Ngày nay, nhắc đến tiêu chuẩn Hoa hậu, công chúng thường mặc định đó phải là những cô gái có chiều cao trên 1m7, vóc dáng chuẩn mẫu, thần thái toả sáng trên sân khấu. Thế nhưng ít ai biết rằng, hơn 30 năm trước, showbiz Việt từng chứng kiến trường hợp đặc biệt khi một mỹ nhân cao vỏn vẹn 1m58 vẫn xuất sắc giành vương miện. Người đó chính là Bùi Bích Phương - Hoa hậu Việt Nam đầu tiên, đăng quang vào năm 1988. Tính đến hiện tại, Bùi Bích Phương vẫn giữ kỷ lục là Hoa hậu có chiều cao thấp nhất lịch sử cuộc thi.

Thời điểm đó, trong dàn thí sinh trẻ trung, rạng rỡ, cô nữ sinh 17 tuổi Bùi Bích Phương nổi bật bởi vẻ đẹp hiền hậu, dịu dàng, gương mặt chuẩn Á Đông với nụ cười trong trẻo và đôi mắt toát lên sự thông minh. Dù chỉ cao 1m58, số đo 86 – 60 – 88 cm, cô vẫn gây ấn tượng mạnh và vượt qua nhiều ứng viên để giành ngôi vị cao nhất. Chiến thắng ấy đến nay vẫn được xem là "câu chuyện đặc biệt" trong lịch sử nhan sắc Việt.

Bùi Bích Phương là Hoa hậu thấp nhất lịch sử Vbiz tính đến hiện tại

Nhan sắc nổi bật của Bùi Bích Phương "ngày ấy"

Điều khiến Bùi Bích Phương chinh phục giám khảo và khán giả không chỉ nằm ở nhan sắc thuần Việt, mà còn bởi tri thức và sự tự tin. Khi đăng quang, Bùi Bích Phương là sinh viên khoa Tiếng Anh, Đại học Tổng hợp Hà Nội, nói tiếng Anh lưu loát, điều hiếm thấy ở thời điểm đó. Đây cũng là minh chứng rõ ràng rằng, chuẩn mực Hoa hậu không chỉ gói gọn trong ngoại hình, mà còn ở trí tuệ và phong thái.

Không chỉ thế, cô còn là con gái của một gia đình gia giáo. Cha của chị là cố nghệ sỹ Bùi Đức Minh - một người Hà Nội gốc tài hoa, yêu nghệ thuật. Mẹ chị là bà Nguyễn Thị Thuyết Hoa, một phụ nữ xinh đẹp, hiền thục. Ít ai biết rằng cô sinh viên xinh đẹp Bùi Bích Phương hàng ngày vẫn đi làm gia sư và dịch thuê với thù lao 500 đồng/trang để kiếm tiền đóng học phí. Dù trở nên nổi tiếng sau khi trở thành Hoa hậu, chị vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn. Bùi Bích Phương thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Hàn, có thể nói được tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp.

Hoa hậu Bùi Bích Phương có học vấn cực khủng, so kè chẳng kém cạnh dàn nàng hậu gen Z hiện tại

Khác với nhiều người đẹp chọn showbiz làm bệ phóng sự nghiệp, Bùi Bích Phương lại quyết định đi theo con đường học vấn. Cô từng giành học bổng du học tại Hàn Quốc, lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Seoul, rồi trở về công tác trong lĩnh vực nghiên cứu pháp luật và đối ngoại. Sau này, cô tiếp tục đảm nhận vai trò điều phối hoạt động của Quỹ Giáo dục Đại học và Sau Đại học Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á, gắn bó với lĩnh vực giáo dục và đóng góp thầm lặng cho xã hội.

Về đời sống cá nhân, Bùi Bích Phương cũng có một gia đình viên mãn. Năm 2000, cô kết hôn với Tiến sĩ Vũ Thiệu Giang, cả hai có hai con, một trai, một gái. Chọn cuộc sống kín đáo, bí ẩn và không phô trương bên trong ngôi biệt thự. Theo nhiều nguồn tin, căn nhà của Bùi Bích Phương tại Hà Nội có giá lên đến 70 tỷ đồng, do chính tay cô trang trí, sắp xếp.

Hoa hậu Bùi Bích Phương và gia đình sống kín tiếng trong biệt thự 70 tỷ ở Hà Nội

Hơn ba thập kỷ trôi qua, khi nhắc đến Bùi Bích Phương, khán giả vẫn nhớ về một biểu tượng sắc đẹp mang đậm dấu ấn riêng. Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn giữ nét thanh tú, nụ cười hiền dịu và thần thái nền nã. Mỗi lần xuất hiện, Bích Phương đều khiến công chúng trầm trồ vì nhan sắc "không tuổi", minh chứng cho phong cách sống lành mạnh và sự cân bằng từ trong tâm hồn.

Sự xuất hiện của Bùi Bích Phương trong lịch sử nhan sắc Việt cũng cho thấy rõ sự thay đổi tiêu chuẩn qua từng thời kỳ. Nếu hiện nay, chiều cao trên 1m7 được xem là điều kiện gần như bắt buộc với thí sinh thi Hoa hậu, thì hơn 30 năm trước, yếu tố được coi trọng hơn cả lại chính là gương mặt hài hòa, tri thức và vẻ đẹp thuần Việt. Bích Phương chính là minh chứng rằng, vẻ đẹp không chỉ được đo bằng centimet, mà còn ở sự duyên dáng, trí tuệ và cách một người phụ nữ truyền cảm hứng cho xã hội. Đến nay, khi nhìn lại chặng đường của nàng hậu 1m58, khán giả mới càng thấm thía lý do vì sao cô có thể đăng quang và giữ mãi vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Không chỉ là Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam, Bùi Bích Phương còn là hình mẫu phụ nữ trí thức, chuẩn mực và bền vững theo năm tháng.

Ở tuổi 54, Hoa hậu Bùi Bích Phương vẫn được khen ngợi bởi nhan sắc mặn mà, thần thái kiêu sa