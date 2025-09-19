Clip: Màn ẩu đả của cầu thủ CLB CAHN và đội bóng Trung Quốc, đối diện án phạt từ AFC

Trận đấu giữa Công an Hà Nội (CAHN) và Bắc Kinh Quốc An tại vòng bảng AFC Champions League Two tối ngày 18/9 kết thúc với tỉ số 2-2 đã trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ vì tỷ số mà còn bởi màn xô xát căng thẳng giữa cầu thủ hai đội.

Sự cố xảy ra ở phút 84, khi hậu vệ He Yupeng của đội bóng Trung Quốc nằm sân trong tình huống không quá va chạm mạnh, bị cho là cố tình kéo dài thời gian. Hai cầu thủ của CAHN là Stefan Mauk và Alan tiến đến, ra hiệu yêu cầu He Yupeng di chuyển ra ngoài đường biên để trận đấu không bị gián đoạn.







Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra khi thủ môn Nureli Abbas (Bắc Kinh Quốc An) lao đến đẩy Alan, khiến tình hình căng thẳng. He Yupeng cũng lập tức bật dậy, tham gia xô đẩy cùng đồng đội. Chỉ trong chốc lát, hàng loạt cầu thủ hai bên lao vào nhau, tạo nên cảnh hỗn loạn ngay giữa sân.





Cầu thủ 2 đội ẩu đả





Video từ khán đài nhìn xuống





Theo hình ảnh ghi lại từ khán đài, vụ việc kéo dài khoảng 30 giây với nhiều hành vi va chạm cơ thể. Nhiều cổ động viên đội chủ nhà còn ném chai nước về phía nhóm cầu thủ CAHN, càng khiến bầu không khí trở nên náo loạn. Phải mất vài phút, ban tổ chức và trọng tài mới có thể ổn định lại trật tự trận đấu.





Vụ việc đang khiến cộng đồng bóng đá châu Á bàn tán dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng cảnh quay rõ ràng cho thấy hành vi phi thể thao của cả hai bên, và rất có thể Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ sớm đưa ra án phạt nguội đối với những cá nhân liên quan.