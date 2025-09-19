Phim của Victoria Beckham: Có tất cả nhưng thiếu Brooklyn Beckham?

Netflix vừa tung trailer chính thức cho loạt phim tài liệu về Victoria Beckham, dự kiến ra mắt trong năm nay. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ nhất lại không phải câu chuyện về thời hoàng kim của cựu thành viên Spice Girls, mà là sự vắng mặt hoàn toàn của con trai cả Brooklyn Beckham.

Trong đoạn trailer, khán giả thấy nhiều khoảnh khắc tình cảm của Victoria bên chồng – cựu danh thủ David Beckham cùng các con Romeo và Cruz. Romeo ôm mẹ trong hậu trường, Cruz xuất hiện lịch lãm bên cạnh bố mẹ, còn tiểu thư Harper thì ngồi xem bộ sưu tập thời trang của mẹ. Nhưng Brooklyn, người con trai cả từng luôn được spotlight trong gia đình Beckham, lại hoàn toàn không có cảnh nào.

Vợ chồng con trai cả vắng mặt trong trailer phim tài liệu

Điều này ngay lập tức làm dấy lên nghi vấn Brooklyn đã bị cắt khỏi phim tài liệu của mẹ? So sánh với bộ phim tài liệu về David Beckham năm 2023, khi đó Brooklyn và vợ là Nicola Peltz góp mặt khá nhiều, thậm chí còn tích cực quảng bá, thì sự im lặng lần này càng gây tò mò.

Nhiều fan cho rằng đây có thể là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham đang có khoảng cách. Trước đó, truyền thông quốc tế từng nhiều lần đưa tin về tin đồn "căng thẳng ngầm" giữa Nicola Peltz và nhà Beckham, đặc biệt là với Victoria.

Hai người con khác vẫn xuất hiện trong trailer

Theo Netflix, dự án mới về Victoria sẽ gồm 3 tập, tái hiện chặng đường sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của nữ ca sĩ – nhà thiết kế từ những năm tháng làm nên tên tuổi cùng Spice Girls, hành trình xây dựng thương hiệu thời trang riêng, cho đến giai đoạn khó khăn khi công ty rơi vào nợ nần.

Dù chưa rõ Brooklyn có thật sự bị loại khỏi toàn bộ phim hay chỉ vắng mặt trong trailer, nhưng sự xuất hiện thiếu vắng anh chàng chắc chắn sẽ trở thành một trong những điểm bàn tán lớn nhất khi loạt phim chính thức lên sóng.