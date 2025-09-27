Ngày 27/9, tờ KoreaBoo đưa tin nghi vấn Jang Won Young và V (BTS) hẹn hò đang gây nháo nhào trên MXH Weibo. Thông tin này nổ ra khi 1 cư dân mạng xứ Trung đã đăng tải sớ dài

"bằng chứng" cho thấy nữ thần nhóm IVE và V đang bí mật yêu đương trên nền tảng Douban.

Theo netizen này, 2 idol hàng đầu nhiều khả năng đã bên nhau từ tháng 7 năm nay. Cặp sao đã liên tục check-in cùng 1 địa điểm. Vào ngày 4/8, V đăng tải bức ảnh đi ăn ở nhà hàng SAN ở Seoul, Hàn Quốc. Ngày hôm sau (5/8), Jang Won Young cũng để lộ việc đi ăn ở nhà hàng giống hệt V.

Netizen Trung Quốc đang rần rần trước loạt bằng chứng cho thấy Jang Won Young và V (BTS) đang bí mật yêu đương

Jang Won Young và V đăng ảnh cùng 1 địa điểm lên MXH cách nhau đúng 1 ngày

Trước đó, vào ngày 3/7, Jang Won Young đăng tải bức ảnh khoe đồ ăn lên trang cá nhân. Trùng hợp là họa tiết đá cẩm thạch trên bàn ăn trong ảnh của nữ idol giống với họa tiết đá trên bàn ăn ở nhà V. Đáng chú ý, netizen Trung Quốc còn phát hiện món mì mà Jang Wonyoung chụp chính là đồ ăn của 1 nhà hàng ở gần nhà V. Thành viên nhóm BTS từng chia sẻ rằng anh rất yêu thích món mì ở nhà hàng đó và thường xuyên mua về ăn.

Từ bàn ăn đến món mì trong bức ảnh Jang Wonyoung đăng tải đều có mối liên hệ đến V

Thời gian gần đây, Jang Won Young cũng liên tục sử dụng các bài hát mà V từng đề xuất trong 1 buổi livestream của anh để chèn vào các bài đăng trên MXH của cô. Ngoài ra, cặp sao còn lịch trình trùng lặp tại Los Angeles trong thời gian diễn ra KCON, bao gồm cả việc Jang Won Young từng đến dùng bữa tại nhà hàng MOTHER WOLF, giống hệt địa điểm RM - đồng đội của V check-in trên trang cá nhân.

Đồng đội của V - RM và Jang Won Young đi ăn ở cùng 1 địa điểm

Chưa kể, xuất hiện trên kênh YouTube của Kang Min Kyung (Davichi) vào ngày 2/9, mỹ nhân IVE khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng đã tiết lộ cô thích những người đàn ông có thân hình rắn chắc: "Nếu ai đó có vóc dáng cường tráng, điều đó chứng tỏ họ biết chăm sóc bản thân và có thói quen làm vậy. Vì em thích chăm sóc bản thân nên em nghĩ em cũng sẽ thích người có tính cách tương tự".

Đáng chú ý là V gần đây đã lột xác hình ảnh ngoạn mục. Sau gần 2 năm phục vụ trong quân ngũ, "người đàn ông đẹp trai nhất năm 2024" không còn mang nét đẹp mỹ nam "mặt hoa da phấn" mà trở nên nam tính, rắn rỏi và "đàn ông" với body cường tráng, cơ bắp rất giống với hình mẫu bạn trai của Jang Won Young.

Mỹ nhân IVE tiết lộ cô thích những người đàn ông có thân hình rắn chắc, cường tráng. Trùng hợp là hậu xuất ngũ V thay đổi diện mạo, trở nên rắn rỏi, nam tính hơn

Với những "bằng chứng" trên, cư dân mạng Trung Quốc cho rằng Jang Won Young đang hẹn hò với tình cũ của Jennie (BLACKPINK). Các thành viên khác trong nhóm BTS đều biết rõ về quan hệ tình cảm của "công chúa Kpop" và V. Hiện, công ty quản lý 2 nghệ sĩ chưa phản hồi về nghi vấn hẹn hò này. Tuy nhiên, người hâm mộ của Jang Won Young và V phủ nhận, cho rằng những bằng chứng nói trên chỉ là sự trùng hợp tình cờ, chưa đủ chứng minh 2 idol đang hẹn hò.



Công ty quản lý của Jang Won Young và V chưa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò của họ

Jang Won Young sinh năm 2004, được biết đến rộng rãi với tư cách là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE và hiện là thành viên của nhóm nhạc nữ IVE. Cô được mệnh danh là "công chúa Kpop" do có vẻ đẹp hoàn hảo, tính cách tích cực, chuyên nghiệp được nhiều người yêu mến.

Trong khi đó, V được cho là đã hẹn hò với Jennie (BLACKPINK) từ đầu năm 2022, khi loạt ảnh của 2 idol bị leak trên MXH. HYBE và cả YG (công ty quản lý Jennie thời điểm ấy) đều không phản hồi về tình trạng quan hệ của 2 ngôi sao. Tuy nhiên, tới cuối năm 2023, truyền thông Hàn đưa tin Jennie và V chia tay, ngay trước thời điểm V nhập ngũ.

V và Jennie được cho là hẹn hò từ đầu năm 2022, chia tay vào cuối năm 2023

Nguồn: KoreaBoo