Liên Hoa, Theo Đời sống Pháp luật 22:12 27/09/2025
Các nghệ sĩ, KOLs đình đám đã có một giải đấu cống hiến tại Fancy Pickleball.

Vừa qua, giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 đã được tổ chức và thu hút sự quan tâm của công chúng khi loạt celeb Việt đồng loạt đổ bộ, biến sân đấu thể thao thành một thảm đỏ mini với visual rực rỡ, outfit chanh sả và màn trình diễn bùng nổ cả về kỹ năng lẫn thần thái.

Trên sân, spotlight gọi tên những mỹ nhân đình đám như Á hậu Mâu Thủy, Hồng Hạnh, người mẫu Emma Lê… Khi thì nghiêm túc từng pha di chuyển, lúc lại bung thần thái "slay" ngời ngời, khiến khán giả liên tục dán mắt vào từng khoảnh khắc. Mâu Thủy với vóc dáng siêu mẫu tràn đầy năng lượng, Emma Lê - Hồng Hành lại chiếm sóng bằng phong cách thi đấu cực tập trung.

Giải đấu còn chứng kiến sự cống hiến của loạt nghệ sĩ như Đoàn Minh Tài, Trung Quân, Huỳnh Tú... Mỗi người mang đến một năng lượng riêng, vừa quyết liệt trong từng cú phát bóng vừa chỉn chu trong hình ảnh, tạo nên sức hút khó rời mắt. Bên cạnh đó, hội trai xinh gái đẹp như Neyun, Hoàng Nghĩa, Steven, Lucas… cũng có màn thể hiện đã mắt. Lối chơi mạnh mẽ, cuốn hút, cống hiến hết mình cho khán giả khiến mỗi trận đấu không chỉ gay cấn mà còn là bữa tiệc visual rần rần.

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 1.

Á hậu Mâu Thuỷ cực tập trung cho mỗi đường bóng

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 2.

Nàng hậu và ông xã đã có những trận đấu hơn 200% cố gắng

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 3.

Á hậu Hồng Hạnh vừa đánh hay vừa cực "slay" trên sân

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 4.

Tronie Ngô mang tinh thần thi đấu nảy lửa trên sân

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 5.

Hồng Hạnh và Tronie Ngô phối hợp từng pha bóng

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 6.

Trung Quân Idol chăm chú từng pha bóng

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 7.

Ca sĩ Huỳnh Tú tập trung cao độ để kiếm từng điểm số

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 8.

Diễn viên Đoàn Minh Tài chia sẻ đến giải đấu để học hỏi là chính

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 9.

Tại giải, Neyun là một trong những đối thủ khiến nhiều người dè chừng

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 10.

Dù không vào chung kết nhưng Neyun và đồng đội đã có những giây phút bùng nổ trên sân

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 11.

Người mẫu Hoàng Nghĩa hừng hực thi đấu

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 12.

Emma Lê có những trận đấu đầy nỗ lực

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 13.

Trai đẹp Steven vừa đánh hay vừa cuốn hút bởi visual điển trai

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 14.

Hot girl Trân Phạm quyết liệt trong từng pha bóng

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 15.

Diễn viên Trịnh Thu Phương mang đến tinh thần fair-play và lối chơi mạnh mẽ

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 16.

Các cặp thi đấu đã có những trận so găng mãn nhãn

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 17.

Sau nhiều trận đấu "nghẹt thở", ngôi vô địch danh giá đã thuộc về bộ đôi Cindy Nguyễn - Dũng Nguyễn. Với sự ăn ý và chiến thuật vượt trội, cả hai đã chứng minh bản lĩnh để bước lên bục cao nhất. Về nhì là cặp đôi Lucas - Hương Ly, những người đã cống hiến loạt pha xử lý đẹp mắt khiến khán giả không thể rời mắt. Trong khi đó, Trân Phạm - Steven và Tronie Ngô - Hồng Hạnh đồng hạng ba, khép lại giải đấu với màn trình diễn ấn tượng.

Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy là giải đấu thể thao, nơi để các bạn trẻ tranh tài và lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống năng động – điều mà thế hệ trẻ ngày nay luôn theo đuổi. Giải đấu mang đến không khí thể thao đầy năng lượng, nhưng cũng đủ “fancy” để biến nó thành trải nghiệm vừa khỏe khoắn, vừa thể hiện cá tính riêng.

Giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 sẽ diễn ra với sự đồng hành của Galaxy Watch8 Series – chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới không chỉ là điểm nhấn giúp outfit thêm thời thượng mà còn là trợ thủ chăm sóc sức khoẻ toàn diện. Với thiết kế sang trọng, tinh tế cùng hàng loạt công nghệ theo dõi sức khoẻ nâng cao và trợ lý thông minh Galaxy AI đồng hành trên cổ tay 24/7, Galaxy Watch8 Series chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn Pickleball.

Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!- Ảnh 18.

Fancy Pickleball #withGalaxy thành công rực rỡ, lộ diện những nhà vô địch sau loạt trận "nghẹt thở"
