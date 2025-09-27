Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!

Vừa qua, giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 đã được tổ chức và thu hút sự quan tâm của công chúng khi loạt celeb Việt đồng loạt đổ bộ, biến sân đấu thể thao thành một thảm đỏ mini với visual rực rỡ, outfit chanh sả và màn trình diễn bùng nổ cả về kỹ năng lẫn thần thái.
Trên sân, spotlight gọi tên những mỹ nhân đình đám như Á hậu Mâu Thủy, Hồng Hạnh, người mẫu Emma Lê… Khi thì nghiêm túc từng pha di chuyển, lúc lại bung thần thái "slay" ngời ngời, khiến khán giả liên tục dán mắt vào từng khoảnh khắc. Mâu Thủy với vóc dáng siêu mẫu tràn đầy năng lượng, Emma Lê - Hồng Hành lại chiếm sóng bằng phong cách thi đấu cực tập trung.
Giải đấu còn chứng kiến sự cống hiến của loạt nghệ sĩ như Đoàn Minh Tài, Trung Quân, Huỳnh Tú... Mỗi người mang đến một năng lượng riêng, vừa quyết liệt trong từng cú phát bóng vừa chỉn chu trong hình ảnh, tạo nên sức hút khó rời mắt. Bên cạnh đó, hội trai xinh gái đẹp như Neyun, Hoàng Nghĩa, Steven, Lucas… cũng có màn thể hiện đã mắt. Lối chơi mạnh mẽ, cuốn hút, cống hiến hết mình cho khán giả khiến mỗi trận đấu không chỉ gay cấn mà còn là bữa tiệc visual rần rần.
Sau nhiều trận đấu "nghẹt thở", ngôi vô địch danh giá đã thuộc về bộ đôi Cindy Nguyễn - Dũng Nguyễn. Với sự ăn ý và chiến thuật vượt trội, cả hai đã chứng minh bản lĩnh để bước lên bục cao nhất. Về nhì là cặp đôi Lucas - Hương Ly, những người đã cống hiến loạt pha xử lý đẹp mắt khiến khán giả không thể rời mắt. Trong khi đó, Trân Phạm - Steven và Tronie Ngô - Hồng Hạnh đồng hạng ba, khép lại giải đấu với màn trình diễn ấn tượng.
Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy là giải đấu thể thao, nơi để các bạn trẻ tranh tài và lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống năng động – điều mà thế hệ trẻ ngày nay luôn theo đuổi. Giải đấu mang đến không khí thể thao đầy năng lượng, nhưng cũng đủ “fancy” để biến nó thành trải nghiệm vừa khỏe khoắn, vừa thể hiện cá tính riêng.
Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 sẽ diễn ra với sự đồng hành của Galaxy Watch8 Series – chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới không chỉ là điểm nhấn giúp outfit thêm thời thượng mà còn là trợ thủ chăm sóc sức khoẻ toàn diện. Với thiết kế sang trọng, tinh tế cùng hàng loạt công nghệ theo dõi sức khoẻ nâng cao và trợ lý thông minh Galaxy AI đồng hành trên cổ tay 24/7, Galaxy Watch8 Series chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn Pickleball.