Fancy Pickleball #withGalaxy thành công rực rỡ, lộ diện những nhà vô địch sau loạt trận "nghẹt thở"

Qua những màn tranh tài kịch tính, Fancy Pickleball #withGalaxy đã khép lại ngày thi đấu hôm nay (26/9) trong bầu không khí đầy hứng khởi và cảm xúc. Khán giả đã được chứng kiến những pha bóng nhanh - mạnh - đẹp mắt cùng tinh thần đồng đội bùng nổ trên sân đấu.

Sau nhiều trận đấu "nghẹt thở", ngôi vô địch danh giá đã thuộc về bộ đôi Cindy Nguyễn - Dũng Nguyễn. Với sự ăn ý và chiến thuật vượt trội, cả hai đã chứng minh bản lĩnh để bước lên bục cao nhất. Về nhì là cặp đôi Lucas - Hương Ly, những người đã cống hiến loạt pha xử lý đẹp mắt khiến khán giả không thể rời mắt. Trong khi đó, Trân Phạm - Steven và Tronie Ngô - Hồng Hạnh đồng hạng ba, khép lại giải đấu với màn trình diễn ấn tượng.

Nhà vô địch của Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 gọi tên Cindy Nguyễn - Dũng Nguyễn



Lucas - Hương Ly là những người về nhì tại giải đấu năm nay

Trân Phạm - Steven và Tronie Ngô - Hồng Hạnh nhận đồng giải ba Fancy Pickleball #withGalaxy

Không chỉ là cuộc thi thể thao đơn thuần, Fancy Pickleball #withGalaxy còn mang trọn tinh thần hiện đại và thời thượng - đúng với tên gọi "fancy". Giải đấu do Kenh14 tổ chức, có sự đồng hành từ Samsung cùng dòng sản phẩm Galaxy Watch8 Series. Đây là chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới vừa giúp outfit thêm thời thượng, vừa đóng vai trò như "huấn luyện viên sức khoẻ AI" đích thực, đồng hành cùng người trẻ trên hành trình chinh phục bản thân.

Fancy Pickleball #withGalaxy khép lại, để lại nhiều cảm xúc cho vận động viên lẫn khán giả. Hơn cả một giải đấu, đây còn là nơi thể thao, thời trang và công nghệ giao thoa, tạo nên một sân chơi đầy năng lượng và cảm hứng cho giới trẻ Việt.