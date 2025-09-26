Cựu sao Man United đối diện án tù vì trốn nghĩa vụ

Theo truyền thông Brazil, Anderson có nguy cơ phải ngồi tù vì không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Thẩm phán đã ra phán quyết buộc cựu cầu thủ 37 tuổi phải thanh toán số tiền còn nợ. Nếu tiếp tục không trả, anh có thể bị phạt tù 30 ngày. Trong trường hợp nhà tù còn chỗ, Anderson sẽ phải thụ án theo chế độ "khép kín", tức là bị giam giữ nghiêm ngặt. Nếu cơ sở giam giữ quá tải, anh có thể được áp dụng hình thức "án mở", ban ngày lao động công ích, buổi tối trở lại trại giam.

Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, khoản nợ cấp dưỡng của Anderson đã vượt quá 1 triệu real Brazil (khoảng 142.000 bảng Anh). Hiện phía Anderson chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Luật sư của anh – ông Julio Cezar Coitinho Jr chỉ xác nhận đây là vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết.

Anderson, tên đầy đủ là Anderson Luis de Abreu Oliveira, từng được xem là tài năng sáng giá của bóng đá Brazil. Năm 2007, anh gia nhập Manchester United từ Porto và nhanh chóng gặt hái nhiều danh hiệu lớn. Trong 8 năm gắn bó với "Quỷ đỏ", Anderson cùng CLB giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh và đặc biệt là chiếc cúp Champions League mùa 2007/08.

Anderson từng khoác áo MU

Anderson có 8 lần khoác áo ĐT Brazil, tham dự Copa America 2007 (giành chức vô địch) và Thế vận hội Bắc Kinh 2008 (giành huy chương đồng). Ngoài Manchester United, anh từng thi đấu cho Fiorentina (Italia) và Internacional (Brazil) trước khi giải nghệ vào năm 2019 ở tuổi 31.