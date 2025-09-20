Doãn Hải My xinh xuất sắc với vibe tiểu thư xách túi hàng hiệu, sánh vai cùng Văn Hậu chiếm trọn spotlight

Cứ mỗi lần xuất hiện chung khung hình, Văn Hậu - Hải My lại khiến dân tình "đứng ngồi không yên" vì quá xứng đôi. Trong loạt ảnh mới nhất, cả hai tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội khi khoe visual cực phẩm, khiến fan liên tục thả tim và dành mưa lời khen.

Nổi bật nhất chính là Doãn Hải My - nàng WAGs từng gây sốt ngay từ khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt vào Top 10, đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Sau này, độ hot của cô nàng càng tăng vượt bậc khi công khai chuyện tình cảm với hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Xuất hiện trong chiếc váy lụa trắng tinh khôi, thiết kế bay bổng giúp Hải My khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng và sang trọng. Layout trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi gọn gàng càng làm toát lên thần thái tiểu thư thanh lịch, cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Đặc biệt, chiếc túi hàng hiệu trên tay trở thành điểm nhấn, khẳng định thêm vibe tiểu thư Hà thành chuẩn chỉnh của Hải My.

Không chỉ diện mạo, phong thái của nàng bà xã Đoàn Văn Hậu cũng khiến netizen khen hết lời. Ngồi giữa không gian ngập tràn hoa tươi, Hải My nhẹ nhàng nở nụ cười, toát lên khí chất vừa ngọt ngào vừa quý phái. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh nàng thơ trong truyện, đẹp mong manh nhưng đầy sức hút.

Sánh đôi bên cạnh vợ, Đoàn Văn Hậu cũng không hề kém cạnh. Chàng cầu thủ khoác lên mình set đồ trắng tối giản nhưng vẫn nam tính, khỏe khoắn. Gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật cùng phong thái tự tin giúp Văn Hậu trở thành "soái ca sân cỏ" đúng nghĩa. Khi cả hai đứng cạnh nhau, sự đồng điệu về visual và phong cách càng khiến khán giả phải thốt lên: "Couple ngôn tình đời thực là đây!".

Điểm đáng chú ý là dù không phải là váy áo cầu kỳ hay phụ kiện rườm rà, Hải My - Văn Hậu chứng minh đẳng cấp nhan sắc lẫn phong thái khi sánh bước bên nhau. Từ ánh mắt trao nhau đầy tình cảm cho đến những khoảnh khắc tự nhiên, cả hai đều khiến dân tình tin rằng: sau đám cưới cổ tích, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi này ngày càng viên mãn và hạnh phúc.

Không quá lời khi nói rằng Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chính là một trong những cặp đôi đẹp nhất hiện tại của làng bóng đá Việt. Vừa tài năng, vừa nhan sắc, lại sở hữu tình yêu ngọt ngào, cả hai luôn biết cách khiến công chúng phải "tan chảy" mỗi lần xuất hiện.