn chưa chịu cho Tăng Duy Tân danh phận

Không chỉ các đồng nghiệp mà nhiều khán giả cũng đòi "danh phận" cho Tăng Duy Tân. Mới đây, trong một buổi giao lưu, khi một fan hỏi khéo về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ nở nụ cười ngại ngùng và thú nhận rằng bản thân vẫn còn xấu hổ, cần thêm thời gian để vượt qua sự ngại ngùng này. "Chuyện gì cũng phải từ từ. Chị là người hay xấu hổ nên phải thông cảm cho chị", Bích Phương nói.

Khi người hâm mộ "var" thẳng bức ảnh công khai của Quỳnh Anh Shyn thì Bích Phương liền đính chính: "Đó là Quỳnh Anh công khai chứ không phải chị, khi nào chị công khai thì hẵng hay".

Chia sẻ ấy được xem như lời giải đáp cho loạt thắc mắc bấy lâu của fan: không phải Bích Phương phủ nhận tình cảm, mà đơn giản vì cô chưa sẵn sàng để công khai trọn vẹn trước công chúng. Netizen ngay lập tức bày tỏ sự đồng cảm, đồng thời kêu gọi nhau gửi đoạn clip này cho Tăng Duy Tân để nam ca sĩ yên tâm.

Bích Phương chia sẻ nguyên do chưa chịu cho "nửa kia" danh phận

Suốt thời gian qua, Bích Phương đã nhiều lần thoải mái dắt Tăng Duy Tân nhập hội, đi chơi cùng nhóm bạn thân. Sự tự nhiên khi để bạn trai góp mặt trong những chuyến đi thế này càng chứng minh cả hai không còn muốn giấu kín, mà đang ngầm khẳng định mối quan hệ.

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Tăng Duy Tân đăng loạt ảnh diện vest trắng bảnh bao kèm caption "Hoàng tử của ai?". Điều bất ngờ là ngay bên dưới, Bích Phương không ngần ngại để lại một icon trái tim đỏ rực. Chỉ một động thái nhỏ nhưng cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ, bởi đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ chủ động tương tác cực ngọt với Tăng Duy Tân trước mặt công chúng.

Bích Phương dắt bạn trai du lịch cùng hội bạn thân thiết

Không chỉ bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, cả hai còn để lộ nhiều dấu hiệu rõ rệt cho rằng đang sống chung một nhà. Một số nguồn tin còn cho hay, Tăng Duy Tân đã về quê Bích Phương để ra mắt gia đình bạn gái tin đồn. Với loạt hint dồn dập, netizen cho rằng ngày cặp đôi chính thức công khai hay chốt đơn đang tới rất gần.

Cả hai không ít lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau