Ngày 8/8, các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan chia sẻ clip tố ông Nawat đạo nhái ý tưởng sân khấu của cuộc thi Miss Fabulous để áp dụng cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025.

Trong một cuộc họp báo gần đây, ông Nawat đã trình bày về ý tưởng dàn dựng cho sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Ông cho biết ý tưởng này gói gọn trong ba chữ E, đó là Elegance (Thanh lịch), Empowering (Trao quyền) và Entertainment (Giải trí).

Ông Nawat bị tố đạo nhái ý tưởng của cuộc thi Miss Fabulous để áp dụng cho Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025.

Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra ý tưởng về ba chữ E đã được chủ tịch của cuộc thi Miss Fabulous trình bày trước đó. Đoạn video ông Bryan Tan - Chủ tịch Miss Fabulous - trình bày về ý tưởng này cũng được đào lại.

Sự việc gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan. Nhiều người chỉ trích ông Nawat đạo nhái ý tưởng và bày tỏ sự thất vọng về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025.

"Mới năm đầu tiên Nawat tổ chức mà đã đi đạo nhái ý tưởng, thật là thất vọng", "Đổi lại nếu là chủ tịch Miss Fabulous là người đạo nhái thì chắc Nawat không để yên đâu", "Hết ý tưởng đến mức đi đạo nhái cuộc thi ao làng như Miss Fabulous thì thật là thất vọng"... khán giả bình luận.

Miss Fabulous International là cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ và người chuyển giới, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2022 ở Thái Lan. Ông Bryan Tan - Chủ tịch cuộc thi - từng gây sốc với màn đu dây từ trên cao xuống để trao vương miện.

Là cuộc thi mới, Miss Fabulous không được đánh giá cao, bị cho rằng lố lăng. Việc một cuộc thi lâu đời, danh giá như Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan đạo nhái ý tưởng của sân chơi sắc đẹp kém tiếng như Miss Fabulous khiến nhiều người thất vọng.

Đầu năm 2025, ông Nawat đã bỏ ra số tiền 5,4 triệu USD (khoảng 136 tỷ đồng) để nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan từ năm 2025 đến 2029. Hồi tháng 4, ông đã gia hạn bản quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan thêm 20 năm. Như vậy, ông Nawat sẽ nắm bản quyền cuộc thi này trong 25 năm.

Ngay sau khi nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, ông Nawat đưa ra nhiều cải cách khiến cuộc thi xáo trộn. Những quy chế của ông Nawat được nhận xét là độc đoán, cực đoan.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 mới khởi động nhưng đã vướng nhiều ồn ào khi bắt thí sinh livestream bán hàng khiến nhiều người đẹp kiệt sức, bật khóc trên sóng trực tiếp. Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cũng được cho là sao chép cách thức tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình do ông Nawat làm chủ tịch.

2025 là năm bận rộn với Nawat khi ông cùng ê-kíp tổ chức hai cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn tại Thái Lan là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu Hoàn vũ, bên cạnh đó là hai cuộc thi cấp quốc gia Hoa hậu Hòa bình Thái Lan và Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Trước đó, ông Nawat cho biết ê-kíp MGI đứng ra tổ chức Miss Universe 2025, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối vé cho mùa giải lần thứ 74. Với việc nắm quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tổ chức MGI dự kiến thu về khoảng 378 tỷ đồng.