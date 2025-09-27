Dàn sao siêu đỉnh tại Fancy Pickleball: Mâu Thuỷ - Hồng Hạnh thi đấu bùng nổ, hội trai xinh gái đẹp vừa slay vừa đánh hay!

Vừa qua, giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 đã được tổ chức và thu hút sự quan tâm của công chúng khi loạt celeb Việt đồng loạt đổ bộ, biến sân đấu thể thao thành một thảm đỏ mini với visual rực rỡ, outfit chanh sả và màn trình diễn bùng nổ cả về kỹ năng lẫn thần thái.

Trên sân, spotlight gọi tên những mỹ nhân đình đám như Á hậu Mâu Thủy, Hồng Hạnh, người mẫu Emma Lê… Khi thì nghiêm túc từng pha di chuyển, lúc lại bung thần thái "slay" ngời ngời, khiến khán giả liên tục dán mắt vào từng khoảnh khắc. Mâu Thủy với vóc dáng siêu mẫu tràn đầy năng lượng, Emma Lê - Hồng Hành lại chiếm sóng bằng phong cách thi đấu cực tập trung.

Giải đấu còn chứng kiến sự cống hiến của loạt nghệ sĩ như Đoàn Minh Tài, Trung Quân, Huỳnh Tú... Mỗi người mang đến một năng lượng riêng, vừa quyết liệt trong từng cú phát bóng vừa chỉn chu trong hình ảnh, tạo nên sức hút khó rời mắt. Bên cạnh đó, hội trai xinh gái đẹp như Neyun, Hoàng Nghĩa, Steven, Lucas… cũng có màn thể hiện đã mắt. Lối chơi mạnh mẽ, cuốn hút, cống hiến hết mình cho khán giả khiến mỗi trận đấu không chỉ gay cấn mà còn là bữa tiệc visual rần rần.

Á hậu Mâu Thuỷ cực tập trung cho mỗi đường bóng

Nàng hậu và ông xã đã có những trận đấu hơn 200% cố gắng

Á hậu Hồng Hạnh vừa đánh hay vừa cực "slay" trên sân

Tronie Ngô mang tinh thần thi đấu nảy lửa trên sân

Hồng Hạnh và Tronie Ngô phối hợp từng pha bóng

Trung Quân Idol chăm chú từng pha bóng

Ca sĩ Huỳnh Tú tập trung cao độ để kiếm từng điểm số

Diễn viên Đoàn Minh Tài chia sẻ đến giải đấu để học hỏi là chính

Tại giải, Neyun là một trong những đối thủ khiến nhiều người dè chừng

Dù không vào chung kết nhưng Neyun và đồng đội đã có những giây phút bùng nổ trên sân

Người mẫu Hoàng Nghĩa hừng hực thi đấu

Emma Lê có những trận đấu đầy nỗ lực

Trai đẹp Steven vừa đánh hay vừa cuốn hút bởi visual điển trai

Hot girl Trân Phạm quyết liệt trong từng pha bóng

Diễn viên Trịnh Thu Phương mang đến tinh thần fair-play và lối chơi mạnh mẽ

Các cặp thi đấu đã có những trận so găng mãn nhãn

Sau nhiều trận đấu "nghẹt thở", ngôi vô địch danh giá đã thuộc về bộ đôi Cindy Nguyễn - Dũng Nguyễn. Với sự ăn ý và chiến thuật vượt trội, cả hai đã chứng minh bản lĩnh để bước lên bục cao nhất. Về nhì là cặp đôi Lucas - Hương Ly, những người đã cống hiến loạt pha xử lý đẹp mắt khiến khán giả không thể rời mắt. Trong khi đó, Trân Phạm - Steven và Tronie Ngô - Hồng Hạnh đồng hạng ba, khép lại giải đấu với màn trình diễn ấn tượng.