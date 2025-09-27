MC Thành Trung, Tiến Luật gặp sự cố máy bay ra Đà Nẵng

Chiều 27/9, MC Thành Trung chia sẻ về sự cố trên chuyến bay tới Đà Nẵng. Sau khi “tai qua nạn khỏi”, nam MC cho rằng anh chưa bao giờ có dự cảm xấu như vậy trong hơn 20 năm đi máy bay.

"Bão đang vào, máy bay lòng vòng hơn một tiếng trên trời, lúc hạ cánh cách mặt đất 50 m gặp gió tạt không hạ được vào đường băng, rồi phải bay lên lại, lòng vòng tìm đường hạ cánh tiếp. Bạn phi công người Việt rất bản lĩnh nếu không thì…", MC Thành Trung cho hay.

Cùng chuyến bay với Thành Trung, diễn viên Tiến Luật cho biết anh suýt nôn khi máy bay gặp sự cố, ảnh hưởng bởi cơn bão.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả động viên Thành Trung và Tiến Luật khi cả hai an toàn sau chuyến bay. Đồng thời nhắc nhở nghệ sĩ nên đổi lộ trình, phương tiện di chuyển khi Đà Nẵng bắt đầu mưa to, gió lớn do ảnh hưởng cơn bão số 10.

"Ôi, mưa bão hạn chế đi máy bay anh ơi", "Trưa nay mưa trắng trời, không nghĩ máy bay vẫn đáp. May quá bạn ơi", "Nguy hiểm quá anh ạ, ơn giời vẫn bình an", "May quá, mong mọi người trong thời tiết mưa bão này đều bình an"… là một số lời nhắn của người hâm mộ.

Khán giả lo ngại sự kiện Fan meeting của dàn anh trai chông gai ảnh hưởng do cơn bão số 10.

MC Thành Trung, Tiến Luật và một số nghệ sĩ như Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, ST Sơn Thạch… tham gia Fan meeting Nhà mứt gừng tại Hội An (Đà Nẵng) tối 27/9.

Theo cập nhật mới nhất, công tác tổ chức đang bị ảnh hưởng do trời mưa lớn. Trước đó, hoạt động đổi vòng cũng bị gián đoạn.

Trong diễn biến khác, ngày 27/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết hiện nay các địa phương đang theo dõi sát diễn biến cơn bão để chủ động sơ tán dân khi cần thiết. Trong tình huống bão mạnh trên địa bàn thành phố dự kiến di dời hơn 200.000 người.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, từ tối 26/9, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa lớn. Tại khu vực trung tâm thành phố hiện nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ. Dự báo từ ngày 27/9 đến hết ngày 28/9 tại các địa phương của thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển thành phố Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7 giật 8-9, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh; từ gần sáng 28/9 gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13 giật 16, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.