Tưng bừng loạt hoạt động hấp dẫn tại Fancy Pickleball #withGalaxy diễn ra hôm nay 26/9, lộ diện bảng đấu gây sốt

Sáng nay 26/9, Fancy Pickleball #withGalaxy 2025 chính thức khởi tranh với sự tham gia của dàn trai xinh gái đẹp, các KOLs đình đám. BTC cũng đã công bố danh sách các cặp đấu KOLs tham gia, nhận về nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Sân chơi lần này quy tụ dàn khách mời nổi bật như ca sĩ Trung Quân, Huỳnh Tú, Á hậu - siêu mẫu Mâu Thủy cùng chồng, fashionista Rufino Aybar, cặp đôi "chạy bộ" Thế Anh - Hà Thu, hay những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng lifestyle như Cindy Nguyễn, Tronie, Emma Lê…

Không chỉ hứa hẹn mang đến những trận đấu pickleball kịch tính, sự kiện còn là nơi kết nối giữa thể thao - công nghệ - giải trí, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho cả vận động viên lẫn khán giả. Ngay từ sáng sớm, các VĐV đã có mặt đông đủ, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động.

Trước giờ thi đấu, các VĐV cũng đã tham gia trải nghiệm và nhận Welcome Kit độc quyền, bao gồm áo thi đấu thiết kế riêng, phụ kiện thể thao cao cấp cùng nhiều phần quà công nghệ đến từ Samsung Galaxy - vừa khởi động tinh thần, vừa là kỷ niệm đáng nhớ.

Samsung Galaxy là đơn vị đồng hành cùng giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy 2025. Tại sự kiện, vận động viên sẽ trực tiếp trải nghiệm Galaxy Watch8 Series - chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới không chỉ là điểm nhấn giúp outfit thêm thời thượng mà còn là huấn luyện viên chăm sóc sức khoẻ AI đích thực. Với thiết kế sang trọng, tinh tế cùng hàng loạt công nghệ theo dõi sức khoẻ nâng cao và trợ lý thông minh Galaxy AI đồng hành trên cổ tay 24/7, Galaxy Watch8 Series chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn Pickleball.