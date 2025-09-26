Doãn Hải My đảm đang vào bếp, để lộ nội thất trong biệt thự bạc tỷ mới toanh, nguyên tủ lạnh đã giá trăm triệu

Sau đám cưới cổ tích với hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My ngày càng khiến dân tình xuýt xoa với hình ảnh nàng dâu vừa xinh đẹp vừa đảm đang. Mới đây, đoạn clip Hải My giản dị vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều sự chú ý.

Trong video, nàng WAGs chỉ diện áo phông oversized màu nâu, tóc búi cao gọn gàng và để mặt mộc. Nhan sắc ngọt ngào, làn da mịn màng cùng thần thái tươi tắn của Doãn Hải My vẫn đủ sức "đốn tim" netizen. Nhiều fan không ngừng xuýt xoa: "Mặt mộc còn đẹp hơn cả trang điểm", "Vợ đảm mà nhan sắc chuẩn hoa hậu thế này thì Văn Hậu quá lời rồi".

Điểm đáng chú ý không kém chính là khung cảnh căn bếp phía sau lưng cô nàng. Đây chính là một phần của biệt thự bạc tỷ mà gia đình Văn Hậu - Hải My mới hoàn thiện cách đây không lâu. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, với không gian rộng rãi, nội thất cao cấp cùng những chi tiết trang trí tinh tế.

Ngay trong đoạn clip, dân tình còn soi ra chiếc tủ lạnh "khủng" có giá lên đến cả trăm triệu đồng - món đồ nội thất không chỉ để trữ thực phẩm mà còn thể hiện độ chịu chi của chủ nhân. Bên cạnh đó, bàn bếp trắng rộng rãi, bình hoa trang trí thanh nhã cùng các vật dụng nhà bếp được sắp xếp gọn gàng cũng góp phần tạo nên tổng thể sang chảnh, tinh tế.

Trước đó, cặp đôi từng khiến netizen trầm trồ khi hé lộ không gian phòng khách rộng như resort, sân vườn thoáng đãng cùng nhiều góc sống ảo trong biệt thự bạc tỷ. Chính vì vậy, khoảnh khắc Doãn Hải My nhẹ nhàng vào bếp lại càng khiến dân tình liên tưởng đến hình ảnh "bà chủ nhà giàu" đúng chuẩn.

Từ một hot girl được chú ý trong cuộc thi nhan sắc, đến nay Doãn Hải My ngày càng ghi điểm bởi lối sống tinh tế, nhan sắc trong veo và hình ảnh người vợ đảm đang. Có lẽ vì vậy mà cộng đồng mạng không ngừng ghen tỵ với Văn Hậu khi vừa có sự nghiệp thăng hoa, vừa có tổ ấm hạnh phúc viên mãn cùng người vợ xinh đẹp, khéo léo.