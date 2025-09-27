Ông Nawat xin lỗi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines

Ngày 25/9, Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 Ahtisa Manalo sang Thái Lan để làm MC cho đêm chung kết cuộc thi Mister International 2025. Sau đêm chung kết, cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan sắc đẹp vì sự xuất hiện lộng lẫy.

Ngày 26/9, khi đang livestream cùng Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 - Praveenar Singh và Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2025 - Saranrat Pueakpipat, ông Nawat bất ngờ nhận được câu hỏi từ các fan về kỹ năng làm MC của Ahtisa Manalo. Đáp lại, ông Nawat nói rằng Ahtisa Manalo rất xinh đẹp, nhưng cách nói chuyện khi làm MC của cô lại khá buồn ngủ.

Ahtisa Manalo làm MC cho đêm chung kết cuộc thi Mister International 2025.

Nhận xét của ông Nawat khiến Praveenar Singh và Saranrat Pueakpipat bật cười trên livestream. Trong khi đó, cộng đồng fan sắc đẹp Philippines tỏ ra giận dữ, cho rằng ông Nawat đùa cợt kém duyên.

Ngay sau đó, những cuộc tranh luận gay gắt giữa fan Thái Lan và Philippines đã nổ ra trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng với vai trò giám đốc điều hành của Miss Universe, ông Nawat có những phát ngôn thiếu chuẩn mực về một thí sinh.

Trước làn sóng tranh cãi dữ dội, sáng 27/9, ông Nawat đã livestream để giải thích về sự việc và gửi lời xin lỗi tới các fan sắc đẹp Philippines.

Ông nói: "Tôi nghĩ cô ấy rất xinh đẹp, thân thiện, đó là lý do cô ấy là một trong những thí sinh của cuộc thi năm nay. Tôi chỉ đùa giỡn thôi, không phải là nghiêm túc đâu. Đó chỉ là nói chuyện phiếm và vui vẻ thôi. Khi tôi thích người nào đó thì tôi sẽ nói chuyện kiểu đùa vui như vậy đó, bởi vì tôi muốn quan hệ của tôi với cô gái ấy trở nên thân thiết hơn, giống như với em gái vậy".

Ông Nawat khẳng định: "Nhưng nếu tất cả fan sắc đẹp Philippines cảm thấy không vui khi tôi nói điều đó thì tôi xin lỗi vì sự việc đã xảy ra hôm qua. Tôi hứa với các bạn không làm điều đó với cô ấy nữa".

Dù đã gửi lời xin lỗi nhưng nhiều fan Philippines vẫn tiếp tục lên tiếng chỉ trích ông Nawat. Họ cho rằng những lời đùa cợt của ông tác động tới tâm lý thi đấu của Ahtisa Manalo tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sắp diễn ra trên đất Thái.

Đây không phải lần đầu ông Nawat có những phát ngôn gây tranh cãi về thí sinh của các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2022, ông từng khiến fan Việt Nam giận dữ khi có những bình luận chê bai về ngoại hình của người đẹp Đoàn Thiên Ân. Gần đây nhất, ông gây sốc khi gọi Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình 2022 là thằn lằn.

Về phía Atisha Manato, cô vẫn chưa lên tiếng về sự việc. Người đẹp đang chuẩn bị để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 11. Cô đang được xem là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Á tại cuộc thi năm nay.

Ahtisa Manalo sinh năm 1997, cao 1,73 m, có thân hình quyến rũ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và đã theo đuổi lĩnh vực này nhiều năm nay. Năm 2024, Ahtisa Manalo thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024 và giành ngôi á hậu 2.

Cô được trao quyền đại diện Philippines tham dự Miss Cosmo 2024 tổ chức ở Việt Nam, tuy nhiên phải dừng chân sớm ở top 10. Trước đó, cô giành Á hậu 1 ở Hoa hậu Quốc tế 2018.